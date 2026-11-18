Nessun annuncio in pompa magna, solo alcuni scatti "rubati". Anne Hathaway ha dato alla luce il suo terzo figlio (o figlia) e si gode la maternità

IPA Anne Hathaway

Anne Hathaway è diventata mamma per la terza volta, a 44 anni. Sapevamo già che fosse in dolce attesa, insieme al marito Adam Shulman: come dimenticare i suoi meravigliosi red carpet col pancione? Adesso, però, grazie ad alcuni scatti “rubati” nel cuore di Manhattan, sappiamo che l’attrice ha dato alla luce il piccolo (o la piccola, non ci è ancora dato saperlo), senza annunci ufficiali. E fonti vicine alla coppia confermano tutto.

Le prime foto “rubate” a New York

Le prime immagini del nuovo arrivato risalgono a martedì 17 novembre, quando l’attrice Premio Oscar è stata fotografata a New York City, durante una passeggiata con un’amica.

Le foto pubblicate in esclusiva da TMZ parlano chiaro: Anne Hathaway porta il neonato stretto al petto in un marsupio, dal quale spunta un tenero cappellino viola coi pompon. Sorridente, indossa un look autunnale casual chic con un cappotto color cammello, pantaloni bianchi e stivali marroni, col volto coperto (per quanto possibile) da un cappellino da baseball e occhiali da sole.

Il magazine People ha raggiunto una fonte vicina all’attrice, che ha confermato tutto. Al momento Anne e il marito Adam Shulman non hanno rilasciato dichiarazioni né pubblicato post sui social. Una scelta perfettamente in linea con il riserbo adottato in precedenza per i figli, Jonathan Rosebanks e Jack, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Il dolce annuncio della terza gravidanza

Anne Hathaway aveva annunciato la terza gravidanza lo scorso 19 giugno con un dolce post su Instagram. Lei splendida in abito bianco, aveva mostrato il pancione sorridendo sulle note di Baby, I’m Yours di Barbara Lewis. Un annuncio arrivato volutamente “in ritardo”, impegnata nel tour de Il diavolo veste Prada 2.

In un’intervisita a Vogue, la Hathaway aveva confessato che scoprire il test positivo era stato il momento più bello dell’anno ma anche uno shock totale. Una gravidanza che ha sorpreso la coppia e una gioia ancora più profonda, date le difficoltà passate. L’attrive aveva avuto un aborto spontaneo nel 2015, di cui ha scelto di parlare negli anni per sostenere e dar conforto alle donne che, come lei, hanno vissuto questo grande dolore.

Anne Hathaway, un 2026 ricco di successi

L’arrivo del terzo figlio (o figlia) corona un 2026 straordinario per la star di Hollywood, protagonista sul grande schermo di ben 5 attesissimi titoli.

In Mother Mary ha interpretato una famosa popstar, poi nel sequel de Il Diavolo Veste Prada è tornata a indossare i panni di Andrea Sachs al fianco di Meryl Streep ed Emily Blunt. E ancora, è stata una meravigliosa Penelope nell’Odissea di Cristopher Nolan, per poi interpretare il ruolo di Denise Platt in La fine di Oak Street: una madre che lotta per la sopravvivenza quando un assurdo evento cosmico catapulta il suo quartiere in un’epoca preistorica popolata dai dinosauri. Infine, l’attrice è stata protagonista del thriller Verity, in cui interpreta una celebre scrittrice di thriller che non può più portare a termine i propri libri perché si trova in stato catatonico.

In questa lunga stagione di première, non possiamo tralasciare i suoi red carpet, nei quali ha sfoggiato con orgoglio e gran classe il suo bel pancione. Memorabile il look dell’evento a Burbank, con un top scultoreo firmato Prabal Gurung abbinato a jeans ampi a vita bassa.