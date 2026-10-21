Gerry Scotti punzecchia Samira alla Ruota della Fortuna: “Eri nella lista della Isoardi?”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Samira Lui

Tabelloni da risolvere, montepremi altisonanti e la coinvolgente simpatia di Gerry Scotti e Samira Lui: La Ruota della Fortuna torna a far compagnia agli spettatori anche il 21 ottobre. Come di consueto, la gara non risparmia colpi di scena, ma a divertire sono soprattutto i simpatici siparietti tra il padrone di casa e la sua co-conduttrice. “Eri nella lista della Isoardi?”, ha chiesto ironicamente il presentatore all’ex gieffina.

Gerry e Samira, botta e risposta in puntata

Il rapporto tra Gerry Scotti e Samira Lui è sicuramente uno dei punti di forza de La Ruota della Fortuna. Il conduttore e la bella showgirl si punzecchiano spesso, dando luogo a irresistibili scambi di battute. Nella puntata del 21 ottobre, la co-conduttrice è arrivata in studio indossando un sobrio completo nero: “Comincia a fare freddo, ha visto? Stasera ho messo le maniche lunghe”, ha scherzato lei.

Una frase che fornisce un assist perfetto al presentatore: “Ma noi ci lamentiamo sempre: quando è estate fa troppo caldo, poi arriva il fresco e vorremmo già i termosifoni. L’importante, come si suol dire in Francia e Spagna, però, è che se magna”. Le basse temperature tornano protagoniste di un breve scambio anche durante la Ruota delle Meraviglie: “Come va, ha ancora freddo stasera? Ho fatto accendere i caloriferi per lei dovunque. Anche in giardino li ho messi”, ha punzecchiato ancora Gerry.

La situazione diventa ancora più ironica quando, girando le caselle del tabellone, Samira inizia a canticchiare la sigla di un cartone animato, Rossana, in omaggio alla campionessa: “Dopo chiamiamo l’ambulanza, stia con me ancora 10 minuti”, ha scherzato Scotti.

Ma la co-conduttrice continua a dimostrarsi particolarmente loquace, spingendo il presentatore a un’ultima stoccata: “L’ambulanza sta arrivando. Ha cominciato ieri sera dicendo che aveva freddo, stasera straparla, non vorrei che… Eri per caso nella lista della Isoardi? Non credo, non c’era il tuo nome. Magari c’era il mio”, ha chiesto facendo riferimento al tabellone con il toto-morti apparso nella redazione di Bar Centrale.

La Ruota della Fortuna, la gara

A sfidarsi nella puntata del 21 ottobre de La Ruota della Fortuna sono la campionessa Rossana, da Torino, Alessia, marketing specialist milanese, e Daniele, personal trainer di Scafati. Il primo tabellone della Locanda Samira viene vinto da Rossana, mentre Alessia riesce a pareggiare i conti risolvendo quello dedicato al basettino. La sfidante mette a segno un altro colpo grazie alla manche Jukebox, dedicata stasera a Mambo Italiano.

La campionessa torna in gara grazie al tabellone che vede protagonista Napoleone Bonaparte, che le permette di accedere alla manche del Raddoppio. Il Triello sorride a tutti i concorrenti, ma il vantaggio di Rossana resta considerevole fino all’ultima manche, permettendole di conservare il titolo.

Alla Ruota delle Meraviglie, tuttavia, la campionessa sembra soffrire di un calo di concentrazione e non riesce a trovare la soluzione di nessuno dei cartelloni.

La Ruota della Fortuna, il succeso continua

Quello con La Ruota della Fortuna è uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico di Mediaset. Riportando nella fascia preserale di Canale 5 lo storico quiz condotto da Mike Bongiorno negli anni Novanta, Pier Silvio Berlusconi ha messo a segno un importante colpo: lo show con Gerry Scotti e Samira Lui piace e appassiona, tanto da detronizzare in diverse occasioni Affari Tuoi, diretto concorrente su Rai 1, nella sfida degli ascolti.