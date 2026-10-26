Kim Kardashian, regina di Roma per un week end: look e stravaganze da diva

Kim Kardashian, sbarcata nella Capitale per la Festa del Cinema si è concessa shopping in centro e cene in osterie tipiche. Oltre, ovviamente, a qualche stranezza da star

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Redazione

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Kim Kardashian, regina di Roma per un week end: look e stravaganze da diva
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Kim Kardashian regina di Roma
Quali eventi ha seguito Kim Kardashian a Roma? Che look ha sfoggiato Kim Kardashian? Chi ha accompagnato Kim Kardashian a Roma?

Kim Kardashian, vera Diva (la maiuscola è voluta)  hollywoodiana senza aver mai fatto alcun film da protagonista, ma solo per l’immagine, l’essere stata la prima vera Influencer americana – personaggio famoso, it girl anni 2000 capace di influenzare una intera generazione di americane grazie alle sue centinaia di milioni di follower, ad oggi sono 344, e ad aver creato un vero impero famigliare con il reality Al passo con i Kardashian, capitanato dalla matriarca Kris Jenner, mamma, manager, mente astuta alla base di tutto.

Kim è sbarcata a Roma, ovviamente insieme a mamma Kris, per la Festa del Cinema, per presentare l’anteprima mondiale della seconda stagione di All’s Fair, la serie tv legal dramedy firmata da Ryan Murphy di cui è protagonista e produttrice esecutiva. E ha illuminato l’ultimo red carpet della kermesse, con un look sexy animalier da vera regina. Bellissima, patinatissima, levigatissima, a dispetto degli “ormai” 46 anni, appena festeggiati in quel di Los Angeles.

E da vera diva, Kim aveva addirittura un membro del suo staff incaricato di seguirla con un faretto per illuminarla durante le fotografie, per assicurarle una illuminazione perfetta.

Kim Kardashian alla Festa del Cinema di Roma 2026
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Kim Kardashian alla Festa del Cinema di Roma 2026

Kim Kardashian è rimasta a Roma per circa 3 giorni, dal 23 al 26 ottobre 2026: atterrata venerdì, è ripartita subito dopo la conclusione dei suoi impegni ufficiali. Ma tanto è bastato per catalizzare l’attenzione e finire fotografata e paparazzata ovunque, dal tappeto rosso alle vie della Capitale.

Prima di calcare il red carpet, appena sbarcata, ha trovato tempo e modo di dedicarsi alla sua attvità preferita: lo shopping. Kim è corsa in via Condotti, dove ha blindato il negozio Bulgari per un paio d’ore.

Kim Kardashian fa shopping a Roma
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Kim Kardashian fa shopping a Roma

Ovviamente anche per fare shopping, l’imprenditrice non ha rinunciato ai suoi outfit d’effetto: dal vestito bianco super scollato – rigorosamente no bra – alla Marilyn all’abito custom trasparente impreziosito da cristalli firmato Erdem per la serata all’Hotel Bulgari (foto sopra).

E tra un acquisto e l’altro, si è rifocillata in una tipica osteria (stellata). E anche in questo caso la visita non è passata inosservata, ma ampiamente parazzata e finita sui social.

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