Bouquet e composizioni floreali: i trend del 2025

I fiori rappresentano da sempre un elemento fondamentale per regalare ad un matrimonio un’estetica ben definita. Piante e boccioli, infatti, sono presenti in ogni aspetto della cerimonia, dai bouquet alle bottoniere, senza dimenticare archi e centrotavola. Il loro ruolo, ancor più che quello di addobbi e table setting, è quindi essenziale per restituire pienamente il senso del tema scelto per la cerimonia.

Tuttavia, così come nel caso di abiti e bomboniere, anche le tendenze floreali vanno e vengono, e sono destinate a cambiare radicalmente nel 2025. Gli sposi più tradizionalisti, quindi, potrebbero mettere in discussione le proprie scelte in favore di soluzioni più nuove ed originali. Pronti a scoprire quali trend caratterizzeranno i fiori nuziali nei prossimi mesi?

Quali sono le tendenze floreali per il 2025

Quando ci si appresta ad organizzare un matrimonio, è importante per gli sposi restare fedeli a ciò che maggiormente rispecchi il loro gusto e le loro esigenze. Tuttavia, guardare alle tendenze può aiutare a scoprire nuove possibilità non prese in considerazione, anche per quanto riguarda i fiori.

Ad identificare i trend che caratterizzeranno le nozze nel 2025 è stato il magazine Brides, che ha raccolto il parere di esperti e fioristi famosi in merito alle preferenze delle coppie. Dai colori audaci agli abbinamenti inaspettati, i professionisti hanno identificato alcuni elementi floreali che faranno da letimotiv nei matrimoni dei prossimi mesi, e che rivoluzioneranno anche il “sì” dei futuri coniugi in Italia.

Bouquet con un unico fiore

Maggior quantità non è necessariamente indice di maggior qualità, e questo vale anche per i fiori del matrimonio. Sebbene alcune coppie preferiscano inserire molte varietà di boccioli nelle decorazioni, nei bouquet e nei centrotavola di nozze, i fioristi prevedono che nel 2025 sempre più sposi si concentreranno su un solo tipo di fiore.

Usare un’unica varietà, in particolare nel mazzo di fiori scelto per la sposa, creerà un look semplice ma molto suggestivo. Bouquet di questo tipo prediligono ovviamente composizioni dal sapore artistico, e non semplici disposizioni strette e compatte. Le varietà che meglio si sposano con questa tendenza includono fiori esotici o a stelo lungo, dalie dai colori particolari e peonie.

Integrare nuove forme e dinamismo nelle composizioni floreali

Le installazioni floreali tradizionali sono un elemento necessario in ogni matrimonio che si rispetti, ma sempre più spesso gli sposi chiedono di aggiungere alle varianti classiche degli elementi inaspettati e originali, come nel caso di forme nuove e design asimmetrici.

In particolare, i classici archi floreali posizionati sull’altare sono destinati a diventare protagonisti di una vera e propria rivoluzione nel 2025: sempre più coppie, infatti, si metteranno alla ricerca di forme in grado di conferire maggior dinamismo alla location di nozze, e punteranno per questo motivo su composizioni floreali asimmetriche. Via libera anche a linee curve, che creano silhouette moderne con una copertura ampia.

Colori audaci e nuove varietà di fiori

Anche se i colori vivaci non sono necessariamente una novità quando si tratta di fiori da matrimonio, gli esperti prevedono che nel 2025 domineranno tonalità e combinazioni inaspettate. Trionferanno nuove varietà in diversi tipi di fiori come rose, garofani e lisianthus, creando così una palette originale e mai vista.

Piuttosto che nuance neutre e delicate, i designer e i fioristi si aspettano che sempre più coppie si orientino verso i colori primari (giallo, rosso e blu), difficili da non notare o ignorare. Nel 2025 troveremo quindi composizioni di colori audaci composte da tonalità ad alto contrasto: in particolare, si abbracceranno diverse sfumature di verdi elettrici e nuance sature, mentre ci si allontanerà dai più tradizionali rosa cipria, malva e bianco. La parola d’ordine, mai come in questo caso, è “osare”.

Centrotavola dal sapore moderno e casalingo

In sostituzione delle composizioni nuziali tradizionali, sempre più coppie stanno abbracciando stili floreali più rilassati, proprio come quelli che si potrebbero vedere in una casa ben arredata. Per i centrotavola, ad esempio, assisteremo al declino di composizioni classiche e alte, in stile sala da ballo, per lasciare invece spazio a strutture con un’atmosfera ‘residenziale’ curata.

Questo vuol dire che, sul banchetto matrimoniale, potremo trovare composizioni floreali che includono lampade ed elementi di interior. Tra gli accessori aggiuntivi potrebbero esserci del verde, piante o rocce. Assicuratevi, ovviamente, che lo styling rifletta l’atmosfera della location da voi scelta, proponendosi come una sorta di continuum naturale.

Piante (e fiori) in vaso verso l’altare

Un’altra tendenza floreale per i matrimoni che sboccerà nel 2025? Aspettatevi di vedere echi della tendenza cottagecore che ha definito gli ultimi anni: lungo la navata e all’altare si troveranno vasi di diverse dimensioni, forme e texture, con fiori al posto delle piante per creare un maggior impatto visivo.

L’intento, è quello di impreziosire diversi angoli della cornice, rendendola in tutto e per tutto simile ad una tenuta di campagna o ad una dimora rurale. Questa soluzione potrebbe tuttavia non risultare particolarmente in linea con nozze dal sapore più sofisticato e formale: in questo caso, potrebbero essere più indicate delle scelte tradizionali.

Fiori come opere d’arte di un museo

Oltre ad aggiungere colore o texture al giorno del matrimonio, i fiori possono trasformarsi in vere e proprie opere d’arte, con alcune coppie che riproducono celebri dipinti attraverso le composizioni floreali scelte. Tra le fonti d’ispirazione più gettonate ci sono i quadri dei maestri olandesi, che possono rivelarsi ottimi modelli da imitare per centrotavola e decorazioni. A tal proposito, potrebbero rivelarsi molto adatte varietà uniche e singolari come le orchidee oncidium, meglio se combinate con altri elementi come piante, rocce e persino ingredienti commestibili per realizzare cornici indimenticabili.

Invece di limitare i fiori solo alle composizioni sui tavoli e ai bouquet della festa nuziale, inoltre, si potrebbe scegliere di posizionare gruppi di piante in luoghi inaspettati durante la cerimonia e il ricevimento, per regalare agli invitati la sensazione di trovarsi in un museo. Via libera, quindi, ad installazioni floreali nei bagni, ai piedi del tavolo, oppure tra i posti a sedere del ricevimento. L’intento è quello di trasformare il matrimonio in una vera e propria installazione artistica interattiva, in cui tutti gli ospiti sentano di vivere un’esperienza unica nel suo genere.