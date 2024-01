Come coinvolgere i vostri amici a 4 zampe in un matrimonio

Fonte: iStock Coinvolgere un cane in un matrimonio

Gli animali domestici si sa, sono spesso parte integrante della famiglia. Non sorprende, quindi, che i proprietari di cani e gatti sentano la necessità di coinvolgerli nei momenti più importanti della propria vita. Incluso il matrimonio. Sempre più spesso, infatti, i futuri sposi decidono di rendere i propri amici a 4 zampe protagonisti assoluti delle loro nozze, in modi spesso originali e fuori dagli schemi. State organizzando il vostro matrimonio e vorreste assolutamente coinvolgere nella cerimonia anche il vostro animale domestico? Ecco qualche idea per realizzare l’ardua impresa.

Come coinvolgere gli animali domestici in un matrimonio

Che si tratti di un adorabile gattino o di un simpatico e giocherellone cagnolone poco importa: gli animali domestici sono dei membri della famiglia a tutti gli effetti, e come tali vanno considerati anche in vista di momenti importanti come i fiori d’arancio. C’è di più: coinvolgerli nell’organizzazione di un matrimonio potrebbe anche rivelarsi un ottimo modo per stemperare in parte la formalità e la serietà che da sempre contraddistinguono il giorno del ‘sì’.

Prima di pensare al ‘ruolo’ da riservare al vostro pelosetto, tuttavia, ci sono delle piccole considerazioni da fare. In primis assicuratevi che un eventuale coinvolgimento non rechi stress emotivo al vostro amico a quattro zampe: qualora sia particolarmente in avanti con gli anni oppure non sia abituato ad ambienti affollati, sarebbe meglio pensare ad una partecipazione solo marginale, così da non turbare la sua serenità.

In secondo luogo, assicuratevi che la struttura da voi scelta per la cerimonia sia dotata di un’area verde o comunque di uno spazio riservato al vostro pet, in cui dog sitter ed addestratori possano prendersi cura di lui o lei e coccolarlo a dovere. Infine, pensate anche ad un ‘outfit’ all’altezza della situazione: sul web esistono moltissimi portali specializzati, in cui scegliere tra papillon e smoking per cani e gatti. Se preferite invece la semplicità, l’opzione migliore restano i collari con piastrine in cui inserire i vostri nomi e la data di nozze.

Che ruoli possono ricoprire gli animali domestici in un matrimonio

Un animale domestico potrebbe ricoprire diversi ruoli nel giorno del vostro sì, limitandosi a vestire i panni di ‘semplice invitato’ oppure quelli di paggetto a tutti gli effetti. Qualunque sia il compito che il vostro amico a quattro zampe sia chiamato a coprire, assicuratevi che abbia fatto la pratica necessaria in vista dell’evento, e pensate sempre ad un piano B nel caso in cui si mostri ansioso o poco collaborativo nel giorno delle nozze.

Qualora invece il vostro animale domestico sia particolarmente obbediente o ben addestrato, potrete pensare per lui o lei ad un incarico di spicco. Magari scegliendo tra quelli proposti di seguito.

Fate portare le fedi al vostro animale domestico

Se avete un cane di stazza media o grande, potete pensare di affidargli il compito di portare le fedi nuziali sull’altare. E’ necessario, ovviamente, che il vostro amico a 4 zampe sia di indole mansueta, e che si lasci scortare a guinzaglio fino a destinazione senza creare troppi problemi. Qualora si tratti di un pelosetto di taglia piccola, invece, potete anche pensare di posizionarlo su un carretto per rendere il suo ingresso ancor più scenografico.

Se il rito si svolge in un posto al chiuso, assicuratevi che non ci sia bisogno di un permesso specifico: non tutte le location, infatti, sono aperte agli animali. Nel caso in cui la cornice prescelta sia una Chiesa, invece, confrontatevi con un po’ di anticipo con il parroco.

Aggiungete un ‘flowerpet’ alle damigelle

Potrebbe rivelarsi altrettanto vincente la scelta di ‘inglobare’ il vostro amico pelosetto al gruppo delle damigelle d’onore, rendendolo a tutti gli effetti ‘flowerdog’ o ‘flowercat’. Basterà chiedere al fiorista un collare abbinato ai bouquet o alle coroncine delle damigelle, e affidare ad una di loro il compito di tenerlo a guinzaglio o in braccio nel corso della cerimonia.

Rendete il vostro cane o gatto protagonista del photo shooting

Se il vostro amico a 4 zampe non potrà seguirvi in Chiesa, potrete comunque ritagliare per lui un ruolo di spicco nello shooting fotografico. In particolare, pensate ad una serie di scatti in sua compagnia durante i preparativi e la vestizione: la sua presenza regalerà un tocco ancor più ironico e divertente al vostro album di nozze, e sarà un un ottimo modo per ricordarlo anche quando, a distanza di anni, non ci sarà più.

Come omaggiare i vostri amici a 4 zampe durante le nozze

Non sempre è necessaria la presenza in ‘carne ed ossa’ dei vostri amici a quattro zampe per sentirli vicini a voi nel corso della cerimonia. Qualora infatti non sia possibile averli al vostro fianco, potete omaggiarli con alcuni piccoli dettagli ad hoc da inserire in diversi contesti. Pensate, ad esempio, ad un monile che ricordi le sembianze di un cane o di un gatto da regalare agli invitati al termine della cerimonia. Ne esistono moltissimi, in ceramica, cristallo o porcellana da scegliere in base al vostro gusto e, ovviamente, al budget a vostra disposizione. In alternativa, optate per una bomboniera solidale, destinandone i proventi a canili e rifugi per animali di strada.

Se ci tenete invece a celebrare il vostro amico a quattro zampe durante il banchetto di nozze, pensate a dei topper in forma canina o felina da predisporre sui centrotavola o sulla torta matrimoniale. Infine, per le coppie più ironiche, c’è sempre l’opzione di un cartonato con le sembianze del vostro animale domestico: un modo simpatico per averli vicini anche non presenti.