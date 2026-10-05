Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai Le Veneri, "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 5 al 9 ottobre. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente si è aperta con i preparativi delle nozze di Delia e Botteri, ancora frenati da un problema di omonimia; Irene ha provato a trovare una soluzione, ma la strada è rimasta in salita. Nel frattempo Marcello è rientrato da Genova con una doccia fredda per la perdita degli spazi vendita sulle navi da crociera; la visita di Valeria gli ha dato un po’ di conforto. Al Paradiso l’addio di Costanza ha smosso gli animi e Valter ha cercato di avvicinarsi, mentre Elisa è rimasta in guardia, temendo che vecchie questioni potessero riemergere.

Alla GMM le scelte creative di Iacopo Corsi hanno esasperato Odile, costringendolo a fare marcia indietro; nel frattempo Carla ha avanzato un’idea per rilanciare l’azienda durante la sfilata, coinvolgendo Umberto. Sul fronte lavorativo e familiare, Riccardo ha tentato di ricucire i rapporti tra Marta e Adelaide organizzando una cena, e Matteo ha offerto un appoggio che ha dato sollievo a chi ne aveva bisogno.

Le Veneri hanno scoperto un passato da ballerina di Simona, mentre al Paradiso l’arrivo di Carla Fracci ha regalato un momento speciale. Una cliente importante ha ridato speranza a Delia per superare l’intoppo burocratico. Elisa ha evitato un incontro con Cesare, riaprendo ferite del passato; alla fine Adelaide ha iniziato a sospettare che qualcuno, in particolare Riccardo, potesse starle nascondendo qualcosa.

Anticipazioni della settimana dal 5 al 9 ottobre

Lunedì 5 ottobre 2026

PUNTATA 21: Ciro vorrebbe organizzare qualcosa di speciale per l’anniversario di matrimonio, ma Concetta, oberata di lavoro, spegne il suo entusiasmo. La permanenza di Cesare al Paradiso diventa un problema per Elisa e Valter. Odile e Iacopo ristabiliscono un clima di collaborazione in vista dell’uscita della collezione natalizia nonostante le difficoltà della GMM. Si accende lo scontro per la candidatura alla presidenza al Circolo e Carla si prepara a un intervento che sorprenderà Adelaide.

Martedì 6 ottobre 2026

PUNTATA 22: Lia coglie un indizio sul padre che la spinge a muoversi di nascosto, ma insospettisce Irene. A pochi giorni dalle dimissioni dal Paradiso, Marcello vorrebbe godere del suo tempo libero, ma si ritrova a dover sistemare una montagna di pratiche urgenti riguardanti la Caffetteria, trascurata da Ciro. Marta è preoccupata per Riccardo, che continua a negare i suoi problemi con Nicoletta. La mossa di Carla si rivela per Adelaide un punto a suo favore nella corsa alla presidenza.

Mercoledì 7 ottobre 2026

PUNTATA 23: Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene. Ciro cerca di recuperare romanticismo con la moglie, ma tutto sembra remare contro. Per prendersi tempo, Marcello affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furente con Adelaide, ma Diana ha un piano per far vincere le elezioni al Circolo alla madre.

Giovedì 8 ottobre 2026

PUNTATA 24: Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. Mentre Concetta è indaffarata con gli aggiusti ai modelli di Botteri, Ciro prova la fuoriserie di Marcello ma ha un incidente e si ferisce a un braccio. Valter vorrebbe fare un taglio netto col passato rivelando il suo segreto legato a Elisa, ma lei frena per proteggerlo. Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.

Venerdì 9 ottobre 2026

PUNTATA 25: Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. Un’incomprensione di Elisa crea un malinteso che potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di Valter. Dopo l’infortunio di Ciro, Marcello valuta di dare una mano in Caffetteria. In un momento di debolezza Riccardo si lascia scappare con Diana un dettaglio importante, poi confida a Marta parte della verità sulla sua situazione matrimoniale, pur nascondendo ancora qualcosa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Tensione per la presidenza del Circolo — La candidatura e le mosse politiche di Carla scatenano manovre e contrattacchi che coinvolgono Adelaide, Diana e Umberto, con il Circolo al centro di alleanze e scontri.

Segreti che pesano sul lavoro — La presenza di Cesare al Paradiso mette in difficoltà Elisa e Valter, e il rischio che emergano verità nascoste minaccia rapporti professionali e personali.

La ricerca di radici familiari — Lia è sulle tracce del padre e le indagini in segreto, sostenute da Matteo, aprono nuove tensioni con Irene e generano sviluppi che influenzeranno più personaggi.

Problemi e responsabilità alla Caffetteria — La gestione del locale torna al centro delle attenzioni: Marcello deve sistemare pratiche arretrate mentre Ciro, coinvolto in un incidente, rischia di dover rinunciare a parte dei suoi compiti, spingendo Marcello a rientrare in campo.

Collaborazioni e crisi alla GMM — Odile e Iacopo tentano di ricostruire un clima di lavoro in vista della collezione natalizia, ma la GMM attraversa un momento difficile che richiede mediazioni e scelte creative condivise.

Questioni sentimentali e verità nascoste — Le tensioni tra Riccardo, Marta e Nicoletta, i confidenziali scambi con Diana e le mezze verità rivelate a Marta potrebbero avere ricadute sui rapporti familiari e sulle decisioni future.