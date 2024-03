Photo booth di matrimonio: idee per stupire gli ospiti

Dagli sfondi vintage ai classici palloncini colorati: scoprite come realizzare un photo booth di matrimonio per stupire i vostri ospiti

I wedding photo booth sono un’idea che sta conquistando moltissimi sposi in tutto il mondo. Così come i futuri coniugi, che hanno a disposizione per il loro grande giorno un fotografo professionista, anche gli ospiti potrebbero infatti sentire l’esigenza di realizzare qualche scatto da portare con sé.

Per accontentarli, sempre più coppie scelgono quindi di allestire degli angoli ad hoc per fare da sfondo a foto polaroid e scatti digitali. Le opzioni per realizzarli sono moltissime, anche in base al tema scelto per la cerimonia. State cercando delle idee per il vostro photo booth di matrimonio? Ecco qualche suggerimento per stupire i vostri ospiti.

Consigli per il wedding photo booth

Inserire un angolo photo booth nel proprio matrimonio può rivelarsi un’idea vincente per molti sposi. Tra gli invitati, infatti, potrebbe esserci qualcuno che non ami particolarmente la pista da ballo, ed è giusto pensare a delle forme di intrattenimento anche per loro. Prima di mettervi alla ricerca dell’ispirazione perfetta per il vostro photo booth, tuttavia, è importante tenere a mente alcuni suggerimenti per realizzarne uno “a misura di ospiti”.

Assicuratevi di avere abbastanza spazio

I photo booth hanno bisogno di una discreta quantità di spazio, motivo per cui è importante organizzare l’allestimento con largo anticipo. Per permettere ai vostri invitati di godere a pieno di questa esperienza, quindi, assicuratevi di scegliere una posizione ben illuminata ed ampia: sono proprio questi fattori, infatti, a contribuire più di altri alla piena riuscita degli scatti.

Includete accessori da festa

Oltre al fattore logistico, nella realizzazione di un photo booth è importante pensare ad accessori e gadget con cui gli ospiti possano posare davanti all’obiettivo fotografico. A tal proposito, alcuni sposi scelgono di utilizzare maschere e occhiali colorati, mentre altri optano per oggetti personali che parlino di loro, come giocattoli dell’infanzia oppure souvenir dei loro viaggi preferiti.

Tenete separati il vostro album di nozze e gli scatti del photo booth

Anche se alcuni fotografi professionisti inseriscono tra i servizi nuziali offerti anche la possibilità di allestire un photo booth, sarebbe meglio affidarne la realizzazione ad un’altra compagnia. È infatti importante che l’ allestimento sia curato nei minimi dettagli, e non risulti “secondario” rispetto ad altre attività.

Siate originali

Oltre che per polaroid e scatti tradizionali, i photo booth possono essere utilizzati anche per fare da sfondo a gif e brevi filmati da postare sui social. Per plasmare un’esperienza interattiva, quindi, si ricorre spesso a strutture immersive o a 360 gradi (budget permettendo). Per i vostri ospiti si tratterà di una soluzione nuova e inaspettata, ma assicuratevi, come già detto, di avere abbastanza spazio a disposizione.

Idee per gli sfondi del photo booth

Resi popolari dai red carpet in tutto il mondo, i photo booth hanno fatto il loro ingresso anche nel settore del wedding. Tradizionalmente, si tratta di corner in cui le star si fermano per concedere degli scatti ai fotografi; in una cerimonia corrispondono invece al luogo perfetto in cui divertirsi tra una portata e l’altra.

Inserire un photo booth nella vostra cornice di nozze potrebbe regalare alla cerimonia un tocco ironico e divertente, ma affinché l’ esperimento possa considerarsi riuscito è necessario che si adatti allo stile del vostro “sì”. Siete a corto di idee? Ecco qualche backdrop che potrebbe aiutare i vostri ospiti a realizzare foto da copertina.

Uno sfondo iridescente

Le superfici iridescenti non sono solo uno dei trend annunciati per i matrimoni primaverili del 2024, ma potrebbero rappresentare un’ottima soluzione anche per il vostro photo booth. Soprattutto se state cercando un’atmosfera funky e moderna.

Una cascata di palloncini colorati

I palloncini ad elio sono un’ottima idea se volete regalare qualche momento di puro divertimento ai vostri invitati più piccoli. Non solo possono essere scelti di colori e dimensioni molto differenti, ma questo tipo di sfondo è anche piuttosto semplice da realizzare.

Una parete d’ispirazione boho

Se avete organizzato un matrimonio in stile boho o ispirato alle isole del Mediterraneo, per il vostro photo booth non potrete che scegliere uno sfondo con colori neutri e piante e fiori secchi integrati. Ma c’è spazio anche per scacciasogni e dettagli in crochet.

Parrucche in abbondanza

Predisporre per gli ospiti una serie di parrucche colorate da indossare per gli scatti potrebbe rivelarsi un’idea originale ed ironica. Soprattutto se avete pensato ad un matrimonio ispirato al mondo della disco dance.

L’intramontabile divano in velluto

Inserire delle postazioni per sedersi nel vostro photo booth lo renderà più accessibile a tutti gli ospiti. In particolare, un elegante divano in velluto, meglio se di colore rosso, sarà la scelta perfetta se sognate un tocco vintage e sofisticato.

Un cartello d’ispirazione vintage

Se avete organizzato delle nozze in stile art deco o comunque d’ispirazione retrò, non potrete non includere nel vostro angolo foto una scritta o un cartello realizzato con un font vintage. Pensate anche ad oggetti ed accessori d’antiquariato, come macchine da scrivere o pipe, per rendere gli scatti ancora più incredibili.

Boa e cappelli arcobaleno

Non avete altre pretese se non quella di divertire i vostri invitati? Predisponete per loro boa e cappelli colorati con cui mettersi alla prova davanti all’obiettivo fotografico. Meglio se con uno sfondo rainbow alle spalle per celebrare la comunità LGBTQ.

Un angolo polaroid per i più creativi

Nonostante molto spesso si opti per smartphone e scatti digitali, affidarsi alle polaroid sta diventando un trend molto diffuso tra gli sposi. Assicuratevi quindi di avere macchinette fotografiche e pellicola in abbondanza, così che tutti gli ospiti possano tornare a casa con degli scatti ricordo.

Le classiche sagome per le foto

Le sagome in cui inserire il proprio volto per scattare foto divertenti sono un classico senza tempo. Per le vostre nozze pensate a delle silhouette che si adattino al tema della cerimonia, o, in alternativa, che riproducano le vostre sembianze in abiti da sposi: gli ospiti adoreranno l’idea.

Un originale van da campeggio

Siete una coppia che ama viaggiare? Rendete omaggio alla vostra passione integrando un van da campeggio nella vostra cerimonia: potrebbe rivelarsi un ottimo sfondo per delle foto dal sapore “on the road”.