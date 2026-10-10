Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, il sì a Fabriano
Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono ufficialmente marito e moglie. Sabato 10 ottobre i due giornalisti si sono sposati nella Cattedrale di San Venanzio, a Fabriano, città natale della conduttrice del Tg1. All’uscita li aspettavano petali, applausi e parecchi telefoni pronti a immortalare la scena. Dopo mesi di discrezione, la foto del matrimonio è diventata un affare collettivo: gli sposi sorridono, si tengono per mano e concedono ai presenti il loro momento da album.