Abiti da sposa, le tendenze per il 2027

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Abiti da sposa 2027, le tendenze

Mancano pochi mesi all’arrivo del 2027 e anche il mondo bridal si prepara a scoprire le tendenze che saranno protagoniste nel prossimo anno. In fatto di abiti, in particolare, i riflettori sono puntati sulle passerelle della moda settoriale, da sempre fonte d’ispirazione per tutte le future spose.

Come saranno le spose del 2027? Romantiche, tradizionaliste, ma pronte a concedersi un pizzico di audacia anche nel loro giorno più importante.

Le tendenze degli abiti da sposa 2027: cosa aspettarsi

Ogni sposa è libera di indossare, nel giorno del proprio matrimonio, un abito che la faccia sentire totalmente a proprio agio. Eppure, quelle più attente alle mode del momento potrebbero lasciarsi in qualche modo ispirare dalle tendenze annunciate per il prossimo anno. A svelare alcuni trend in fatto di abiti nuziali è il magazine The Knot, che, complice la New York Bridal Fashion Week, ha tracciato un identikit del perfetto look nuziale del 2027.

Il ritorno degli abiti da principessa

Gli abiti da principessa sono tornati alla ribalta. Le spose del 2027 potranno esagerare soprattutto in fatto di gonne e silhouette, scegliendo classici modelli vaporosi in tulle oppure versioni più sensuali, con spacchi vertiginosi e corpetti strutturati.

Getty Images

Non mancheranno, tuttavia, drappeggi scenografici, tocchi di colore nelle creazioni e volumi accentuati sui fianchi.

Trionfo del pizzo

Il pizzo dall’allure antica ha conquistato le passerelle della New York Bridal Fashion Week ed è pronto a fare lo stesso con i guardaroba delle future spose. Si va dai classici abiti a collo alto e maniche lunghe a modelli più leziosi e ispirati alla lingerie.

Per le spose che amano il vintage e cercano uno stile alternativo e gotico, invece, hanno sfilato creazioni che combinavano il pizzo nero a un’estetica quasi spettrale, dando vita a un risultato autentico e suggestivo.

Ispirazioni lingerie

I dettagli ispirati alla lingerie hanno dominato le passerelle di questa edizione della New York Bridal Fashion Week, rendendo gli abiti da sposa dalle linee sensuali una delle tendenze più importanti per il 2027.

Getty Images

I corsetti, soprattutto nella loro forma allungata, conosceranno grande fortuna, così come i tessuti trasparenti, le coppe a balconcino e i dettagli vedo-non-vedo. Insomma, la moda bridal del prossimo anno sarà un vero trionfo di modelli audaci, sensuali e femminili.

Fianchi in primo piano

Vintage? Sì, grazie. Gli stilisti continuano a puntare su silhouette scenografiche, concentrando l’attenzione soprattutto sulla zona dei fianchi. Ispirandosi agli abiti del XVIII secolo, i designer hanno giocato con volumi simili a quelli degli antichi panier, caratterizzati da cascate di tessuto arricciato che scendono lungo entrambi i fianchi.

Nel prossimo anno non ci sarà comunque spazio solo per abiti che sembrano usciti da un adattamento cinematografico di un romanzo di Jane Austen. Tra le opzioni a disposizione delle future spose si annoverano anche minidress scultorei e moderni per il party dopo la cerimonia, ruches in tulle che seguono la linea dei fianchi e grandi rosette applicate lateralmente.

Scollature profonde e sensuali

Le spose del 2027 osano con scollature profonde, pensate per valorizzare il décolleté e mettere in risalto la figura. In particolare, i modelli halter, ovvero con allacciatura dietro il collo, stanno vivendo un momento di grande popolarità.

Getty Images

Li ritroveremo sia nelle versioni più classiche sia in interpretazioni più audaci, con dettagli ispirati ai reggiseni con ferretto che talvolta fanno capolino al centro della scollatura. Particolarmente d’effetto anche la scollatura a U, molto ampia e profonda, perfetta per abiti eterei e sofisticati.

Accessori rimovibili

Non solo gli abiti, ma anche molti accessori rimovibili sono destinati a diventare parte integrante dell’outfit. Mantelle con cappuccio simile a un velo, sovrapposizioni leggere e trasparenti, ma anche maniche staccabili da infilare lungo le braccia possono rivelarsi ottimi alleati di stile per valorizzare i modelli più semplici.

Getty Images

Per i matrimoni invernali, invece, sciarpe sfrangiate o ricamate con motivi floreali ispirati alla Provenza sono destinate a crescere esponenzialmente in popolarità.

Cuciture grandi protagoniste

Le cuciture non servono soltanto a tenere insieme i pannelli di tessuto di un abito, ma possono trasformarsi in veri e propri dettagli da esibire con orgoglio.

Se negli ultimi anni il punto vita basque e quello sceso hanno dominato la scena, nei prossimi mesi le spose potrebbero invece preferire le cuciture da principessa, che valorizzano un punto vita ben definito.

A prima vista queste cuciture potrebbero sembrare meno appariscenti delle stecche di un corsetto, ma sono in realtà un dettaglio fondamentale per modellare la silhouette e distinguere un abito dalla sua versione più classica, con un risultato contemporaneo, discreto e senza tempo.

Abiti da sposa fuori dagli schemi

Durante la Bridal Fashion Week non sono mancati gli abiti bianchi capaci di lasciare tutti a bocca aperta, ma alcuni stilisti hanno scelto di sorprendere con creazioni inaspettate, puntando su elementi fantastici, giocosi e originali.

Nulla vieta quindi alle spose più creative di sostituire il tradizionale white dress con modelli dalle fantasie a pois, gonne a balze decisamente massimaliste, maniche a campana e dettagli colorati che spuntano sotto il pizzo.

Ispirazioni dal passato

I richiami alla moda delle epoche passate sono una presenza ricorrente sulle passerelle contemporanee: prima o poi, ciò che è stato torna sempre di moda. Ma nelle ultime collezioni bridal newyorchesi le ispirazioni storiche sono più evidenti che mai.

Getty Images

Gli editor di The Knot parlano di numerosi riferimenti allo stile Art Déco e, in particolare, agli anni Venti: frange di perline, silhouette a colonna e veli Juliet ne sono alcuni esempi. Non sono mancati, tuttavia, richiami espliciti ad altre epoche storiche. Tra queste spiccano il Rinascimento e il Rococò, ma anche riferimenti al cinema degli anni Ottanta.

Accessori inaspettati

Non c’è dubbio che un abito da sposa semplice e dalle linee pulite abbia un fascino intramontabile. Eppure, già nei prossimi mesi, gli accenti più audaci sembrano destinati a conquistare un posto da protagonisti negli outfit nuziali.

Getty Images

Tra gli elementi più ricorrenti spiccano veli e copricapi originali: ritagli di stoffa sottile possono essere applicati alle maniche e ai fermagli, ma per i matrimoni outdoor le spose possono indossare anche cappelli morbidi o a tesa larga. Spazio, infine, a dettagli preziosi da integrare direttamente negli abiti, come pendenti e gioielli.