Abiti preloved, cos’è l’ultima tendenza del look matrimoniale

Dal risparmio economico alla sostenibilità: perché scegliere un abito da sposa preloved e come trovare il modello perfetto per il proprio sì

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Abiti da sposa preloved

Complice la passione per il vintage e una maggiore attenzione alle tematiche ambientali, sempre più spose scelgono di puntare su un abito preloved, ovvero già indossato in precedenza e pronto per essere nuovamente valorizzato.

Attraverso modifiche personalizzate, questi abiti di seconda mano possono trasformarsi in capi esclusivi, con notevoli vantaggi sia dal punto di vista economico sia in termini di sostenibilità. Insomma, il 2027 sarà assolutamente all’insegna del preloved.

Cosa sono gli abiti preloved

L’aggettivo “preloved” vuol dire “precedentemente amato”: un abito di questo tipo, quindi, è stato già indossato da una sposa nel giorno del suo sì, ma può, attraverso opportune modifiche, essere nuovamente sfoggiato da una nuova acquirente nel giorno delle sue nozze. In molti casi si tratta di modelli provenienti da archivi di couture di lusso second-hand: questa soluzione, quindi, permette di accedere a capolavori sartoriali firmati a un prezzo contenuto.

Ogni modello, una volta acquistato, può essere trasformato in un capo esclusivo, costruito intorno alla personalità di chi lo indossa: dettagli colorati, ricami realizzati a mano, applicazioni sartoriali, modifiche alle linee, corsetti e maniche possono contribuire a una vera e propria metamorfosi.

Che differenze ci sono con il second hand

A differenza degli abiti di seconda mano, che vengono provati numerose volte nelle boutique, un abito preloved è stato indossato in un’unica occasione dalla sua prima proprietaria. Prima di essere nuovamente acquistato, un modello di questo tipo viene tradizionalmente sottoposto a modifiche sartoriali di vario tipo, che possono riguardare orli, corpetti e spalline. Si tratta, in ogni caso, di capi unici che possono essere acquistati su piattaforme specifiche, mercatini e outlet.

Come trovare l’abito preloved dei propri sogni

Scegliere un abito preloved per il proprio matrimonio può rivelarsi un’impresa tutt’altro che semplice. Le spose intenzionate a indossare un modello di questo tipo possono contare su diversi canali di vendita: outlet, venditori privati e piattaforme specializzate. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione a diversi aspetti per evitare di incorrere in errori. Soprattutto se avete intenzione di utilizzare siti online, sarebbe meglio seguire alcuni accorgimenti.

Iniziate la ricerca in anticipo: concedetevi tutto il tempo necessario per consultare l’ampia selezione di abiti preloved. Potrebbe volerci più tempo per trovare quello perfetto per voi, anche considerando eventuali ritardi nelle consegne.

concedetevi tutto il tempo necessario per consultare l’ampia selezione di abiti preloved. Potrebbe volerci più tempo per trovare quello perfetto per voi, anche considerando eventuali Prendete con cura le misure: a differenza degli abiti realizzati ad hoc, quelli di seconda mano potrebbero richiedere alcuni interventi sartoriali per adattarsi perfettamente alla vostra figura. Conoscere le proprie misure esatte vi aiuterà a restringere la possibilità di errori.

a differenza degli abiti realizzati ad hoc, quelli di seconda mano potrebbero richiedere alcuni interventi sartoriali per adattarsi perfettamente alla vostra figura. Conoscere le proprie misure esatte vi aiuterà a restringere la possibilità di errori. Mettete in conto eventuali modifiche sartoriali: preparatevi a qualche piccolo ritocco per rendere l’abito davvero vostro. Una sarta esperta può trasformare un vestito preloved in una creazione unica, accorciando o allungando l’orlo oppure aggiungendo decorazioni personalizzate.

preparatevi a per rendere l’abito davvero vostro. Una sarta esperta può trasformare un vestito preloved in una creazione unica, accorciando o allungando l’orlo oppure aggiungendo decorazioni personalizzate. Verificate sempre le condizioni dell’abito: prima di procedere con l’acquisto, valutate attentamente eventuali macchie, strappi e segni di usura che potrebbero richiedere trattamenti troppo invasivi.

