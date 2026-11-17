123RF Abito da sposa disegnato

Lei lavora con forme e colori, lui invece con matite e pennelli. Inês Ayer e Rodrigo Veloso condividono uno studio e lo stesso modo di guardare il mondo. Lei è una designer portoghese cresciuta tra il verde e l’oceano delle Azzorre, mentre lui è un artista con la mano allenata dall’architettura. Per il loro matrimonio hanno scelto di raccontarsi con gli strumenti che conoscono meglio, e quello che è venuto fuori, finito su Instagram, ha fatto sospirare anche i meno romantici.

Il breve video è rimbalzato di profilo in profilo. Le immagini mostrano una sposa luminosa, un abito da sposa disegnato a mano dal futuro marito e dei fiori a ornare i capelli. Ogni dettaglio sembra uscito dallo stesso tavolo da disegno su cui i due progettano identità visive e illustrazioni per i loro clienti. Ma stavolta, a commissionare il progetto, erano proprio loro.

Abito da sposa personalizzato, i disegni di Rodrigo Veloso sul vestito di Inês

Per Rodrigo l’abito che Inês ha voluto per sé è diventato un foglio da riempire. Architetto di studi, da anni si divide tra pennelli, illustrazioni e progetti grafici, e sulla stoffa ha tracciato i suoi segni uno dopo l’altro. Ogni linea è frutto della mano dell’uomo che di lì a poco lei avrebbe sposato. Negli ultimi anni gli abiti da sposa dipinti a mano sono diventati il sogno di molte future spose in cerca di un capo irripetibile, e questa coppia ha portato l’idea al livello più personale possibile.

La scelta deriva da lontano, perché i due condividono la vita e il lavoro. Inês ha dato vita a Studio Ayer a Lisbona nel 2019 e col tempo ha accolto Rodrigo come partner. Nel frattempo lei ha lavorato a New York come senior designer da Pentagram, tra le realtà più stimate del settore, ed è entrata nella lista Forbes 30 Under 30 del Portogallo. In un’intervista ha raccontato di inseguire, nel suo mestiere, l’istante in cui il design si trasforma in un ponte.

Acconciatura da sposa con fiori, l’idea che manda in pensione il bouquet

La seconda sorpresa della giornata è nell’acconciatura. Inês ha lasciato da parte il classico bouquet da sposa e ha scelto di portare i fiori tra i capelli, in un’acconciatura fiorita costruita proprio dal suo futuro marito. Le mani restano libere per stringere quelle dello sposo, mentre i fiori incorniciano il viso in ogni scatto.

Il gesto è antichissimo. Già Greci e Romani incoronavano le spose con ghirlande di fiori ed erbe profumate, in segno di buon auspicio. Per Inês, poi, la natura è di casa. È cresciuta a São Miguel, l’isola delle Azzorre dove le ortensie colorano i bordi delle strade, e ha spiegato che proprio quell’infanzia le ha regalato una sensibilità estetica istintiva.

Da quell’isola in mezzo all’Atlantico Inês si è portata dietro uno sguardo abituato al verde, all’oceano e ai colori che cambiano con le stagioni. Il giorno delle nozze quello sguardo è fiorito tra i suoi capelli, mentre sull’abito correvano i tratti dell’uomo con cui ha scelto di dividere tutto, anche il lavoro. Il loro matrimonio da sogno è chiuso già in questo scrigno meraviglioso: le radici di lei e la mano di lui, riunite nello stesso ritratto.