Giorgia a Che tempo che fa, il look sembra semplicissimo ma sono i dettagli a renderlo irresistibile

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Giorgia sceglie un look total black con scollatura asimmetrica, pizzo floreale e accessori discreti che fanno la differenza

Ufficio Stampa Errani Studio Giorgia, i look più belli a X Factor 2025

Ci sono look che conquistano al primo sguardo e altri che hanno bisogno di essere osservati un po’ più da vicino per rivelare tutta la loro bellezza. Quello scelto da Giorgia per la sua ospitata a Che tempo che fa appartiene decisamente alla seconda categoria. Apparentemente essenziale, rigorosamente nero, ma con una serie di dettagli che trasformano un outfit piuttosto semplice in una piccola lezione di stile. Perché, quando si parla di eleganza, spesso sono proprio le scelte meno appariscenti a fare la differenza.

Giorgia a Che tempo che fa, il total black che punta sui dettagli

Giorgia è stata tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il programma in onda sul Nove. Un momento particolarmente felice per la cantante romana, protagonista di una stagione professionale ricca di impegni, tra la conduzione di X Factor e la musica, con l’uscita di G+1, nuova versione del suo album G, già certificato Disco d’Oro.

E se la sua voce continua a essere uno dei suoi tratti più riconoscibili, anche il guardaroba merita una certa attenzione. Negli anni Giorgia ha costruito un’immagine sempre più personale, lontana dagli eccessi e dalle provocazioni a tutti i costi, privilegiando capi capaci di accompagnarla con naturalezza, tanto sul palco quanto nelle apparizioni televisive.

Per incontrare Fabio Fazio ha scelto un total black dall’anima minimal chic, composto da un top asimmetrico con inserti in pizzo e da un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale. Un abbinamento che, raccontato così, potrebbe sembrare quasi ordinario. Eppure, osservando meglio, ci si accorge che nulla è lasciato al caso.

A catturare l’attenzione è soprattutto la parte superiore dell’outfit. Il top presenta una scollatura asimmetrica, con una spalla completamente scoperta e una sola manica lunga, una costruzione che regala movimento a un capo altrimenti essenziale. A impreziosirlo ci pensa il pizzo floreale nero, disposto lungo il décolleté e sulla spalla coperta, con un gioco di trasparenze delicato ma decisamente sensuale.

Il risultato è interessante proprio per questo equilibrio: da una parte la pulizia del tessuto nero, dall’altra la leggerezza del ricamo che lascia intravedere la pelle senza risultare eccessivo. Un dettaglio romantico che ammorbidisce il rigore dell’insieme e rende il top protagonista assoluto del look.

A completare l’outfit ci sono pantaloni neri a vita alta, dalla linea dritta e leggermente svasata verso il fondo, capaci di slanciare la figura senza costringerla in silhouette troppo aderenti. Una scelta elegante e contemporanea, che funziona particolarmente bene con il taglio più elaborato del top. Il pantalone sartoriale, del resto, è uno di quei capi che continuano a dimostrare quanto possa essere sofisticata un’alternativa al classico abito da sera.

Giorgia, i gioielli delicati e le scarpe che spezzano il nero

Se il pizzo è il dettaglio che colpisce immediatamente, sono gli accessori a raccontare meglio la cura dello styling. Giorgia ha scelto di non appesantire il look con gioielli vistosi, preferendo una serie di collane sottili dorate, indossate a diverse altezze, che seguono naturalmente la linea della scollatura.

Tra queste spicca un pendente a forma di croce ansata, simbolo riconoscibile per la sua particolare silhouette, accompagnato da una seconda collanina con un piccolo ciondolo rotondo. La sovrapposizione crea un effetto luminoso discreto e accompagna il disegno irregolare del pizzo senza entrare in competizione con quest’ultimo.

Anche sulle mani e sui polsi domina la stessa filosofia: anelli sottili, un bracciale rigido dorato e piccoli dettagli preziosi che illuminano l’insieme. Nulla di particolarmente appariscente, ma proprio per questo perfettamente coerente con l’estetica scelta.

E poi ci sono le scarpe. Dalle immagini della serata si intravedono décolleté slingback nere, caratterizzate da una punta affusolata, un tacco largo e un finish lucido. Una scelta interessante perché introduce una sfumatura cromatica diversa senza interrompere l’armonia del total black.