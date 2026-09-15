Torna Boss in Incognito, l’annuncio di Elettra Lamborghini e la data

IPA Elettra Lamborghini

Boss in Incognito sta per tornare e la nuova stagione sarà super. Parola di Elettra Lamborghini che via Instagram fa partire ufficialmente il count down per l’inizio del docureality di Rai 2 che la vede protagonista. Dopo le edizioni andate in onda lo scorso autunno e in primavera, che hanno fatto scoprire la cantante in una nuova veste, quella che che sta per iniziare promette di essere altrettanto scoppiettante. “Non vedo l’ora, saranno delle puntate stupende” scrive nelle storie di Instagram la padrona di casa. E l’attesa intanto sale.

Quando va in onda Boss in Incognito e dove vederlo

Per fortuna non c’è molto da aspettare. La data da segnare in agenda è quella del 22 settembre. Alle 21:20 si accendono le luci della prima puntata del docu reality che vede Elettra Lamborghini alle prese con le prime due storie ambientate in azienda. Le puntate andranno in onda a cadenza settimanale con due episodi ogni sera, ma possono anche essere recuperate on demand su Rai Play.

Cos’è Boss in Incognito?

Questa sarà la terza volta in cui Elettra Lamborghini è la protagonista di Boss in Incognito: un ruolo ereditato da Max Giusti ma che ha visto darsi il cambio anche Costantino della Gherardesca, Flavio Insinna e Nicola Savino.

Il format, adattamento italiano dell’americano Undercover Boss, ogni puntata racconta la storia di un’azienda diversa, in cui Elettra Lamborghini si traveste con trucco e parrucche per farsi passare per una neoassunta o una stagista, mescolandosi ai dipendenti senza svelare la propria identità. Nei panni del finto apprendista, lavora fianco a fianco con il personale, affronta le stesse mansioni e difficoltà quotidiane e ascolta dal vivo, senza filtri, cosa pensano davvero i lavoratori dell’azienda, dei colleghi e delle condizioni di lavoro. Solo alla fine del percorso, durante un incontro organizzato in ufficio, il travestimento cade ed Elettra si rivela per quella che è realmente, spesso in compagnia del titolare dell’azienda, che premia con riconoscimenti economici o professionali i dipendenti che si sono distinti per impegno, storia personale o difficoltà affrontate. È proprio questo doppio livello, quello dell’osservazione dall’interno e quello della rivelazione finale, a rendere il programma un racconto sia umano che aziendale, in cui le vicende dei protagonisti prendono il sopravvento sulla semplice cornice del reality.

La nuova veste di Elettra Lamborghini

Partecipando a Boss in Incognito, Elettra Lamborghini si è messa in gioco e, è proprio il caso di dirlo, ha saputo cambiare veste. Chi la conosceva già era abituato ad outfit coloratissimi e sensuali delle sue esibizioni, ma per il docu reality non esita a stravolgere l’aspetto con protesi e parrucche e a indossare abiti da lavoro. Interpretando apprendisti, stagisti, persone al primo impiego nelle aziende, mette a nudo lati diversi del suo carattere oltre a quello esuberante con cui si è fatta conoscere. Ma soprattutto riesce a entrare in connessione con le persone alle quali si avvicina, dimostrando una buona dose di empatia. Per lei è stata una sfida, che ha vinto totalmente: le prime due stagioni che l’hanno vista protagonista sono state un successo, e anche questa in arrivo promette di esserlo altrettanto.