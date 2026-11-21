Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Raffaella Curiel

Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Franca Ciampi e Clio Napolitano, tra le altre. Basta scorrere l’elenco delle sue clienti per capire quanto Raffaella Curiel fosse apprezzata anche lontano dalle passerelle. La stilista italiana, morta a Milano il 21 novembre 2026 a 83 anni, ha firmato il guardaroba di alcune delle donne più influenti della politica, conquistando anche le signore dell’alta società con abiti raffinati e un’attenzione speciale alla personalità di chi li indossava.

Nelle sue creazioni c’era tutta la tradizione sartoriale italiana, insieme a una buona dose di carattere. Perché Curiel aveva le idee chiare sull’eleganza: un vestito doveva valorizzare una donna, accompagnarla nei momenti importanti e farla sentire a proprio agio.

Raffaella Curiel, le donne della politica che sceglievano i suoi abiti

Tra i nomi più celebri che hanno indossato le creazioni di Raffaella Curiel spiccano Margaret Thatcher e Hillary Clinton. Due donne molto diverse per percorso politico e immagine pubblica, accomunate dalla scelta di affidarsi alla stilista milanese.

Il tailleur era uno dei punti di forza della maison: giacche dalla linea impeccabile, tessuti ricercati e tagli studiati per ottenere un risultato elegante e adatto anche agli impegni istituzionali. Una proposta particolarmente apprezzata dalle donne che ricoprivano incarichi di responsabilità e avevano bisogno di un guardaroba all’altezza delle occasioni ufficiali.

Ma Curiel aveva conquistato anche le first lady italiane. Marianna Scalfaro, Franca Ciampi e Clio Napolitano figuravano tra le sue clienti, così come Donatella Dini e Fulvia Prodi, mogli degli ex presidenti del Consiglio Lamberto Dini e Romano Prodi.

IPA

A completare questo elenco c’era anche Suzanne Mubarak, moglie dell’ex presidente egiziano Hosni Mubarak. Personalità provenienti da Paesi e ambienti differenti, che trovavano nelle collezioni Curiel uno stile capace di adattarsi alle loro esigenze.

L’eleganza delle signore milanesi e gli abiti per la Scala

Accanto alle donne della politica c’erano le clienti che avevano reso Raffaella Curiel un punto di riferimento della moda milanese. Signore abituate a frequentare teatri, ricevimenti e appuntamenti culturali, per le quali scegliere un abito significava anche concedersi il piacere di qualcosa realizzato su misura.

Tra le occasioni più importanti figurava la Prima della Scala, appuntamento che la famiglia Curiel seguiva da sempre. Ogni stagione rappresentava una nuova opportunità per giocare con stoffe, forme e dettagli, prendendo ispirazione anche dagli spettacoli in programma.

Tra le personalità del suo mondo figurava Marta Marzotto, protagonista della vita mondana e culturale italiana, che aveva frequentato l’ambiente della maison fin dagli inizi della propria carriera.

E per chi preferiva un’eleganza più discreta? C’era il curiellino, l’abito corto diventato una delle creazioni più riconoscibili della stilista. Un modello dalle proporzioni studiate, pensato per accompagnare le donne anche negli appuntamenti quotidiani.

Raffaella Curiel, quattro generazioni di donne dietro la maison

Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale anche nella storia personale e professionale di Raffaella Curiel. La tradizione di famiglia era cominciata con Ortensia, proseguita con Gigliola e arrivata a Raffaella, che dopo la formazione parigina da Pierre Balmain aveva dato una propria identità alla maison.

Oggi a rappresentare questa continuità c’è la figlia Gigliola Castellini Curiel, cresciuta professionalmente accanto alla madre e impegnata a custodirne il patrimonio creativo.

Una storia che attraversa quattro generazioni e racconta quanto la moda possa diventare un affare di famiglia. E, nel caso di Raffaella Curiel, anche un modo per accompagnare le donne nelle occasioni che contano, da una giornata di lavoro a una serata sotto i riflettori.