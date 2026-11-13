Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Gli sposi con le loro foto

Abiti, decorazioni e fiori: con il 2027 ormai alle porte, gli sposi che intendono organizzare i propri fiori d’arancio il prossimo anno sono già alle prese con i dettagli dei preparativi. Tra quelli più sottovalutati (ingiustamente, a dire il vero) c’è probabilmente la fotografia, che potrebbe comunque regalare più di una gioia ai futuri coniugi.

Per il 2027 prestate quindi particolare attenzione alla scelta di fotografi e videomaker: se avete intenzione di puntare su immagini e filmati per raccontare il vostro giorno più bello, sappiate che il nuovo anno vedrà emergere diverse tendenze artistiche decisamente originali.

Fotografia di nozze: i trend del 2027

Quali saranno le tendenze fotografiche del 2027 in fatto di matrimoni? A tracciare il quadro della situazione è il portale The Knot, che ha individuato, insieme ad alcuni esperti del settore, una serie di soluzioni destinate a fare la differenza.

1. Il fascino cinematografico della fotografia editoriale

La settima arte ha sempre esercitato un grande ascendente sui futuri sposi e anche nel 2027 gli scatti dal forte sapore cinematografico giocheranno un ruolo da protagonisti. Nell’album di nozze, quindi, troveranno spazio numerose immagini capaci di trasmettere emozioni, accanto alle classiche fotografie in posa.

Le coppie sono attratte dalla fotografia editoriale e cinematografica anche per la diffusione di esperienze matrimoniali fortemente influenzate dai social media: non avranno le stesse caratteristiche del grande schermo, ma anche queste piattaforme veicolano spesso immagini patinate ed elaborate.

2. Installazioni scenografiche e oggetti di scena

Anche se i servizi fotografici in posa stanno progressivamente lasciando spazio ad approcci più spontanei, le installazioni fotografiche con oggetti di scena ricercati e scenografici continuano a godere di grande popolarità.

Anche se a prima vista potrebbero sembrare agli antipodi, queste due tendenze sono accomunate dalla centralità della personalizzazione dell’esperienza artistica. Gli oggetti di scena, in particolare, rappresentano un’occasione divertente per le coppie di esprimere il proprio gusto, la propria creatività e i propri interessi. Daranno vita a momenti fotografici originali e giocosi, sia per gli sposi sia per gli invitati, mettendo in discussione le aspettative più tradizionali legate al matrimonio.

3. L’effetto paparazzi del flash diretto

Una delle principali tendenze fotografiche del 2026, destinata a proseguire anche nel 2027, è quella degli scatti realizzati con il flash diretto. Una scelta che non sorprende: chi non vorrebbe sentirsi una celebrità immortalata dai paparazzi mentre percorre la navata?

Per ottenere il giusto equilibrio all’interno del loro album di nozze, le coppie dovrebbero comunque alternare scatti d’impatto, magari realizzati sulla pista da ballo o durante l’uscita trionfale dalla cerimonia, ad altre fotografie più delicate, caratterizzate da una luce calda e morbida, per evitare un effetto eccessivamente marcato.

Anche se la fotografia con flash e quella analogica sono particolarmente apprezzate dalla Generazione Z, questo stile si adatta a qualsiasi coppia, grazie a un’estetica vintage e sofisticata che non passa mai di moda.

4. La spontaneità del reportage matrimoniale

Non sembra destinato a passare di moda nemmeno lo stile documentaristico o fotogiornalistico. A differenza della fotografia editoriale e cinematografica, questo approccio racconta con estremo realismo i momenti più autentici del ricevimento: gli abbracci, gli sguardi rubati e il caos sulla pista da ballo.

Anche se si tratta di fotografie spontanee, il fotografo deve possedere una particolare abilità nel catturare immagini non programmate. Questo significa affidarsi a un professionista capace di guidare con discrezione le persone davanti all’obiettivo, prestando attenzione alla luce e alla composizione per ottenere il risultato migliore.

5. Il ritorno romantico della fotografia analogica

Il ritorno al vintage si consolida anche in campo fotografico, grazie alla crescente diffusione degli scatti analogici. Si tratta di una delle tecniche più antiche della fotografia e richiede l’utilizzo di una macchina fotografica specifica, con un numero limitato di scatti disponibili.

Avendo a disposizione una quantità minima di pose, il fotografo dovrà riflettere maggiormente sui momenti da immortalare, dando vita a un album di nozze più selezionato e a immagini più autentiche. Inoltre, la messa a fuoco delle macchine analogiche è generalmente meno nitida rispetto a quella delle fotocamere digitali, contribuendo a creare fotografie dall’aspetto più morbido e romantico.

Se tuttavia non volete rinunciare al fascino classico della pellicola né alla versatilità della fotografia digitale, potete puntare sulla tecnica ibrida. Questo metodo prevede che il fotografo alterni macchine analogiche e digitali, così da immortalare alcuni momenti specifici su pellicola quando è preferibile ottenere un risultato dall’estetica senza tempo.

6. Il fascino imperfetto degli scatti di dettaglio

In un album di nozze del 2027 non potranno mancare nemmeno i cosiddetti messy detail shots, ovvero gli scatti di dettaglio dall’estetica volutamente disordinata. Qualche esempio? Un menu macchiato dal cibo, un bicchiere da cocktail rovesciato e una macchina fotografica usa e getta appoggiati sul tavolo del ricevimento.

Attenzione, però: per questo tipo di immagini, che possono essere realizzate sia durante la cerimonia sia al ricevimento, il fotografo non dovrà accostare oggetti a caso. L’obiettivo finale è riuscire a raccontare una storia coerente, in cui ciascun elemento abbia senso rispetto agli altri.

7. Un racconto fotografico che abbraccia tutti gli eventi

Tra le nuove tendenze della fotografia matrimoniale ce n’è una che sta conquistando un numero crescente di coppie. Si tratta del racconto fotografico che si sviluppa nell’arco di più giorni, includendo anche gli eventi che precedono e seguono le nozze e che caratterizzano i sempre più popolari matrimoni diffusi.

Questa pratica non solo permette di costruire una narrazione più completa dell’evento, ma favorisce anche un rapporto più stretto tra gli sposi e il fotografo, creando maggiore sintonia, apertura emotiva e collaborazione. Assicuratevi comunque di esplicitare questa richiesta in fase di colloquio.

8. Le emozioni senza tempo della fotografia in bianco e nero

La fotografia in bianco e nero avrà un ruolo fondamentale nel racconto autentico delle emozioni degli sposi. Le immagini monocromatiche non saranno inserite negli album di nozze soltanto come scelta stilistica per aggiungere varietà, ma diventeranno uno strumento per eliminare le distrazioni e creare una sorta di pausa visiva, invitando chi guarda a concentrarsi sulle emozioni più autentiche.

Tra i momenti ideali per utilizzare questa tecnica ci sono i preparativi condivisi dagli sposi, gli invitati commossi mentre ascoltano il discorso di una persona cara e gli istanti di intimità che la coppia si concede al tavolo degli sposi durante il ricevimento.