Victoria’s Secret Fashion Show, che spettacolo!

Il Victoria's Secret Fashion Show 2026 che si è svolto domenica 18 ottobre 2026 a Los Angeles ha riunito icone storiche del brand, le OG Angels (Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Barbara Palvin, Elsa Hosk, Doutzen Krose, Candice Swanepoel, Gigi e Bella Hadid) ma anche volti nuovi. Come le top emergenti Amelia Gray Hamlin e Kylie Jenner che ha debuttato da Angelo con l'iconico Fantasy Bra, quest'anno da record. Vediamo tutto il Paradiso