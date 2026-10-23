Claudio Santamaria, eleganza senza sbavature. Voto: 8
L'undicesima serata della Festa del Cinema di Roma 2026 si apre all'insegna dell'eleganza maschile con Claudio Santamaria, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano, capace di passare dai ruoli drammatici a quelli più ironici con grande naturalezza. Sul red carpet romano sceglie la strada della sobrietà, ma con una certa attenzione alle tendenze. Il suo completo blu notte si distingue per la giacca doppiopetto dalla linea morbida e leggermente allungata, abbinata a pantaloni dal taglio ampio. La camicia bianca illumina l'insieme, mentre la cravatta azzurra a microfantasia introduce un contrasto delicato, senza spezzare l'armonia cromatica. Ai piedi, stringate nere lucide impeccabili. Nessun accessorio superfluo, nessuna voglia di strafare: Santamaria dimostra che anche un completo tradizionale può avere carattere quando proporzioni e dettagli sono quelli giusti. Promosso.