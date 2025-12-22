Single flower bouquet, cos’è e come realizzarne uno

Le composizioni monofiore sono il trend del momento: ma quali sono i trucchi per un single flower bouquet perfetto?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Single flower bouquet

Bouquet da sposa non è necessariamente sinonimo di composizioni floreali elaborate. Esattamente come per gli altri dettagli della cerimonia, anche i fiori possono adattarsi al tema nuziale e alle preferenze dei festeggiati, assumendo forme e connotati variegati.

In particolare, se siete sempre state sostenitrici del “less is more”, potreste prendere in considerazione l’ipotesi di un single flower bouquet. La composizione con un unico fiore a stelo lungo è una scelte all’insegna della semplicità che, tuttavia, vi regalerà molte soddisfazioni.

Perché scegliere un bouquet con un solo fiore

Non esistono regole universali quando si parla di matrimonio. Se molte spose scelgono bouquet vistosi e variopinti per il proprio giorno più bello, altre preferiscono invece la semplicità e l’eleganza di composizioni con un unico fiore.

Una scelta decisamente originale, ma che assume un significato rilevante se inserita nell’ottica dell’estetica minimal che negli ultimi anni ha conquistato il mondo del wedding. Puntare su un single flower bouquet, inoltre, permette alle spose di valorizzare l’abito o di stemperare l’effetto globale nel caso in cui il modello indossato sia particolarmente appariscente.

Un fattore da non sottovalutare è inoltre la praticità: tenere tra le mani un unico, leggerissimo stelo, invece che un bouquet di alcuni kg, costerà sicuramente meno sforzo alle spose, già messe a dura prova dai numerosi impegni di giornata.

Infine, in termini di budget, puntare su una soluzione con un solo fiore permetterà di risparmiare molte decine (e in alcuni casi centinaia) di euro, che potranno essere destinati ad altri dettagli della cerimonia.

Quali fiori scegliere per una composizione monostelo

Qualora abbiate deciso di puntare su un single flower bouquet nel giorno del vostro sì, avrete diversi tipi di fiori tra cui poter scegliere, a seconda dell’effetto che desideriate ottenere.

Varietà opulente dalla forma tondeggiante come peonie, rose da giardino e ortensie funzionano molto bene in un bouquet monovarietale dall’effetto ricco e lussuoso, mentre fioriture delicate come pisello odoroso, cosmea e scabiosa donano un aspetto etereo e raffinato alle spose.

Qualunque sia la vostra scelta, prestate particolare attenzione allo stelo: è importante che sia ben pulito e che le foglie siano perfettamente in ordine. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, lasciarlo completamente nudo è la scelta più saggia e d’impatto.

Composizione con una singola Protea King

Anche un solo fiore può regalare grande impatto scenico: l’esempio perfetto è la Protea King, varietà esotica e maestosa originaria del Sudafrica. Questo fiore si distingue per i petali bianchi e soffici, che si aprono intorno a un centro rigoglioso creando una particolare struttura a forma di coppa. E la sua particolarità non si ferma alla bellezza estetica: la Protea è infatti simbolo di forza, coraggio e determinazione. Un’ottima idea per le spose che non hanno sicuramente paura di osare.

Composizione con un giglio

Grazie allo stelo lungo e ai grandi fiori a imbuto, anche il giglio funziona molto bene da solo. La varietà bianca è quella più utilizzata nei matrimoni, soprattutto per il suo forte valore simbolico: dall’alba dei tempi, infatti, questo fiore è associato a purezza, spiritualità e innocenza.

123RF

Il Lilium orientale, tuttavia, può regalare un tocco più romantico alla vostra cerimonia.

Bouquet da sposa con un solo fiore di calla

Eleganti e scultoree, le calle sono tra i fiori più amati per i matrimoni. Sebbene una composizione a più steli sia una scelta più tradizionale, portare una sola calla lungo la navata ne enfatizzerà la bellezza e la raffinatezza.

Le cerimonie con cui si sposa meglio questa soluzione? Quelle tradizionali e classiche, che rappresentano la cornice ideale per un bouquet monofiore di questo tipo.

Single flower bouquet con peonie

Un tocco di fogliame e un nastro delicato intorno allo stelo possono trasformare una peonia in un vero e proprio capolavoro floreale. Potete sceglierla nel classico bianco crema, se siete fedeli alla tradizione, oppure optare per una delicata tonalità di rosa se avete un animo romantico.

Bouquet da sposa monofiore con girasoli

Riconoscibili grazie al lungo stelo e ai bellissimi petali di un vivace giallo, i girasoli sono perfetti per un bouquet monofiore. Soprattutto se state organizzando un matrimonio dal forte sapore bucolico o avete scelto una location immersa nel verde.

In virtù delle loro coloratissime corolle, i girasoli si riveleranno anche degli ottimi alleati per foto e video di nozze.

Un’unica rosa a stelo lungo

Classico intramontabile in ogni matrimonio, le rose sono spesso scelte dalle spose per il loro bouquet di nozze. Tuttavia, se state organizzando una cerimonia all’insegna della semplicità, nulla vi impedisce di puntare su un unico fiore a stelo lungo.

123RF

L’opzione più consigliata, ovviamente, sono le rose bianche, soprattutto se avete scelto un abito dello stesso colore.

Varietà di orchidee per bouquet monostelo

In natura esistono moltissime varietà di orchidee, e quasi tutte si prestano benissimo per bouquet e composizioni floreali nuziali. Tuttavia, se ne state cercando una varietà per realizzare un single flower bouquet, potreste puntare sull’Orchidea Cymbidium. Noto per le dimensioni extra large e le spettacolari infiorescenze a spiga, questo fiore regalerà sicuramente un forte impatto scenico al look della sposa.

Meno originale ma altrettanto elegante è l’Orchidea Phalaenopsis. Anche questa varietà, grazie ai fiori grandi e colorati e allo stelo arcuato, rappresenta un’ottima soluzione per una composizione monofiore.

Come valorizzare un bouquet monostelo

Trattandosi di una soluzione decisamente minimal, i bouquet monofiore potrebbero necessitare di qualche piccolo dettaglio che renda la composizione “meno spoglia”. Tra le soluzioni più gettonate ci sono sicuramente i nastri: in seta, chiffon oppure organza sono dei particolari che possono fare la differenza. Se preferite, potete anche optare per una fascetta di pizzo, soprattutto se il vostro abito da sposa è realizzato con questo tessuto.

Via libera anche per un tocco di verde: un rametto di ulivo, eucalipto o ruscus può essere un ottimo alleato per “incorniciare” il fiore, senza tuttavia esagerare.

Se avete scelto un single flower bouquet non particolarmente appariscente, potete anche “osare” con qualche dettaglio gioiello. Le perle saranno protagoniste indiscusse della prossima stagione matrimoniale, e potete utilizzarle come accento anche per le composizioni floreali. Ovviamente, a piccole dosi.