Giorgia Cardinaletti sposa all’insegna della semplicità: l’abito chic e minimal

La giornalista Rai è convolata a nozze con il collega Francesco Bechis: per il suo abito da sposa ha scelto la semplicità e l'eleganza senza tempo

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IPA Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, nozze sotto la pioggia tra baci e invitati vip

Elegante e raffinata, Giorgia Cardinaletti ha scelto la semplicità per il giorno più bello della sua vita. La giornalista del Tg1 ha sposato Francesco Bechis sabato 10 ottobre, nella suggestiva cornice di Fabriano, la sua città natale, pronunciando il fatidico sì dopo una storia d’amore vissuta lontano dai riflettori.

Ad attirare l’attenzione di tutti ovviamente non poteva essere che la sposa, con il suo abito bianco: nessuna decorazione appariscente o accessori eccessivi: Giorgia Cardinaletti ha puntato su un’eleganza essenziale e senza tempo, scegliendo vestito capaci di esaltare la sua naturale bellezza.

Giorgia Cardinaletti, l’abito da sposa minimal e raffinato

Per il matrimonio con Francesco Bechis, Giorgia Cardinaletti non ha rinunciato alla tradizione del bianco, interpretandola però in chiave contemporanea. La giornalista ha scelto un abito da sposa dalle linee pulite e dalla silhouette sinuosa, lontano dagli eccessi e perfettamente in sintonia con il suo stile, da sempre sobrio e sofisticato.

Il vestito, in una delicata tonalità avorio, presentava una linea a sirena, con una gonna lunga e morbida che accompagnava la figura senza creare volumi eccessivi. A rendere particolare il modello erano soprattutto il corpetto aderente e le maniche lunghe in tulle semitrasparente, leggermente arricciate sulle spalle, capaci di aggiungere un tocco romantico a un insieme estremamente essenziale.

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Niente pizzo, ricami elaborati o paillettes: la bellezza dell’abito risiedeva proprio nella sua semplicità. A sorprendere è stata soprattutto la decisione di rinunciare al tradizionale velo da sposa: la giornalista ha preferito lasciare i capelli sciolti, con morbide onde sulle spalle, impreziositi da piccoli fermagli floreali bianchi. Un’acconciatura romantica e naturale, in armonia con il bouquet di fiori candidi, composto da rose bianche ed eucalipto.

Anche il make-up ha seguito lo stesso stile, valorizzandone i lineamenti senza appesantirli. Il risultato? Un look chic e delicato, in perfetta linea con il suo stile.

Giorgia Cardinaletti, l’abito si “trasforma” per il ricevimento

Come sempre più spesso accade nei matrimoni, anche Giorgia Cardinaletti ha deciso di concedersi un cambio d’abito durante i festeggiamenti. Ma non fatevi ingannare: il vestito non è cambiato, perché la giornalista ha scelto un modello pronto a “trasformarsi” dopo le celebrazioni.

Il corpetto in tulle, che dava quel tocco romantico all’abito, è stato rimosso per lasciare spazio ai dettagli più sensuali del vestito: niente più maniche lunghe ma una profonda scollatura sulla schiena, capace di rendere il look più moderno e sofisticato. Una scelta perfetta per il ricevimento serale, che ha permesso alla sposa di mantenere la stessa cifra stilistica, aggiungendo però un pizzico di audacia.

Accanto a lei anche il marito Francesco Bechis ha scelto un look classico e impeccabile. Il giornalista de Il Messaggero ha indossato un completo blu navy, abbinato a gilet coordinato, camicia bianca e cravatta chiara. A completare l’outfit, una rosa bianca all’occhiello, in perfetta sintonia con il bouquet della moglie.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, le nozze da sogno a Fabriano

A fare da cornice al matrimonio di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis è stata la Cattedrale di San Venanzio a Fabriano, nelle Marche, città alla quale la giornalista è profondamente legata. Qui, sabato 10 ottobre, la coppia ha pronunciato il fatidico sì davanti a familiari, amici e numerosi volti noti. Una giornata emozionante per i due giornalisti, che hanno scelto di vivere la loro relazione con grande discrezione sin dall’inizio. La loro storia d’amore sarebbe nata alla fine dell’estate del 2025 e, a poco più di un anno di distanza, è arrivata la decisione di sposarsi.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti presso il Marchese del Grillo, una suggestiva dimora storica settecentesca trasformata in struttura ricettiva di lusso. Una location dal fascino senza tempo, che ha accolto gli invitati per il ricevimento. Secondo le indiscrezioni, sarebbero state circa 180 le persone presenti alle nozze. Tra gli ospiti anche la campionessa di sci Sofia Goggia, il cantautore Niccolò Fabi e diversi protagonisti del mondo dell’informazione.