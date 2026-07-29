IPA Chi veste Temptation Island

A Temptation Island 2026 anche un pareo annodato male può diventare un caso televisivo. Tra passeggiate sulla spiaggia, feste nel villaggio e falò di confronto, gli abiti accompagnano ogni passaggio del racconto: proteggono, seducono, rassicurano e, qualche volta, tradiscono l’agitazione meglio delle parole. Ma chi veste le fidanzate e le tentatrici del programma?

Chi veste le ragazze di Temptation Island 2026

Per capire chi veste le ragazze di Temptation Island 2026 bisogna partire dalla natura stessa del programma. Non siamo davanti a una serie televisiva con personaggi e costumi progettati a tavolino, né a un red carpet nel quale ogni uscita viene concordata con settimane di anticipo tra stylist e maison.

Fidanzate e tentatrici devono apparire credibili mentre prendono il sole, partecipano ai giochi, si preparano per una serata o raggiungono il falò con l’espressione di chi ha appena visto un video che avrebbe preferito non vedere. Il guardaroba, di conseguenza, deve sembrare spontaneo, pur restando leggibile e armonioso davanti alle telecamere.

Non risulta pubblicamente accreditato un unico fashion stylist responsabile di tutti gli outfit dell’edizione. La selezione passa invece attraverso la produzione e il reparto costumi, che possono valutare i capi portati dalle partecipanti, integrare proposte provenienti dagli sponsor e controllare che colori, stampe e dettagli funzionino sullo schermo.

Tezenis veste le tentatrici e le fidanzate di Temptation Island 2026

La collaborazione più riconoscibile dell’edizione riguarda Tezenis, che sul proprio sito presenta una sezione interamente dedicata a Temptation Island 2026. Il marchio dichiara ufficialmente di vestire le ragazze del programma con una selezione di costumi, capi beachwear e accessori pensati per la vita nel villaggio.

I loro look da giorno ruotano attorno a bikini a triangolo, modelli a fascia, costumi interi, copricostume e coordinati leggeri. Non mancano borse da spiaggia, ciabatte e teli mare, accessori che aiutano a comporre un’immagine coerente anche nei momenti apparentemente meno costruiti.

Le silhouette seguono i codici del beachwear contemporaneo: slip sgambati che allungano otticamente la gamba, top essenziali con spalline sottili, fasce che lasciano libere le spalle e costumi interi capaci di trasformarsi facilmente in body. Sopra, basta aggiungere uno short morbido, una camicia lasciata aperta o un pareo annodato sui fianchi per passare dalla spiaggia a un aperitivo nel villaggio.

Il guardaroba delle fidanzate e i look da falò

A differenza delle tentatrici, più legate alle collaborazioni beachwear, le fidanzate di Temptation Island 2026 portano nel villaggio anche una selezione di abiti personali. Vestiti corti, top, pantaloni, gonne e accessori rispecchiano così il loro stile quotidiano, tra look sensuali, silhouette aderenti e proposte più casual.

Non tutto ciò che entra in valigia, però, arriva davanti alle telecamere. La produzione controlla che i capi siano adatti alle riprese, evita loghi troppo visibili e può escludere stampe o fantasie che disturbano l’immagine. Anche gli outfit delle diverse protagoniste vengono coordinati, soprattutto nei momenti più importanti, per evitare abiti troppo simili per colore o silhouette.

Il falò è la situazione in cui lo styling diventa più ricercato. Le fidanzate scelgono spesso abiti lunghi o midi in raso, satin, georgette e jersey, tessuti fluidi che valorizzano la figura e riflettono la luce calda del fuoco. Nero, blu notte, rosso e bordeaux accentuano la tensione della scena, mentre il bianco e le tonalità pastello creano un contrasto più delicato.

Gli abiti devono essere d’effetto, ma anche pratici: devono restare composti da sedute, non interferire con microfoni e inquadrature e permettere movimenti naturali.

Hanita, boutique e brand di beach couture

Tra i marchi associati agli abiti serali di Temptation Island 2026 compare Hanita, brand italiano caratterizzato da vestiti scivolati, completi morbidi e tessuti luminosi, particolarmente adatti alle serate nel villaggio e ai falò. Non tutti i singoli look, però, possono essere attribuiti con certezza al marchio.

Il reparto costumi può infatti attingere anche a boutique multibrand, showroom e collaborazioni temporanee, così da avere a disposizione modelli, taglie e colori differenti. Nell’universo del programma trovano spazio anche marchi specializzati in beach couture, con kaftani, parei decorati, bikini gioiello e abiti leggeri.

Tra i nomi storicamente collegati alle produzioni di Maria De Filippi viene spesso citato IU Rita Mennoia, apprezzato per costumi, trasparenze, dettagli glitterati e capi pensati per le ambientazioni estive. Anche in questo caso, tuttavia, il legame con il programma non consente di attribuire automaticamente al brand tutti i modelli visti nell’edizione 2026.