Quiet maximalism, la tendenza matrimonio 2027 è il lusso silenzioso

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Nozze a tema quiet maximalism

A metà strada tra la sobrietà del minimalismo e gli eccessi del rococò, il quiet maximalism si sta imponendo come un vero trend di riferimento per gli sposi del 2027. Questa estetica, all’insegna di dettagli ricchi e stratificazioni ordinate, sta conquistando platee sempre più ampie, continuamente alla ricerca di cerimonie eleganti ma misurate.

La popolarità del quiet maximalism sembra addirittura destinata a crescere nei prossimi mesi, soppiantando temi e cornici cromatiche più tradizionali. Ma come si organizza una cerimonia di questo tipo?

Quiet maximalism, cos’è

Un minimalismo con forte personalità, in equilibrio perfetto tra raffinatezza ed espressione di sé, tra sobrietà e impatto visivo: si potrebbe definire così il quiet maximalism, la tendenza wedding del momento, destinata a crescere ulteriormente nel 2027. È quanto sostiene il portale matrimonio.com, che individua in questo stile “discretamente opulento” una delle principali fonti di ispirazione per gli sposi italiani.

A caratterizzarlo sono senza dubbio gli abbinamenti all’insegna del contrasto, in cui all’eleganza sobria può contrapporsi un dettaglio sorprendente. Una palette neutra, uno stile raffinato e silhouette strutturate vengono ad esempio impreziositi da composizioni floreali oversized, torte scultoree o accessori di forte impatto visivo.

Che differenza c’è con massimalismo puro e quiet luxury

Il quiet maximalism rappresenta la perfetta combinazione di due stili molto di tendenza negli ultimi anni: il massimalismo puro e il quiet luxury.

Pur condividendo alcuni punti importanti con questi trend, il quiet maximalism si differenzia per il modo in cui interpreta il rapporto tra abbondanza decorativa ed eleganza. Il massimalismo si distingue infatti per la celebrazione degli eccessi attraverso colori vivaci, fantasie audaci e decorazioni scenografiche, mentre il quiet maximalism sposa una versione originale sì, ma molto più misurata. Gli abbinamenti sono studiati nei minimi dettagli, le stratificazioni materiche centellinate e le palette cromatiche molto armoniose.

Il quiet luxury, invece, segue una filosofia quasi opposta, puntando sì su materiali pregiati e costosi, ma sacrificando del tutto l’opulenza. I matrimoni di questo tipo sono all’insegna di tonalità neutre e decorazioni essenziali, e fanno dell’eleganza non ostentata il proprio segno distintivo.

In definitiva, se sognate una cerimonia all’insegna della spettacolarità, la soluzione è il massimalismo, mentre se preferite la raffinatezza minimal vi potrà ispirare l’estetica del quiet luxury. Il quiet maximalism? Si colloca a metà strada tra questi due estremi, risultando una scelta obbligata per gli sposi che vogliono un allestimento ricercato, eclettico e ricco di dettagli, nel quale ogni elemento contribuisca a creare un insieme armonioso senza tuttavia rinunciare alla personalità.

Quiet maximalism, che palette scegliere

Quando si è chiamati a scegliere la palette di riferimento per un matrimonio a tema quiet maximalism, vale la regola base per cui sono necessari due colori principali, uno o due secondari e un accento metallico.

Tra le combinazioni più riuscite ci sono mix originali e sofisticati, come borgogna, azzurro polvere, verde salvia e avorio. Potete anche divertirvi a combinare prugna, rosa antico, borgogna e oro brunito.

Se amate tonalità più fredde o colori pastello, sono due le palette di riferimento per voi: quella composta da blu polvere, verde salvia, grigio perla e argento; e quella che include verde salvia, azzurro chiarissimo, giallo burro e ottone.

I look degli sposi in stile quiet massimalista

Un look all’insegna del quiet maximalism è caratterizzato da tessuti pregiati e dettagli preziosi, in grado di illuminare anche gli abiti più sobri. Per le spose sono quindi consigliati tessuti come seta, mikado e pizzo ricercato, emblema di lusso e raffinatrzza.

Sono da prediligere le silhouette strutturate, purché impreziosite con dettagli originali, come maniche importanti, cappe o bottoni vintage. Per gli accessori, invece, spazio a tiare, orecchini vistosi, guanti da gala, veli ricamati e, se preferite, anche scarpe colorate.

E gli sposi? Meglio tonalità classiche come blu notte, antracite o verde profondo, e tessuti come velluto o lana pettinata. I futuri mariti possono comunque giocare con i dettagli, scegliendo fiori vivaci e particolari per la loro boutonniere.

Location: qual è quella perfetta?

Quando si sceglie la location per un matrimonio quiet maximalist, assicuratevi che architettura e arredi dialoghino con gli allestimenti, creando una cornice coerente e originale. Le strutture più adatte restano quelle che possono contare su un’atmosfera elegante e ricercata, come palazzi storici e dimore d’epoca, ville con giardino e terrazze, serre storiche e giardini d’inverno e gallerie d’arte e spazi dal design ricercato.

Decorazioni e allestimenti a tema quiet maximalism

Le decorazioni sono uno dei dettagli da curare maggiormente se si intende ottenere un ambiente elegante ma allo stesso tempo colorato e originale. Per un risultato ottimale, cercate di stratificare materiali e texture senza accumulare oggetti casualmente: il risultato deve essere ricco ma ordinato, in una perfetta successione di composizioni elaborate e spazi visivamente più puliti.

In quanto ai dettagli, valorizzate pochi elementi scenografici: evitate che abiti, fiori, tavole e location siano tutti all’insegna dell’audacia e degli eccessi, ma selezionateli con cura. Assicuratevi che nella sala del ricevimento non manchino specchi antichi, cornici, candelabri, vasi spaiati e drappeggi. I colori della palette, infine, devono apparire in diversi elementi del matrimonio.

Centrotavola e mise en place

La sala del ricevimento di un matrimonio quiet maximalist si distingue per la presenza di tovaglie e runner in tessuti pregiati, su cui sono posizionati piatti decorati, bicchieri lavorati, tovaglioli materici e posate vintage. Per quanto riguarda queste ultime, preferitele in metalli come argento anticato, ottone brunito e oro satinato.

Quanto ai centrotavola, sceglieteli ricchi ed elaborati. Non limitatevi a posizionare al centro dei tavoli composizioni floreali, ma abbinate anche frutta, rami e candele. Ovviamente le soluzioni vanno adeguate alla stagione del sì: se in autunno trionferanno pere e melagrane, in primavera divertitevi con fragole e ciliegie.

I fiori

I fiori giocano un ruolo chiave nei matrimoni quiet maximalist. Non solo il bouquet della sposa, ma anche archi e installazioni sospese possono contribuire a regalare un tocco ancor più glamour e sofisticato agli ambienti. Puntate su varietà classiche ma opulente come dalie, anthurium, ortensie o ranuncoli.

Wedding stationery, come sceglierla

Gli inviti di nozze sono il biglietto da visita della cerimonia e regaleranno agli ospiti una prima idea dello stile del vostro sì. Insieme a un grafico di fiducia, quindi, realizzate il vostro coordinato per un matrimonio in stile quiet luxury: impreziosite il set con carta materica, illustrazioni botaniche, ceralacca e calligrafia ricercata.