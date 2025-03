Location, menù e decorazioni: ecco come organizzare un matrimonio in montagna

Siete alla ricerca di un luogo perfetto per il vostro sì? Se amate la natura e l’altitudine non vi spaventa, celebrare i fiori d’arancio in montagna è quanto di meglio potrebbe capitarvi.

Oltre ai panorami mozzafiato, celebrare il vostro giorno speciale in montagna offre moltissimi vantaggi. Potrete allontanarvi dal trambusto della vita quotidiana e trovare rifugio nella natura, oltre ad offrire ai vostri ospiti una varietà di attività e forme di intrattenimento piuttosto originali. Ma come si organizza un perfetto matrimonio in montagna? Scopritelo in questa guida.

Quale periodo scegliere per un matrimonio in montagna

I matrimoni in montagna tendono a essere costosi, soprattutto in alcune stagioni e festività, quindi è fondamentale tenerne conto per non sforare l’eventuale budget. I periodi più costosi? L’inizio dell’estate e, ovviamente, l’inverno, in cui le cerimonie si sovrappongono alla stagione sciistica. Inoltre, i fine settimana festivi e i giorni delle vacanze natalizie saranno più affollati, quindi pianificate in anticipo per quanto riguarda hotel e i trasporti.

Nello scegliere la data del matrimonio è inoltre essenziale considerare le possibili condizioni climatiche che gli sposi dovranno affrontare insieme ai propri ospiti. Da giugno a settembre il clima è piuttosto favorevole, ma bisogna sempre prevedere possibili acquazzoni pomeridiani. Le temperature possono variare molto durante la giornata e scendere drasticamente la sera, quindi assicuratevi che gli ospiti siano a loro agio: per il giorno, fornite acqua e assicuratevi che ci siano zone all’ombra; per la sera, incoraggiate l’uso di scialli e prevedete fonti di riscaldamento se necessario.

Per affrontare eventuali condizioni meteorologiche estreme, pensate ad un piano di riserva al coperto o sotto un tendone per la cerimonia e il ricevimento. Assumere un organizzatore di matrimoni specializzato in questo tipo di eventi vi farà risparmiare tempo e stress.

Le decorazioni per i matrimoni in montagna

Dall’invito alla disposizione del bar, ci sono infiniti modi per rendere omaggio a Madre Natura con le decorazioni del matrimonio, sfruttando al meglio l’ambiente circostante.

Accenti neutri, come sedie in legno e lanterne in rattan, si armonizzano perfettamente con l’ambiente boschivo. Centrotavola con fiori locali e piante rampicanti attorno alle luci sospese creeranno invece un effetto naturale e suggestivo. Per completare il table setting, pensate ad un design originale per i segnaposto. Un’idea divertente è quella di utilizzare giochi di parole e immagini che richiamino le montagne, spargendo pietre decorative e verde attorno ai cartelli per replicare le caratteristiche del paesaggio montano.

Se invece vi piace l’idea di un evento a tema, un matrimonio in stile western si abbina perfettamente all’ambiente montano. Decorate la location con balle di fieno, mobili in pelle e tappeti in pelle animale. Incoraggiate anche gli ospiti ad aggiungere un tocco country al proprio outfit con stivali da cowboy o cappelli per immergersi completamente nel mood dell’evento.

E la pista da ballo? Sfruttatela per completare l’atmosfera del vostro sì: provate a dipingere un’illustrazione sul pavimento, e vi sentirete completamente immersi nel paesaggio mentre danzate con il vostro partner. Anche il palco musicale potrebbe essere decorato con fiori e piante sospese per completare il quadro nuziale.

Infine, se non siete amanti degli ambienti sfarzosi, l’approccio minimalista è sempre il migliore: la parte più bella di un matrimonio in montagna è che non si deve fare troppo. La natura stessa, infatti, è già un elemento straordinario.

La wedding stationery

Poiché gli inviti rappresentano il biglietto da visita di un matrimonio, sono l’occasione perfetta per definire lo stile dell’evento. Scegliete una palette di colori naturali, come tonalità di verde, marrone, arancione e grigio, e applicatela alla wedding stationery. Per rafforzare il tema, aggiungete una fodera per buste ispirata alla natura, sigillate gli inviti con francobolli a tema montano e impreziosite la carta con un’illustrazione delle alture.

Il look nuziale perfetto per i fiori d’arancio in montagna

Anche gli abiti degli sposi possono riflettere il tema della cerimonia. Le future mogli possono puntare sul classico bianco e su materiale come tulle e pizzo, applicando però all’outfit decorazioni floreali o ricami a motivo di vite.

Gli sposi, invece, possono scegliere un completo in tonalità che richiamino i colori della terra, come terracotta, marrone bruciato o beige. Immancabile anche una bottoniera con fiori selvatici, che anche il testimone potrebbe adottare.

Per le damigelle, infine, si possono scegliere degli abiti in tonalità calde, pensando a braccialetti o coroncine floreali per un tocco rustico ed ispirato alla natura.

Menù ideale per le nozze nella natura

Il menù di un matrimonio in montagna deve necessariamente includere specialità della location del sì. Un antipasto che si rispetti, quindi, deve prevedere una grande varietà di formaggi. Per le portate principali, invece, pensate a ricette a base di selvaggina o pesce di fiume, ma anche polenta e zuppe se il sì è previsto nei mesi invernali.

Per quanto riguarda i dessert, infine, pensate a dolci impreziositi con frutti di bosco e fragoline, meglio se di produzione locale. Per la torta nuziale valutate un disegno ad hoc, integrando un paesaggio montano oppure affidandovi a decorazioni ispirate agli alberi e alla natura.

Welcome bag per gli ospiti

I regali per gli ospiti non solo sono molto apprezzati, ma offrono anche un’ottima opportunità per personalizzare l’evento. Che si tratti di un mazzo di carte, una candela o una bottiglia di vino, impreziosirli con un’illustrazione della location farà sì che amici e parenti ricordino per sempre il panorama mozzafiato del vostro matrimonio. Non dimenticate ovviamente un contenitore: puntate su borse in tela o canapa, o prediligete in ogni caso dei materiali eco-friendly.

Intrattenimento consigliato per il sì in montagna

In ogni matrimonio che si rispetti non può assolutamente mancare del buon intrattenimento. Per quanto riguarda la musica, vista l’ambientazione, una band country potrebbe rendere ancora più divertente la cerimonia. Se ai vostri invitati, invece, non manca un po’ di spirito d’avventura, organizzare una caccia al tesoro potrebbe essere un ottimo diversivo.

Per concludere la serata in un’atmosfera accogliente potete organizzare un falò. Poiché le temperature in montagna tendono a scendere di sera, il fuoco terrà tutti al caldo. Non dimenticate di fare scorta di marshmallow, cracker e cioccolato: nessun falò è completo senza qualche snack di qualità.