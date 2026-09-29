Diletta Leotta torna in tv: accanto a Costantino della Gherardesca in Knockout – Botte da comici

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca

Dalla serie A ai comedy show: Diletta Leotta volta pagina, e si prepara ad un nuovo progetto sul piccolo schermo. La popolare conduttrice debutterà infatti accanto a Costantino della Gherardesca al timone di Knockout – Botte da comici, nuovo programma di Paramount+ in onda dal prossimo dicembre.

Botte da comici, il nuovo show con Diletta Leotta

Archiviate definitivamente le vacanze estive, che l’hanno vista in compagnia della sua famiglia tra l’amata Sicilia e Ibiza, Diletta Leotta è tornata a pieno ritmo ai suoi impegni professionali. Oltre ai consueti appuntamenti calcistici su DAZN, la conduttrice quest’anno si prepara ad affrontare anche una nuova avventura: su Paramount+ condurrà infatti il comedy show Knockout – Botte da comici, a partire dal prossimo dicembre. Accanto a lei, ci sarà un altro volto molto amato del piccolo schermo: Costantino della Gherardesca.

Dopo la non esaltante parentesi con La Talpa, Diletta Leotta torna quindi alla conduzione di uno show in prima serata. E la curiosità dei suoi fan (ma non solo) è alle stelle.

Knockout – Botte da comici, cosa aspettarsi dallo show

Knockout – Botte da comici è il nuovo format annunciato dalla piattaforma Paramount+ che vede al timone Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca, coppia televisiva inedita e per la prima volta insieme alla conduzione di un programma comico. Nel comedy show la comicità sale (letteralmente) sul ring e diventa una vera competizione a squadre.

Episodio dopo episodio, i comici sono chiamati a sfidarsi in prove sempre diverse che mettono alla prova creatività e talento comico: lecito attendersi colpi di scena, ospiti a sorpresa e special guest internazionali. A decidere l’esito di ogni sfida è il pubblico presente in studio, che vota round dopo round fino a decretare la squadra vincitrice e i campioni del torneo.

Capitani delle due squadre saranno Daniele Tinti e Stefano Rapone, tra gli stand up comedian più noti della scena e conduttori di Tintoria, il podcast comedy più seguito e amato del panorama italiano. Knockout – Botte da comici è prodotto da Stand by me ed è l’adattamento italiano per Paramount+ del format olandese Knockout Champs, nato come evoluzione televisiva del format digitale Accepteer de Punchline.

Diletta e Costantino, una coppia inedita

Sulla carta non potrebbero essere più diversi, ma forse proprio le differenze potrebbero trasformare Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca in una coppia affiatata e ben assortita sul palco. Se la bionda conduttrice appare sempre sorridente e solare, il conte si distingue invece per la vena sarcastica e un profondo cinismo: insomma, un mix decisamente singolare.

Anche i rispettivi percorsi professionali sono molto diversi: volto di punta di DAZN, Diletta conduce attualmente anche 105 Take Away con Daniele Battaglia, Camilla Ghini e Jake La Furia su Radio 105. Costantino della Gherardesca è al timone di Pechino Express, uno dei game show più amati della televisione: ben 12 delle 13 edizioni del programma lo hanno visto protagonista.

Chissà se, complice questa nuova avventura, il nobile toscano non riesca a convincere la bella Diletta a prender parte alla prossima edizione del programma: Leotta, infatti, non ha mai nascosto la sua passione per lo sport e per le avventure on the road.