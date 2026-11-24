Durante la puntata del 24 novembre de "La Ruota della Fortuna", Gerry Scotti ha ricordato un episodio curioso che ha coinvolto Samira Lui, svelando di aver fatto intervenire i pompieri a casa sua

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Samira

Torna, come di consueto, l’appuntamento con La Ruota della Fortuna: la formula, anche nella serata del 24 novembre, è sempre la stessa. A tenere compagnia agli spettatori sono, come sempre, le manche del gioco e i siparietti di Gerry Scotti e Samira Lui, che hanno ricordato le passate disavventure con i pompieri.

La Ruota della Fortuna, la gara di oggi

A giocare nella puntata del 24 novembre sono il campione Tommaso; Beatrice da Campobasso, docente di violino; Alessio da Grosseto, istruttore di karate. La prima manche, quella della Locanda Samira, è dedicata alla bigilla, e viene vinta dal campione in carica. Il tabellone del regno degli animali viene invece risolto da Beatrice, che mette a fuoco una curiosità sui koala.

Spazio quindi al Jukebox, dedicato al brano Spirituale di Biagio Antonacci: anche in questo caso, ad avere la meglio è Beatrice. Corsa ai regali è il tema del tabellone successivo, pensato apposta per il Natale: il suggerimento degli autori, una classica cravatta a righe, non trova tuttavia d’accordo Gerry Scotti e Samira. “Vi assicuro che è l’ultimo regalo riciclato, da domani vi diamo dei consigli seri”, ironizza il presentatore.

Gerry e il retroscena sui pompieri a casa di Samira

La manche successiva, quella del Jackpot, è “Liti sotto le coperte” e vede trionfare il campione. Al centro del tabellone c’è una fonte di molti litigi di coppia: la sveglia. Un argomento che fa parte della quotidianità di ciascuno di noi, ma che fornisce ai due conduttori il pretesto perfetto per ricordare un curioso aneddoto.

Dopo aver svelato la soluzione, Samira Lui fa una confessione: “Io ne metto tante perché ho l’ansia di non svegliarmi”. E Gerry ricorda un curioso aneddoto: “Si ricorda quando le abbiamo mandato i pompieri a casa?”. “Sì, perché non mi ero svegliata, non aveva suonato la sveglia. Mi alzo, guardo il telefono e c’erano tutte le chiamate dei colleghi di Mediaset incluso Gerry”, spiega la conduttrice. Che poi si schermisce: “Beh ma è successo una sola volta, sarà stata la sveglia che non ha proprio suonato”.

La Ruota della Fortuna, la manche finale è amara

Si arriva quindi al Triplete dedicato a “Paese”, che vede rimontare Alessio, mentre l’ultimo round ha come tema un laconico “zero”: Tommaso risolve il tabellone ed è quindi costretto ad affrontare lo spareggio con la rivale Beatrice. La professoressa di violino ha comunque la meglio e arriva alla Ruota delle Meraviglie: come di consueto, deve dare tre risposte che hanno come comun denominatore “carta”.

Purtroppo la concorrente non riesce a indovinare nessuno dei tre tabelloni e deve dire addio alla possibilità di tornare a casa a bordo di un’automobile, avendo pescato lo spicchio “garage” in una delle manche precedenti del gioco.

Nulla da fare per Beatrice, che avrà comunque la possibilità di sfidare nuovamente la sorte nella puntata di domani. Al suo fianco, come sempre, Gerry Scotti, che prima di congedare gli spettatori continua a confrontarsi con Samira Lui sui possibili rimedi per il suo abbassamento di voce. Un po’ come dei moderni Sandra e Raimondo.