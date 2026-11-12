Affari Tuoi non va in onda oggi 12 novembre, il cambio programmazione Rai: quando torna

Cambio di programmazione su Rai 1 per giovedì 12 novembre 2026: Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda nel consueto appuntamento dell’access prime time.
Una pausa che costringerà i telespettatori a rinunciare per una sera alle partite dei concorrenti, alle offerte del Dottore e alla suspense dei pacchi. Dietro la decisione della Rai, però, non ci sono problemi legati al programma o agli ascolti, ma un appuntamento sportivo che occuperà la prima serata della rete.
E per chi segue ogni giorno Stefano De Martino c’è un’altra novità: quella del 12 novembre non sarà l’unica interruzione della settimana. Il programma si fermerà nuovamente domenica 15 novembre, prima di riprendere la sua regolare programmazione.
Perché Affari Tuoi non va in onda oggi 12 novembre
A prendere il posto di Affari Tuoi giovedì 12 novembre sarà la Nazionale italiana di calcio, impegnata contro la Francia in una partita valida per la Nations League. L’incontro si disputerà allo stadio San Siro di Milano, con calcio d’inizio fissato alle 20.45 e diretta televisiva su Rai1.
La collocazione della partita coincide con la fascia oraria normalmente occupata dal gioco dei pacchi, da qui la decisione di sospendere eccezionalmente la trasmissione, senza modificarne la collocazione abituale nei giorni successivi.
Il cambiamento coinvolgerà anche la prima serata: salterà infatti la puntata di Doc – Nelle tue mani 4, la fiction con Luca Argentero che abitualmente accompagna il pubblico del giovedì sera. Per ritrovare il dottor Andrea Fanti e seguire gli sviluppi della quarta stagione bisognerà aspettare il 19 novembre.
Quando torna Affari Tuoi con Stefano De Martino
Per gli appassionati del programma l’attesa sarà breve: Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda venerdì 13 novembre, nella consueta fascia dell’access prime time di Rai1, dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa.
Stefano De Martino riprenderà a guidare il suo show, ma il calendario prevede già un’altra variazione: domenica 15 novembre il gioco dei pacchi non andrà nuovamente in onda per lasciare spazio alla seconda partita della Nazionale, impegnata contro il Belgio.
Anche in questo caso si tratta di uno stop temporaneo. Il programma riprenderà lunedì 16 novembre, tornando a occupare la fascia serale che lo vede confrontarsi quotidianamente con La Ruota della Fortuna, in onda su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti affiancato da Samira Lui.
Ma le novità per il programma di Stefano De Martino non finiscono con gli appuntamenti di novembre. La Rai ha previsto infatti una presenza continuativa di Affari Tuoi anche durante le festività natalizie, periodo in cui i palinsesti televisivi vengono spesso modificati per lasciare spazio a eventi e trasmissioni speciali.
Il gioco dei pacchi andrà in onda anche il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, mantenendo il suo appuntamento con l’affezionato pubblico di Rai1. L’unica interruzione annunciata per le festività riguarda il 31 dicembre: nella notte di San Silvestro la rete ammiraglia trasmetterà L’anno che verrà, il tradizionale spettacolo musicale condotto da Marco Liorni che accompagnerà i telespettatori verso il 2027, in diretta quest’anno da Palermo.
Una scelta diversa da quella di Canale 5, dove La Ruota della Fortuna è prevista regolarmente anche durante le feste, compresa la serata del 31 dicembre.