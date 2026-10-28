Jennifer Lawrence, il lifting al seno dopo due gravidanze: “Voglio essere una mamma sexy”

Jennifer Lawrence conferma di essersi sottoposta a un lifting al seno dopo la seconda gravidanza e racconta il suo rapporto con la chirurgia estetica, la maternità e l'invecchiamento

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ha sempre parlato con grande naturalezza di bellezza, età e cambiamenti del corpo. E anche questa volta non si è tirata indietro. A 36 anni, l’attrice premio Oscar ha confermato di essersi sottoposta a un lifting al seno dopo la nascita del secondo figlio, raccontando senza troppi giri di parole perché ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.

Una scelta che aveva già anticipato di voler fare in passato e che oggi inserisce con la consueta ironia nella sua nuova vita da mamma di due bambini. Il motivo? Essere una “mamma sexy”.

Jennifer Lawrence, il lifting al seno dopo la seconda gravidanza

La star di Hunger Games, sposata dal 2019 con il gallerista Cooke Maroney, è mamma di due bambini, il primogenito Cy ha quattro anni, mentre il secondo figlio è nato all’inizio del 2025. Ed è stata proprio la seconda gravidanza a cambiare il rapporto dell’attrice con il proprio corpo.

Già nel 2025 Jennifer Lawrence aveva raccontato che, dopo il primo parto, il suo fisico era tornato abbastanza rapidamente a quello precedente alla gravidanza. Con il secondo bambino, invece, le cose erano andate diversamente: “Dopo il secondo non è tornato indietro niente”, aveva spiegato con la schiettezza che la contraddistingue.

Ora, intervistata da The Cut, ha confermato di essere passata dalle intenzioni ai fatti scegliendo di sottoporsi a un intervento al seno. La decisione, ha ammesso, è legata anche al suo lavoro e alla possibilità di tornare a girare scene di nudo. Ma non esclusivamente. Alla domanda se avrebbe preso la stessa strada senza essere un’attrice, Lawrence ha risposto che probabilmente avrebbe avuto meno fretta, ma che avrebbe comunque fatto questa scelta.

Jennifer Lawrence: “Voglio essere una mamma sexy”

Nelle parole dell’attrice c’è anche una buona dose di ironia. Parlando della sua nuova quotidianità da madre di due figli, Jennifer Lawrence ha sintetizzato il suo obiettivo con una frase destinata a fare decisamente scalpore: “Voglio essere una mamma sexy”.

Il suo ideale? Arrivare ad accompagnare i bambini dando l’impressione di avere tutto sotto controllo, anche nelle mattine in cui si è appena alzata dal letto e tutto sembra tranne una bella giornata. Un’immagine molto lontana dalla perfezione patinata e più vicina al caos quotidiano che conoscono bene tanti genitori.

La maternità, del resto, ha modificato anche il suo modo di scegliere i progetti. Al Festival di Cannes del 2025 aveva raccontato che avere figli significa considerare ogni volta dove lavorare, quando farlo e per quanto tempo. Un cambiamento enorme che Lawrence aveva definito insieme “brutale e incredibile”.

Botox, lifting e il rapporto con l’età

L’attrice non nasconde neppure la sua curiosità verso altri trattamenti estetici. Ha raccontato di utilizzare piccole quantità di Botox, facendo però attenzione a conservare la mobilità del viso, fondamentale per il suo lavoro davanti alla macchina da presa.

Più prudente, invece, quando si parla di filler o di interventi che potrebbero risultare troppo evidenti sullo schermo. E sul futuro? Jennifer Lawrence non esclude affatto un lifting al viso. Alla domanda se lo avesse già fatto, in passato aveva risposto semplicemente: “No. Ma credetemi, lo farò”.

Tra set cinematografici, due bambini e una nuova linea dedicata alla cura dei capelli, l’attrice sembra quindi affrontare anche il tema dell’invecchiamento a modo suo: senza trasformarlo in un tabù e senza rinunciare a scherzarci sopra.