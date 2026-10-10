Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, il sì a Fabriano

10/10/26 23:04

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono ufficialmente marito e moglie. Sabato 10 ottobre i due giornalisti si sono sposati nella Cattedrale di San Venanzio, a Fabriano, città natale della conduttrice del Tg1. All’uscita li aspettavano petali, applausi e parecchi telefoni pronti a immortalare la scena. Dopo mesi di discrezione, la foto del matrimonio è diventata un affare collettivo: gli sposi sorridono, si tengono per mano e concedono ai presenti il loro momento da album.
Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.