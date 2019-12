Chi è Roberto Bernabei, marito di Sydne Rome

editato in: da

Roberto Bernabei è il marito di Sydne Rome, direttore del reparto di Geriatria al Gemelli di Roma. Proprio recentemente la donna ha parlato del suo rapporto con l’uomo in occasione di un’ospitata a Vieni da Me. Davanti alle telecamere della trasmissione Rai, Sydne ha raccontato a Caterina Balivo di come ha conosciuto il marito e di quanto quella passione per lo sport e il calcio abbia influito sulla nascita del loro amore, che dura ancora oggi.

Di Roberto Bernabei non si sa molto: l’uomo infatti è particolarmente riservato, ma questo non gli ha impedito con gli anni di costruire una bellissima famiglia proprio insieme all’indimenticabile showgirl. A lui va il merito anche di essere stato accanto alla donna dopo il terribile dramma dell’incidente che l’ha coinvolta e che ha cambiato per sempre il suo aspetto.

Sydne ha raccontato a Vieni da Me di quanto sia importante quell’amore, al punto tale di aver deciso anche di convertirsi alla religione cattolica per rispetto della fede della famiglia Bernabei. Un amore forte che ha tenuto in vita la relazione durante tutti questi anni e che oggi li rende genitori orgogliosi. Sydne e Roberto infatti hanno due figlie: Vanessa di 29 anni e Jesse di 25, entrambe nate nelle favelas di San Paolo.

Diversi gli amori della showgirl dall’accento italo-americano, tra tutti l’indimenticabile David Bowie, ma il suo cuore adesso è solo del marito. I due sono convolati a nozze nel 1987 e da quel momento non si sono più separati.

Roberto, che preferisce rimanere lontano dalle telecamere, ha in realtà un cognome noto all’interno del mondo dello spettacolo. L’uomo infatti è figlio dell’ex direttore generale della Rai Ettore Bernabei, ma per scelta non ha seguito le orme del padre. Il marito di Sydne è attualmente impiegato nel reparto di Geriatria del Policlinico Gemelli occupando il ruolo di direttore. L’uomo è nato il 24 gennaio del 1952 e si è laureato in Medicina e Chirurgia alla Cattolica di Roma nel 1976.

Bernabei vanta un curriculum professionale di tutto rispetto, tra le varie cariche infatti ricopre anche quella di Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è Consigliere di amministrazione dell’Università.

Una vita, la sua, dedicata al lavoro, che però non gli ha impedito di prendersi cura della famiglia ed essere un amorevole marito e padre.