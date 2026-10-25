Serena Rossi, sensuale e raffinata in nero: TOP
Serena Rossi è semplicemente splendida e, ancora una volta, dimostra di avere un'eleganza tutta sua. Sul red carpet sceglie un lungo abito nero dalla silhouette morbida, con maniche trasparenti e un profondo scollo a V impreziosito da delicati inserti in pizzo. Un gioco di vedo-non-vedo che aggiunge sensualità senza mai risultare eccessivo. A illuminare il look ci pensa una scenografica collana di diamanti, perfetta per valorizzare il décolleté, mentre i capelli lasciati sciolti in onde morbide incorniciano il viso con naturalezza. Femminile, sofisticata e incredibilmente chic: Serena trova il giusto equilibrio tra romanticismo e seduzione. TOP meritatissimo.