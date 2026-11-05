Luca Zingaretti, da Montalbano a imprenditore, la nuova serie fa già ridere

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IPA Luca Zingaretti è protagonista di "Il capo perfetto"

Per molti spettatori Luca Zingaretti resterà sempre il volto del commissario Montalbano, alle prese con indagini, misteri e casi da risolvere nella sua amata Sicilia. Ma per l’attore è arrivato il momento di cambiare decisamente mestiere.

Niente più interrogatori e sopralluoghi: nella sua nuova avventura televisiva si ritrova dall’altra parte della scrivania, nei panni di un imprenditore della Motor Valley convinto di avere tutto sotto controllo. Almeno fino a quando le cose cominciano ad andare storte.

Si intitola Il capo perfetto la nuova serie Netflix con protagonista Zingaretti: un mix tra commedia e situazioni tragicomiche, con un personaggio decisamente diverso da quelli a cui l’attore ci ha abituati. E, a giudicare dalle premesse, questa volta per Zingaretti le cose potrebbero mettersi parecchio male.

“Il capo perfetto”, Zingaretti cambia mestiere dopo “Montalbano”

Dopo averlo visto per anni nei panni di Salvo Montalbano, questa volta Luca Zingaretti si mette alla guida di una fabbrica di volanti. Il suo personaggio si chiama Giulio Zagni ed è quello che potremmo definire un capo con la C maiuscola: il sovrano indiscusso della sua azienda, ma anche della propria famiglia.

Amato da amici, parenti e dipendenti, è abituato a essere il punto di riferimento di tutti. Qualunque cosa succeda, c’è lui pronto a intervenire e a rimettere ogni situazione in carreggiata. Anche quando questo significa decidere per gli altri.

Il problema arriva quando il suo sistema, apparentemente perfetto, comincia a incepparsi. La vita professionale e quella privata di Giulio finiscono fuori controllo, costringendolo a fare i conti con una serie di imprevisti. E se fino a quel momento era sempre riuscito a trovare una soluzione per tutti, adesso sarà lui a dover cercare una via d’uscita.

È proprio qui che nasce il lato più divertente della storia: un uomo abituato a comandare e a sistemare ogni cosa si ritrova improvvisamente a fare i conti con situazioni che non può gestire come vorrebbe. Tra colpi di genio e incidenti tragicomici, Giulio dovrà provare a rimettersi in pista.

La differenza con Montalbano è evidente. Se il commissario era abituato a seguire indizi e ricostruire verità, il protagonista di Il capo perfetto sembra avere una missione decisamente più complicata: riuscire a gestire le persone che gli stanno intorno senza perdere il controllo. E forse, per una volta, non basterà nemmeno il suo intuito.

Il cast de “Il capo perfetto” e quando esce su Netflix

Accanto a Luca Zingaretti, il cast riunisce diversi volti del cinema e della televisione italiana. Ci sono Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku.

Non mancano poi alcune partecipazioni speciali: Nek entra nel progetto, mentre tra gli special guest figurano Filippo Tortu, Leonardo Manera, Raul Cremona, Anna Carol, Dente e Davide Toffolo.

Il capo perfetto è disponibile su Netflix dal 2 dicembre 2026, per un totale di sei episodi. Una nuova occasione per vedere Zingaretti alle prese con un personaggio molto diverso da quello che lo ha reso celebre: questa volta, più che risolvere un caso, dovrà cercare di non far saltare in aria tutto il suo piccolo impero.