Non solo bianco: i colori da sposa che stanno sostituendo il classico avorio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Abito grigio perla

In passato, sposarsi voleva necessariamente dire puntare su un abito bianco, ma oggi lo scenario è molto diverso. La palette cromatica a disposizione delle future mogli si è infatti molto ampliata, abbracciando tonalità e colori anche meno tradizionali.

Non parliamo del solo colore avorio, che da anni rappresenta per le spose l’alternativa numero uno al bianco, ma anche di scelte meno scontate che vanno dal grigio perla ai colori pastello tenui, ideali per la primavera. E il 2026, da questo punto di vista, è stato un importante banco di prova.

Come scegliere colori alternativi all’avorio

Il color avorio rappresenta da molti anni la scelta più apprezzata dalle spose di tutto il mondo. Pur rinunciando al classico bianco latte, la maggior parte delle future mogli ha spesso puntato su questa tonalità chiara e calda, caratterizzata da un leggero sottotono ocra, meno fredda e abbagliante del white look tradizionale.

Tuttavia, il monopolio dell’avorio sembra destinato a finire: nel 2026, dalle passerelle dell’alta moda e dai matrimoni vip sono arrivate ispirazioni decisamente più originali, ampliando l’orizzonte delle scelte delle future spose.

La nuance per il proprio look nuziale va comunque adeguata al tipo di matrimonio scelto: per una cerimonia formale, potrebbe essere più opportuno puntare su tonalità neutre come crema e champagne, mentre per un sì primaverile o una festa in un giardino domestico anche rosa cipria o azzurro polvere potrebbero rivelarsi un’ottima opzione.

Quali sono i colori alternativi più in voga

Le tendenze in fatto di moda bridal vedono nel 2026 un trionfo di tonalità calde e morbide, oltre a delicate nuance pastello. Ma quali sono le più consigliate? E quando preferire una piuttosto che l’altra?

Champagne

Il color champagne è una tonalità chiara, caratterizzata da riflessi dorati, che ricorda la consistenza della leggendaria bevanda. Si tratta quindi di una scelta a suo modo tradizionale, che non si discosta molto dai classici bianco e avorio, pur risultando più sofisticata e glamour.

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Il color champagne è particolarmente valorizzato da tessuti come raso, seta e mikado, risultando quindi perfetto per cerimonie serali dal sapore classico e tradizionale. Se avete organizzato un ricevimento in stile Old Money o cercate una soluzione vicina all’estetica del quiet luxury, questa è la soluzione adatta a voi.

Grigio perla

Il grigio perla è una tonalità molto chiara e delicata, caratterizzata da un sottotono freddo e leggermente argentato. Se amate un’estetica vintage o particolarmente ricercata, questa nuance è sicuramente una delle più indicate per voi.

A seconda dell’effetto desiderato, potete scegliere un abito in tessuto lucido, come raso o seta, per accentuare la luminosità del colore, oppure puntare su tulle e pizzo per una resa più opaca.

Vero e proprio passepartout per tutte le stagioni, si sposa meglio con le cerimonie serali, soprattutto se organizzate in uno spazio indoor sofisticato e glamour. Un ricevimento a tema Art Déco, ad esempio, potrebbe rappresentare la cornice ideale.

Quando scegliere il grigio perla? Se cercate un’alternativa al bianco e ai colori pastello che possa risultare meno convenzionale senza perdere di eleganza.

Blush pink

Il rosa cipria chiarissimo è caratterizzato da una punta di beige che lo rende quasi più vicino al classico bianco che alle tonalità pink vere e proprie. Si tratta di una nuance dal sapore romantico e contemporaneo, che potrebbe ben figurare in una cerimonia primaverile o in un matrimonio diurno.

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Potete puntare sul rosa cipria per un abito da sposa lungo o corto, oppure sceglierlo per la sottogonna, la fodera o uno strato di tulle sotto un pizzo avorio. Il risultato sarà un singolare e raffinato gioco di contrasti cromatici, perfetto per valorizzare abiti dalle linee più semplici e fluide.

Anche in questo caso, le spose potranno introdurre nel proprio bridal look una nota di colore senza allontanarsi troppo dall’immaginario tradizionale.

Lilla e lavanda

Una nota fiabesca e primaverile senza dover ricorrere a tonalità sature o troppo brillanti: il lilla e la lavanda si stanno lentamente facendo spazio nella moda bridal e sono una soluzione perfetta per le cerimonie primaverili.

Queste tonalità chiarissime di viola possono essere valorizzate grazie a gonne ampie, maniche trasparenti e applicazioni floreali, completando un look romantico e delicato. Via libera quindi al lilla per cerimonie organizzate in location outdoor, serre o vivai.

Scegliete lilla e lavanda se cercate una soluzione romantica per reinterpretare la palette cromatica nuziale in modo insolito ma delicato.

Azzurro polvere

Sognate un abito diverso dal solito, ma che risulti comunque romantico e delicato? La soluzione più adatta a voi è l’azzurro polvere, una tonalità di celeste chiaro molto meno satura e intensa del blu classico.

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Grazie alle sue sfumature fredde, è ideale per valorizzare abiti in organza, chiffon e tulle, soprattutto quando sono accompagnati da ricami floreali o applicazioni tridimensionali. Un look azzurro polvere è perfetto per i matrimoni nel tardo pomeriggio all’aperto, soprattutto nella stagione estiva.

Giallo burro

Da alcuni anni, il giallo burro è entrato di diritto nell’olimpo dei colori wedding. Non solo abiti, ma anche fiori e decorazioni sono spesso realizzati in questa singolare tonalità a metà strada tra il crema e il vaniglia.

Il butter yellow è particolarmente valorizzato da abiti dalle linee essenziali, gonne vaporose e modelli in seta o organza. Se cercate un risultato più sofisticato, potete comunque abbinarlo a dettagli floreali tono su tono.

Grazie alle sue sfumature morbide e calde, il giallo burro può funzionare bene nei matrimoni autunnali e nelle cerimonie serali più glamour. Sceglietelo se volete allontanarvi dal bianco senza tuttavia ricorrere a colori troppo accesi e audaci.

Color crema

Rispetto al classico avorio e al bianco ottico, il color crema presenta una componente giallastra più evidente, ma comunque delicata. Più chiara dello champagne, questa nuance rientra nel novero delle tonalità neutre e si sposa bene con quasi ogni tessuto, soprattutto organza, seta e crêpe.

Discostandosi pochissimo dalle palette tradizionali, il color crema può essere sfruttato per cerimonie classiche, sia diurne sia serali, adattandosi a diversi contesti. In definitiva, è la scelta ideale per le spose che non amano particolarmente i rischi, ma che sognano una nota più calda e avvolgente nel proprio look nuziale.