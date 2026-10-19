Kylie Jenner, 50 milioni di dollari di reggiseno per il debutto da Victoria’s Secret

Getty Images Kylie Jenner

Chiunque abbia passato un sabato pomeriggio in camerino a caccia del reggiseno giusto lo sa: la comodità, in teoria, non ha prezzo. Quello indossato da Kylie Jenner il cartellino ce l’ha eccome, ed è da record: 50 milioni di dollari. Domenica 18 ottobre, a Los Angeles, lei, l’emblema della società consumistica americana è comparsa a sorpresa in chiusura del Victoria’s Secret Fashion Show con addosso il nuovo Fantasy Bra, il più prezioso mai realizzato.

Per Kylie Jenner era il debutto assoluto sulla passerella del marchio di lingerie. Come primo giorno di lavoro, niente male. Il Fantasy Bra mancava dal 2018, quando a sfilare con il modello firmato Swarovski era stata Elsa Hosk: valeva 1 milione di dollari. In otto anni la cifra si è moltiplicata per cinquanta. Soprattutto, come hanno sottolineato gli esperti dell’iconica sfilata, è la prima volta che il gioiello più atteso dello show finisce addosso a chi non è mai stata un Angelo.

Com’è fatto il Fantasy Bra da 50 milioni

La firma è di Jacob & Co., maison newyorkese di alta gioielleria fondata da Jacob Arabo e partner ufficiale dello show. Al centro spicca un diamante giallo Fancy Vivid da 75,54 carati, circondato da altri 4.409 diamanti, per un peso complessivo di oltre 1.373 carati, il tutto montato su oro bianco e giallo 18 carati. Per assemblarlo 15 artigiani hanno lavorato più di mille ore su 3.218 componenti disegnati uno per uno.

E sì, alla comodità ci hanno pensato pure loro. Le stecche sotto le coppe hanno profili affusolati per appoggiarsi lungo le costole, mentre le coppe in oro bianco seguono la curva di un normale reggiseno in tessuto. Jacob Arabo ha raccontato di aver voluto il Fantasy Bra più spettacolare di sempre, precisando però che “il valore da solo non bastava”. Aiuta, comunque: il primato precedente si fermava a 15 milioni di dollari, quelli del reggiseno indossato da Gisele Bündchen nel 2000.

“Non è un Angelo”: la scelta che divide i fan

Sotto il post condiviso da Victoria’s Secret e Jacob &Co., gli applausi non sono stati unanimi. Un utente ha fatto notare che le modelle che lavorano sodo si sono viste scavalcare da chi è famoso. Un altro commento, con oltre mille like, è più sbrigativo: “Non è un Angelo!”. Chi segue il marchio da anni lo sa, il Fantasy Bra è sempre stato una specie di promozione sul campo, riservata alle modelle di casa, da Tyra Banks ad Adriana Lima.

Va detto che con la moda Kylie Jenner ha una certa confidenza: oltre a Kylie Cosmetics ha lanciato il marchio di abbigliamento Khy. E, dal punto di vista del marketing, la scelta si spiega quasi da sola. Il malumore, intanto, tocca anche il casting: nelle settimane precedenti Romee Strijd, in passerella per il marchio dal 2014 al 2018, aveva raccontato su TikTok di non essere stata presa.

Con Kylie, del resto, il marchio si assicura che si parli della sfilata anche dopo l’ultima uscita. Il suo nome porta con sé curiosità, commenti e polemiche: un richiamo che sembra aver contato più dell’esperienza in passerella. Il posto d’onore finisce così per premiare soprattutto la capacità di attirare l’attenzione. Una scelta comprensibile nelle strategie di un’azienda, meno gratificante per chi ha passato anni a fare questo mestiere e si vede superare al primo ingresso.

In prima fila Timothée Chalamet e Kris Jenner

A fare il tifo per Kylie Jenner, in prima fila, c’erano mamma Kris Jenner e il compagno Timothée Chalamet. Lo show, intitolato Fandemonium, ha riportato Victoria’s Secret a Los Angeles dopo 19 anni, con Megan Thee Stallion e Tate McRae tra le artiste sul palco.

Grande assente la sorella Kendall Jenner, che su quella passerella ha sfilato nel 2015, nel 2016 e nel 2018: quest’anno non era nel cast e non ha spiegato il perché. La sera prima, era al gala dell’Academy Museum con Jacob Elordi.