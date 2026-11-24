IPA Andrea Delogu a La Porta Magica con il blazer stretto in vita

Davanti alla scenografia blu di La Porta Magica, Andrea Delogu sceglie il nero dalla giacca alle décolleté. Sulla carta, un look piuttosto severo. Addosso a lei, con la frangia ramata, le maniche tirate su e le mani in tasca, ha tutt’altra aria. A cambiare il modo in cui cade il blazer è un dettaglio che si potrebbe replicare con una cintura già nell’armadio.

Andrea Delogu a La Porta Magica, il blazer da smoking si porta con le maniche tirate su

La giacca ha spalle ben disegnate, bottoni tono su tono e revers dall’aspetto vellutato, che spiccano sul tessuto opaco. Da lontano ha il rigore di uno smoking. Quando l’inquadratura si stringe, si vede come Delogu lo abbia alleggerito. I revers incorniciano uno scollo a V profondo, su cui cade un piccolo pendente luminoso, e le maniche raccolte sotto il gomito lasciano scoperti gli avambracci. Anche i capelli fanno la loro parte. Il rosso scuro delle lunghezze risalta sulla giacca e, sotto le luci blu dello studio, è il colore che scalda tutto il look.

È una scelta azzeccata per il suo pomeriggio su Rai 2. A La Porta Magica, Delogu incontra persone che portano in studio desideri e storie di cambiamento. Nelle foto, tra un sorriso e un gesto a braccia aperte, la giacca conserva tutta la sua eleganza e lei la porta con la disinvoltura di chi si è già rimboccata le maniche. È la stessa familiarità che ritroviamo quando passa dalla tv al microfono di Red Carpet Radio2, accanto a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

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Perché il total black di Andrea Delogu è così donante

Il dettaglio da guardare è il nodo leggermente spostato di lato. La cintura nera, dalla superficie martellata, raccoglie la giacca nel punto in cui il busto si stringe. Sopra rimane evidente la linea delle spalle, sotto i lembi del blazer tornano ad aprirsi sui fianchi. È lì che il look diventa donante su di lei. Il punto vita si legge subito, mentre la giacca conserva il volume che le dà carattere. E quel capo della cintura lasciato lungo, quasi fino all’orlo del blazer, rompe la simmetria dei bottoni con un’aria piacevolmente informale.

Anche i pantaloni fanno la loro parte. Hanno la gamba ampia e dritta, con una finitura effetto pelle che prende luce sulle pieghe e cambia a seconda di come Delogu si muove. Accanto all’opacità della giacca, il lucido dà profondità al nero. Il colore prosegue fino alla punta delle décolleté e accompagna lo sguardo lungo la gamba. L’orlo si ferma in tempo per lasciare a vista la caviglia e parte del collo del piede, un dettaglio che alleggerisce la linea dei pantaloni larghi. Il tacco sottile, poi, ha tutta l’aria di essere il pezzo più formale del look, almeno finché lei infila le mani in tasca.

Come copiare il look di Andrea Delogu con un blazer che abbiamo già

Vale la pena partire da quella giacca nera un po’ abbondante che di solito portiamo aperta. La spalla deve avere abbastanza struttura per conservare la sua forma anche dopo aver annodato la cintura. Una volta indossata, basta far scorrere la cintura lungo il busto per trovare il punto in cui il tessuto si raccoglie meglio. Il nodo va lasciato abbastanza morbido da potersi sedere senza che i revers tirino. Una cintura sottile e flessibile, con un’estremità abbastanza lunga da ricadere sul davanti, restituisce il gesto visto su Delogu. Sotto il blazer, una canotta scollata a V può seguire la stessa linea se si preferisce sentirsi più coperte.

Per riprendere il contrasto di materiali, funzionano un paio di pantaloni ampi in ecopelle morbida o in tessuto spalmato, con una brillantezza discreta. L’orlo conviene valutarlo con le scarpe già ai piedi. Con le décolleté, lasciarlo appena sopra la caviglia riprende la proporzione scelta da Andrea. Con un tacco basso, basta che la punta della scarpa resti visibile. Quanto ai gioielli, nel suo look c’è già un piccolo indizio su dove fermarsi. Il pendente si vede quando si apre lo scollo, l’anello quando muove le mani. Chi porta spesso il nero sa quanto possa fare, in quel punto, anche una catenina sottile.