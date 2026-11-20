Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Una mamma con la sposa

Tra le invitate più ammirate nel giorno del matrimonio c’è senza dubbio la mamma della sposa. Proprio in virtù di un ruolo così importante, il look non può assolutamente essere lasciato al caso e va scelto con grande attenzione.

Se in passato la scelta ricadeva spesso su silhouette rigide e formali, oggi il ventaglio delle possibilità si è decisamente ampliato: dai completi sartoriali dalle linee pulite ai romantici colori pastello, passando per applicazioni preziose e dettagli ricercati, la mamma della sposa contemporanea può trovare qualcosa che rispecchi il suo stile e il suo budget.

Il look mamma della sposa

Nel giorno del matrimonio della propria “bambina”, molte mamme sono talmente sopraffatte dall’emozione da sottovalutare l’importanza del proprio look. Un evento così importante le vede alle prese con molteplici compiti: tenere sollevato lo strascico dell’abito nuziale, radunare gli invitati per le fotografie e assicurarsi che tutti si stiano divertendo.

A prescindere dal ruolo che ricopriranno, tuttavia, sentirsi e apparire al meglio contribuirà a rendere i fiori d’arancio ancora più speciali. Non è necessario puntare esclusivamente su soluzioni formali o particolarmente eleganti: a seconda della cerimonia e del proprio stile personale, le opzioni possono essere anche molto variegate.

Non limitatevi ai classici rosa cipria o argento, che restano comunque un’ottima scelta. Tra le possibilità ci sono anche le intense tonalità del ruggine e del giallo, le fantasie floreali e gli intramontabili colori pastello. E per quanto riguarda gli outfit? Nessuno vi obbliga a scegliere gonne svolazzanti e abiti da sera: tailleur chic e completi coordinati restano ottime alternative.

L’abito lungo da cerimonia

Si tratta probabilmente dell’opzione più ovvia per la mamma della sposa che, dopo la festeggiata e la testimone, è una delle figure femminili più in vista dell’evento. Non deve necessariamente trattarsi di un modello particolarmente elegante, ma sarebbe meglio evitare soluzioni troppo romantiche o principesche, da considerarsi prerogativa esclusiva della festeggiata.

Potete invece puntare su silhouette fluide, gonne plissettate e, perché no, qualche dettaglio originale. Tra le possibilità più interessanti ci sono il peplum, le scollature particolari, le sopragonne e persino le mantelle.

L’abito midi

I compiti della mamma della sposa possono spaziare dal tenere sollevato lo strascico dell’abito nuziale al tenere a bada le damigelle più piccole. Per questo, un abito midi può rivelarsi una scelta più pratica rispetto al classico modello da sera.

Si tratta infatti di una lunghezza che permette di conservare un aspetto formale senza intralciare i movimenti. Modelli di questo tipo possono essere realizzati in moltissimi colori, con una particolare predilezione per le tinte pastello.

Il tailleur pantalone da cerimonia

Considerando la grande popolarità dei look mannish sui red carpet di tutto il mondo, un completo sartoriale dal taglio maschile non sarebbe assolutamente una scelta inappropriata. Un tailleur dalle linee impeccabili non è soltanto estremamente elegante, ma anche decisamente pratico.

Si può scegliere tra moltissime tonalità: dal celeste al rosa pastello nei mesi primaverili, fino ai colori gioiello per le cerimonie invernali.

L’abito con dettagli gioiello

Gli abiti con maniche importanti, dettagli gioiello o inserti in pizzo sono tra le scelte più accattivanti e valorizzanti. Se desiderate qualcosa di particolare e originale, lasciatevi quindi sedurre da perline, orli ricamati e frange.

Anche in questo caso, non esiste un’unica soluzione. In base all’orario e alla stagione del matrimonio, potete scegliere tra diversi colori, materiali e tessuti. Velluto e lana sono ottimi per l’inverno, mentre raso e seta rappresentano un vero e proprio passepartout per le cerimonie serali.

Il completo coordinato

Chi ama i completi a due pezzi ma non è particolarmente attratta dai pantaloni può optare per un coordinato composto da gonna e giacca. La lunghezza può variare, ma sono preferibili modelli che arrivino almeno al ginocchio.

I vantaggi di un’opzione di questo tipo sono molteplici: il principale è probabilmente la versatilità. I singoli capi possono infatti essere abbinati in modi diversi e riutilizzati anche in altre occasioni, meno formali rispetto a un matrimonio.

L’abito in seta

Gli abiti in satin sono una scelta perfetta per la mamma della sposa. Disponibile in un’ampia gamma di colori, questo tessuto dalla finitura lucida ha un aspetto estremamente lussuoso e richiede pochissimi accessori per completare il look.

Gli abiti di questo tipo, soprattutto se lunghi o caratterizzati da spalline molto sottili, rappresentano una soluzione particolarmente indicata per i matrimoni serali, da sempre associati a un’eleganza più glamour e sofisticata rispetto alle cerimonie diurne.

Il kimono da cerimonia

Si tratta probabilmente di una soluzione meno scontata, ma i kimono da cerimonia stanno conquistando anche le mamme delle spose occidentali. Potete abbinare questo soprabito ispirato alla tradizione orientale, spesso realizzato con tessuti ricercati e fantasie elaborate, ad abiti dalle tonalità neutre e a tinta unita, per un effetto semplice ma glamour.

Il look con gonna lunga

Un top strutturato o una blusa possono sposarsi benissimo con una gonna lunga coordinata, in alternativa al tradizionale abito da sera. Potete scegliere un look monocromatico, magari declinato in tonalità neutre, oppure sbizzarrirvi con abbinamenti cromatici più originali.

L’abito floreale

Le fantasie floreali sono un’ottima scelta per chi desidera aggiungere un tocco di romanticismo al proprio look da mamma della sposa. Si tratta chiaramente di soluzioni da preferire per le cerimonie primaverili ed estive, che potrebbero risultare meno appropriate se i fiori d’arancio sono invece previsti in autunno o in inverno.

Inoltre, combinando diverse tonalità, questi abiti rendono più semplice trovare gli accessori giusti: è persino possibile che alcuni degli abbinamenti ideali siano già presenti nel guardaroba.

La jumpsuit elegante

Unendo i pregi dell’abito e del tailleur pantalone, le tute eleganti sono al tempo stesso chic e confortevoli. Rappresentano un’altra soluzione ideale per la mamma della sposa, che potrà muoversi liberamente durante tutta la giornata. Un tessuto leggero e un taglio a gamba ampia garantiscono una vestibilità fluida e svolazzante, mentre un modello più strutturato può rivelarsi particolarmente adatto alle cerimonie con dress code black tie.

Il look minimal formale

Se siete solite prediligere outfit total black, non sentitevi obbligate a scegliere una tonalità pastello per il giorno del matrimonio. Potete invece optare per un elegante modello blu navy, semplice ma raffinato, da completare con i vostri accessori preferiti nelle tonalità più scure. E il nero? Sarebbe preferibile evitarlo, orientandosi piuttosto verso colori altrettanto formali come il grigio o il marrone.