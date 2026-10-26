Kim Kardashian, regina di Roma per un week end: look e stravaganze da diva

Kim Kardashian, sbarcata nella Capitale per la Festa del Cinema si è concessa shopping in centro e cene in osterie tipiche. Oltre, ovviamente, a qualche stranezza da star

IPA Kim Kardashian regina di Roma

Kim Kardashian, vera Diva (la maiuscola è voluta) hollywoodiana senza aver mai fatto alcun film da protagonista, ma solo per l’immagine, l’essere stata la prima vera Influencer americana – personaggio famoso, it girl anni 2000 capace di influenzare una intera generazione di americane grazie alle sue centinaia di milioni di follower, ad oggi sono 344, e ad aver creato un vero impero famigliare con il reality Al passo con i Kardashian, capitanato dalla matriarca Kris Jenner, mamma, manager, mente astuta alla base di tutto.

Kim è sbarcata a Roma, ovviamente insieme a mamma Kris, per la Festa del Cinema, per presentare l’anteprima mondiale della seconda stagione di All’s Fair, la serie tv legal dramedy firmata da Ryan Murphy di cui è protagonista e produttrice esecutiva. E ha illuminato l’ultimo red carpet della kermesse, con un look sexy animalier da vera regina. Bellissima, patinatissima, levigatissima, a dispetto degli “ormai” 46 anni, appena festeggiati in quel di Los Angeles.

E da vera diva, Kim aveva addirittura un membro del suo staff incaricato di seguirla con un faretto per illuminarla durante le fotografie, per assicurarle una illuminazione perfetta.

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Kim Kardashian è rimasta a Roma per circa 3 giorni, dal 23 al 26 ottobre 2026: atterrata venerdì, è ripartita subito dopo la conclusione dei suoi impegni ufficiali. Ma tanto è bastato per catalizzare l’attenzione e finire fotografata e paparazzata ovunque, dal tappeto rosso alle vie della Capitale.

Prima di calcare il red carpet, appena sbarcata, ha trovato tempo e modo di dedicarsi alla sua attvità preferita: lo shopping. Kim è corsa in via Condotti, dove ha blindato il negozio Bulgari per un paio d’ore.

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Ovviamente anche per fare shopping, l’imprenditrice non ha rinunciato ai suoi outfit d’effetto: dal vestito bianco super scollato – rigorosamente no bra – alla Marilyn all’abito custom trasparente impreziosito da cristalli firmato Erdem per la serata all’Hotel Bulgari (foto sopra).

E tra un acquisto e l’altro, si è rifocillata in una tipica osteria (stellata). E anche in questo caso la visita non è passata inosservata, ma ampiamente parazzata e finita sui social.