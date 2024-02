Quasi 30 anni di nozze per Giorgio Gori e Cristina Parodi: ecco chi è il marito della famosa giornalista

Fonte: IPA Cristina Parodi e Giorgio Gori

Chiedere a qualcuno chi è Giorgio Gori può generare due tipi di risposte, a seconda dell’interlocutore. Qualcuno spiegherà come si tratti del sindaco di Bergamo ma per altri è il marito di Cristina Parodi. Proviamo a raccontare la sua vita in breve, spiegando chi sia questo celebre volto del giornalismo e della politica sotto vari aspetti, lavorativi e privati.

Chi è Giorgio Gori

Nato a Bergamo nel 1960, Giorgio Gori ha vissuto varie fasi nella sua vita. L’impegno nel mondo politico non giunge però come una sorpresa. Già al tempo del liceo classico, infatti, partecipava a un gruppo studentesco, Azione e Libertà, in opposizione al Collettivo delle Sinistre. Si avvicina alle idee della sinistra riformista, sempre più distanza dalle frange comuniste.

La carriera giornalistica ha avuto inizio a 18 anni, quando ha avviato la sua collaborazione con il Giornale di Bergamo prima e Bergamo TV poi. L’incontro con Vittorio Feltri gli ha poi aperto le porte di Radio Bergamo. Ha girato tanto e ha fatto conoscere la propria firma, approdando a L’Eco di Bergamo e, infine, Bergamo-oggi. Il tutto senza tralasciare gli studi, che lo hanno visto laurearsi in Architettura al Politecnico di Milano.

Il debutto televisivo su scala nazionale risale al 1984, quando Rete 4 era ancora del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Assistente di Carlo Freccero, vive il passaggio della rete a Fininvest. Fa carriera e nel 1988 è direttore del palinsesto delle tre reti di Fininvest.

Nel 2001 però cambia strada e fonda la casa di produzione televisiva Magnolia, al fianco di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta. Un’avventura che lo ha visto impegnato attivamente fino al 2011, quando si dimette dal ruolo di presidente. L’anno dopo ha poi dato le dimissioni da ogni incarico televisivo, con vendita di tutte le azioni relative in suo possesso. Il motivo? La discesa in politica.

Iscritto al PD, sezione Bergamo, nel 2011, si è candidato alle primarie Parlamentarie l’anno successivo, senza avere successo. Ha poi annunciato la candidatura a sindaco di Bergamo nel 2014, vincendo le primarie della coalizione centro-sinistra, per poi divenire primo cittadino con il 58,3% dei voti. È attualmente in corso il suo secondo mandato.

Giorgio Gori e Cristina Parodi, vita privata

Il matrimonio tra Giorgio Gori e Cristina Parodi non è stato il primo per lui. A soli 25 anni si era infatti già sposato. Nel 1995 è poi convolato a nozze con la collega giornalista, sorella dell’altrettanto nota Benedetta Parodi. La coppia felice ha avuto tre figli: Benedetta nel 1996, Alessandro nel 1997 e Angelica nel 2001.

Piccola curiosità sul loro legame riguarda il compianto Silvio Berlusconi. In passato il cavaliere si era infatti definito l’artefice delle loro nozze. Considerando il passato di entrambi nelle reti Mediaset, è facile capire come lui avesse avuto un rapporto con entrambi. Parole che hanno gettato un po’ di imbarazzo su Gori, lasciando presumere una vicinanza al leader del centro-destra. Il giorno dopo le primarie del 2014, l’oggi sindaco di Bergamo aveva smentito tutto prontamente.