Perché scegliere un abito da sposa preloved

Gli abiti preloved sono considerati uno dei trend maggiormente in ascesa nel prossimo anno. Il motivo della loro popolarità è facilmente intuibile: questi capi, pur conservando le caratteristiche tipiche dell’alta moda e della sartoria artigianale, sono adatti anche a chi ha un budget contenuto. Senza dimenticare, ovviamente, l’impatto ambientale.

Sostenibilità

Un abito da sposa viene generalmente indossato per un solo giorno. Scegliere un vestito preloved significa evitare che un bellissimo capo rimanga inutilizzato in un armadio o finisca in discarica, riducendo al tempo stesso la necessità di produrne di nuovi. Riciclo e riuso, sia nel settore wedding sia in altri ambiti, sono tra le pratiche più efficaci per ridurre l’impatto ambientale e si combinano benissimo con le cerimonie green.

Convenienza

Complice l’inflazione, le spese legate ai matrimoni sono in netta crescita. Perché, quindi, non tagliare parte del budget quando possibile? Rispetto a un abito nuovo, quelli preloved sono chiaramente più economici. Inoltre, se le modifiche sartoriali già effettuate dalla precedente proprietaria sono adatte alla nuova sposa, è possibile risparmiare anche centinaia di euro sui costi di sartoria.

Disponibilità immediata

Non occorre aspettare i tempi di produzione: gli abiti preloved possono essere acquistati seduta stante nelle boutique di riferimento. Dopo la tradizionale prova, quindi, le spose possono semplicemente passare alla cassa e tornare a casa con il proprio modello dei sogni. Un vantaggio non da poco se avete tempi più ristretti per organizzare la cerimonia.

Liquidità per investire in altro

Risparmiare sul budget destinato alla sartoria permette di destinare denaro ad altre spese organizzative della cerimonia. In caso di cifre considerevoli, i risparmi potrebbero, ad esempio, essere investiti per finanziare il viaggio di nozze.

È un aspetto da tenere in considerazione per le coppie che preferiscono dare la priorità alla luna di miele: se inizialmente avevate pensato a un weekend in una capitale europea perché il budget non vi permetteva di fare molto altro, il risparmio sull’abito da sposa potrebbe addirittura farvi rivalutare l’idea di un viaggio alle Maldive.

Il vintage è di tendenza

Chi ama particolarmente i capi d’epoca o ha sempre apprezzato la qualità degli abiti vintage dovrebbe seriamente prendere in considerazione anche un vestito da sposa preloved.

Online e nelle boutique specializzate è possibile trovare tantissime proposte, appartenenti a epoche e stili differenti. In base al tema del vostro sì, potrete quindi effettuare una scelta ancora più coerente: se state organizzando un matrimonio boho, potreste stupire gli invitati con un modello realizzato direttamente negli anni Sessanta o Settanta.

Se invece siete affascinati dalle atmosfere Art Déco, con un po’ di fortuna potreste anche riuscire a scovare qualche prezioso modello degli anni Trenta.

Abiti firmati a costi ridotti

Per la maggior parte delle spose, gli abiti da sposa firmati sono un’ipotesi fuori portata. I prezzi di questi modelli su misura potrebbero arrivare a decine di migliaia di euro e superare ampiamente il budget medio di una coppia. Scegliendo un abito preloved, tuttavia, le possibilità di aggiudicarsi un modello di uno stilista prestigioso aumentano considerevolmente.

Inoltre, poiché il design e la moda sono in continua evoluzione, acquistando un abito da sposa firmato preloved, magari appartenente a una collezione di qualche mese o di uno o due anni prima e quindi considerato ormai fuori stagione, è possibile ottenere un risparmio ancora maggiore.