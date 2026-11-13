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GettyImages Jennifer Lawrence con i mocassini rossi detta tendenza

Passeggiando per le strade di New York con un immancabile caffè da asporto in mano, Jennifer Lawrence ha appena dettato la regola di stile definitiva per l’inverno 2026. La biondissima e stilosissima attrice è stata paparazzata con un completo sartoriale total black dal fit rilassato, occhiali scuri d’ordinanza e una borsa modello Kelly in prezioso coccodrillo lucido. Ma a rubare la scena, catturando gli obiettivi dei fotografi, è stato il colpo di scena ai suoi piedi: un paio di calzature ibride, esattamente al confine tra una friulana accollata e un mocassino, declinate in un lussuoso velluto rosso.

Una scelta che spezza la monocromia del nero e lancia l’ispirazione perfetta per i look festivi ormai alle porte. Il rosso vellutato è il tocco “holidays” per eccellenza: sofisticato, caldo e capace di trasformare un outfit da giorno o da ufficio in una mise impeccabile anche per un brindisi natalizio.

Oltre a dettare tendenza per le strade di Manhattan, l’attrice è attualmente al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita digitale e privata. Da poche settimane ha infatti debuttato ufficialmente su Instagram con il profilo @jlaw per promuovere il lancio del suo nuovo brand di haircare, mes° beauty. Tuttavia, questa nuova avventura imprenditoriale è stata in parte oscurata da una pioggia di polemiche sul suo aspetto fisico. I fan hanno inondato i social commentando un presunto stravolgimento dei suoi lineamenti, definendola a tratti “irriconoscibile”. Tra le ammissioni candide dell’attrice sull’uso di “baby Botox” e i rumors insistenti su una possibile blefaroplastica superiore (il cosiddetto “upper bleph”) per modificare la sua celebre forma degli occhi incappucciati, la Lawrence si trova a navigare tra le critiche feroci della rete e la difesa della propria libertà di scelta.

L’ispirazione ai tuoi piedi all’altezza delle festività in arrivo

Polemiche a parte, il suo intuito per la moda street-style resta infallibile. Se volete replicare il suo stile effortless chic e aggiungere l’accento festivo perfetto ai vostri look invernali, ecco una selezione di modelli per copiare il look.

Slipper in velluto rosso veneziano

Con una tomaia leggermente più strutturata e accollata, questo modello si avvicina molto alla calzatura ibrida sfoggiata dalla Lawrence, garantendo un’allure elegante, a metà tra la pantofola nobiliare e il mocassino flat.

BOTTEGA FRIULANE DI BUSINELLI EVA Friulane accollate in velluto trapuntato rosso

Mocassini classici rossi

Mantengono la silhouette del classico mocassino ma diventato interessanti per la punta di rosso che portano con sé un’aria sbarazzina e cool anche sotto i completi più formali, ideali per accendere anche il total black più noioso.

Marco Tozzi Mocassini in pelle rossi classici

Mocassini rossi in velluto trapuntato

Per chi non vuole rinunciare alla struttura classica del mocassino con la mascherina, questa variante in velluto unisce il rigore preppy alla texture ricca e brillante tipica delle feste.

Feversole Mocassini in velluto trapuntato rossi

Babbuccia accollata a punta

L’alternativa chic per chi vuole abbracciare il trend di stagione, perfetta da far spuntare sotto un pantalone sartoriale dal taglio maschile, proprio come insegna J-Law.

Feversole Scarpette in pelle rossa scamosciata

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