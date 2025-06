Butter yellow, come utilizzare il colore dell’estate 2025 in un matrimonio

Dagli abiti agli inviti di nozze: ecco come utilizzare in un matrimonio il "butter yellow", la tonalità di giallo più amata dagli sposi

123RF Sposi con bouquet giallo

Matrimonio in vista nei prossimi mesi? Non potete assolutamente escludere dalla vostra palette nuziale il butter yellow, la nuance di maggior tendenza nell’estate 2025.

Questa tonalità di giallo chiarissimo è tra le più apprezzate dagli sposi di tutto il mondo, che sempre più spesso la scelgono per decorazioni, fiori e cibo. Vorreste utilizzare il butter yellow anche nel vostro matrimonio? Ecco qualche suggerimento per valorizzarlo al meglio.

Che cos’è il butter yellow

Butter yellow vuol dire letteralmente “giallo burro”. Si tratta quindi di una tonalità di giallo pastello molto chiara, con una punta di crema, perfetta per le celebrazioni nuziali. Le coppie lo amano per la sua modernità ed eleganza, considerandolo una valida alternativa al bianco o allo champagne, dei quali risulta più vivace.

Oltre a comparire su tavole e composizioni floreali, il butter yellow risulta perfetto per gli abiti, in particolare quelli di invitati e damigelle.

Come abbinare il butter yellow nella palette nuziale

In virtù delle sue caratteristiche, il butter yellow si sposa benissimo con i matrimoni estivi. Se state quindi pensando alla palette del vostro sì, potete puntare su questo giallo sia come colore dominante che in combinazione con altre tonalità. Se infatti non siete dei fan degli allestimenti monocromatici, nulla vi impedisce di scegliere uno o più colori complementari.

Tra quelli che meglio si sposano con il giallo burro, ci sono le nuance della terra, come marrone, beige, taupe e terracotta. Per un tono più delicato e ispirato al mondo della natura, potete combinarlo invece con varie sfumature di verde, come il salvia o il kaki. Infine, se sognate una cerimonia all’insegna dell’eleganza, scegliete diverse gradazioni di giallo, affiancando al butter yellow anche l’ambra o il color senape.

Come inserire il butter yellow in un matrimonio

Esistono moltissimi aspetti di una cerimonia in cui il butter yellow potrebbe rivelarsi un ottimo alleato: soprattutto nella stagione estiva, infatti, questa nuance suggerisce vivacità e gioia, e figura benissimo in centrotavola, bouquet e decorazioni di altro tipo.

Gli abiti e gli accessori

Il giallo burro è un colore perfetto per gli outfit delle damigelle. Se avete organizzato il vostro matrimonio nella stagione estiva oppure all’inizio dell’autunno, potete scegliere per le vostre amiche abiti coordinati in questa nuance in materiali pregiati come la seta o lo chiffon. Anche se avete pensato ad una flower girl nel vostro corteo nuziale potete utilizzare il butter yellow per il suo look.

E la sposa? Nulla vi impedisce di puntare su un abito nuziale in questa nuance, soprattutto se avete pensate ad un cambio per il ricevimento. In alternativa, potete anche usarlo per accessori come cinture e coprispalla, che si abbinano molto bene con il beige e il color champagne.

I centrotavola

A volte basta un tocco di butter yellow per regalare un tono romantico e delicato allo spazio della cerimonia o del ricevimento. Per i centrotavola, ad esempio, potete scegliere delle rose color giallo burro, perfette accanto a toni verdi e bianchi.

In alternativa, se sognate un’atmosfera intima e raccolta, utilizzate candele lunghe in questa tonalità su alzate dorate o ceramiche neutre. Matrimonio dal tocco rustico e bucolico? Puntate sui frutti della bella stagione: aggiungete al centrotavola elementi naturali come limoni pallidi, pere giallo chiaro, fichi o uva bianca.

Il menù

Se volete portare un po’ di giallo in tavola, i vostri migliori alleati non potranno che essere i formaggi. Pensate quindi ad un antipasto in cui trionfino brie, camembert o robiola, e servite pane e crostini in cesti con tovaglioli butter yellow o su piatti coordinati. Per le portate principali, invece, spazio a risotto con zafferanno o ravioli al burro e salvia.

123RF

Le bevande? Vini bianchi e chiari, assolutamente freschi e perfetti l’estate. Ma anche cocktail dorati come Hugo, Mimosa o prosecco, meglio ancora se impreziositi con fiori edibili gialli.

Impossibile, infine, non pensare ad una torta nelle tonalità del burro per chiudere il ricevimento in bellezza. Potete scegliere sia un dessert a più piani, come spesso accade nei matrimoni, sia un dolce più semplice. L’importante è che, in ogni caso, la glassa e il topping siano rigorosamente yellow.

Il bouquet

I fiori dalle tonalità calde sono perfetti per un matrimonio estivo, perché regalano un aspetto romantico e gioioso all’allestimento. In natura sono presenti diverse varietà che vantano petali di un giallo pallido e tenue: oltre alle rose, anche ranuncoli, peonie, tulipani, dalie e gardenie esistono in sfumature chiarissime.

In base alle vostre preferenze, potete quindi puntare su un fiore in particolare per realizzare il vostro bouquet di nozze: se non amate l’effetto monocromatico, potete mescolare con varietà di colore bianco crema o avorio, per una composizione raffinata ed elegante.

La navata della Chiesa

In alternativa al classico tappeto rosso che molti sposi scelgono per coprire la navata della Chiesa in cui è celebrato il rito, potete puntare su una passerella più neutra. Il butter yellow, infatti, può rivelarsi una scelta più sobria ed elegante, soprattutto se vivacizzata con fiori in tonalità di blu, arancio e verde ai lati.

Potete anche optare per una passerella in colori diversi, sfruttando però vasi, urne e colonne decorative per inserire degli accenti di giallo. Anche un eventuale arco floreale sull’altare può essere realizzato in questa tonalità.

Il table setting

Un tocco di giallo può trasformare una sala da pranzo ordinaria in un ambiente luminoso e pieno di gioia. Scegliete quindi tovaglie e tovaglioli in butter yellow per il vostro ricevimento, ma anche candele, sottopiatti o dettagli in ceramica smaltata nella stessa tonalità.

123RF

Il risultato lascerà i vostri invitati senza parole.

La wedding stationery

Impossibile non pensare al giallo burro quando si parla di inviti di nozze: potete utilizzarlo non solo per la carta da lettere, ma anche per il sigillo in ceralacca o la busta delle partecipazioni. Non dimenticate le bomboniere: scatoline, nastri o etichette in butter yellow sono a dir poco scenografiche.

Il photo booth

L’angolo delle foto per regalare qualche momento divertente agli invitati sta diventanto protagonista assoluto in molti matrimoni. Perché, quindi, non realizzare un photo booth nelle tonalità del giallo? Un fondale di questo colore regalerà senza dubbio scatti bellissimi.