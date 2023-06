Cristina e Benedetta Parodi, chi è la cugina famosissima

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

Forse non tutti sanno che Cristina e Benedetta Parodi hanno una parente famosissima in famiglia, una soubrette molto nota al grande pubblico. Si tratta di una cugina, bella e famosa come le due sorelle della tv: stiamo parlando di Alba Parietti.

Cristina e Benedetta Parodi, la parentela insospettabile

Cristina e Benedetta Parodi sono due volti molto noti del piccolo schermo: le due sorelle sono tra i personaggi più amati della televisione italiana, e hanno raggiunto la notorietà grazie a programmi di successo. Cristina è da sempre giornalista: ha debuttato con la conduzione del Tg 5, passando successivamente al timone di trasmissioni come Domenica In e Verissimo. Da qualche anno ha però abbandonato il piccolo schermo per seguire una delle sue grandi passioni, quella per la moda, lanciando una sua linea di abbigliamento.

Benedetta invece ha esordito come giornalista di Studio Aperto. Le due sorelle hanno collaborato per un breve periodo fianco a fianco a Domenica In. Dopo l’esperienza dovette precisare: “A ferirmi davvero furono le allusioni sulle presunte tensioni tra me e Cristina. Il nostro rapporto è sempre stato super saldo, e non litigherei mai con lei per un programma“.

Si è poi dedicata ai programmi di cucina, approdando alla rubrica Cotto e mangiato. Da lì ha inseguito la sua passione, presentando Bake Off Italia-Dolci in Forno e I Menù di Benedetta, solo per citare alcune delle trasmissioni di successo che ha condotto.

Le carriere delle due sorelle, costellate da grandi soddisfazioni professionali, viaggiano in parallelo a quella della celebre cugina, Alba Parietti. La showgirl ha infatti presenziato diverse volte come ospite nei programmi della più piccola delle Parodi, collaborando nella preparazione della fonduta piemontese ne I menù di Benedetta.

Benedetta, Cristina e Alba condividono le stesse origini regionali e, sebbene non abbiano mai negato il loro vincolo di parentela, non si conosce nel dettaglio l’origine del loro legame di sangue. Secondo alcune indiscrezioni deriverebbe dal nonno di Alba Parietti, proveniente dalle Langhe, territorio collinare tra Cuneo e Asti che accomuna entrambe le famiglie.

E mentre le sorelle Parodi non perdono occasione per celebrare il loro legame speciale, le frequentazioni con la cugina Alba sembrano invece piuttosto rare (a quanto si evince dai social).

Alba Parietti, il grande amore

Sebbene in questo momento la carriera di Alba Parietti non stia andando come sperato – dopo mesi di tira e molla il nuovo programma di Rai 2 Non sono una Signora non andrà in onda – la soubrette ha più di un motivo per sorridere.

La storia d’amore con Fabio Adami procede a gonfie vele, come dimostrano le numerose dichiarazioni d’amore via social e non solo. Solo qualche mese fa a Verissimo la showgirl ha raccontato di un rapporto nato per caso ma scritto nel destino.

“Lui è stato ciò che non ti aspetti in un momento in cui sei già appagata – aveva dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin -. Sono arrivata a 60 anni compiuti, e ho pensato che la vita mi avesse dato tanto: amori importanti, ho amato e sono stata amata, ho vissuto passioni devastanti ma belle, altre sane, indimenticabili, e a un certo punto ho pensato che avevo tutto”.