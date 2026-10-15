IPA Hilary Swank

Altro che copione: il “prossimo progetto” di Hilary Swank non arriverà al cinema. L’attrice, vincitrice di due Oscar, ha rivelato sui social che presto lei e Philip Schneider avranno un altro bambino, il terzo, a poco più di tre anni dall’arrivo di Aya e Ohm, i loro gemelli. E lo ha fatto a modo suo, con un video dolcissimo e una didascalia che strizza l’occhio a chi, da mesi, le chiedeva su cosa stesse lavorando. “Molte persone mi hanno chiesto quale sarà il mio prossimo progetto, questo uscirà a dicembre”, ha scritto, accompagnando il tutto con un angioletto e un cuore. L’arrivo del piccolo è atteso per le feste.

Hilary Swank annuncia di essere incinta, il video originale su Instagram

Niente ecografie né foto in posa con le mani sul pancione. Per dare la notizia, Hilary Swank ha scelto uno sfondo completamente nero e quattro figure illuminate da tubi luminosi, che si muovono come sagome stilizzate a tempo di musica. Ci sono lei, Philip e i piccoli, che ballano sulle note di You Ain’t Seen Nothing Yet, il classico rock dei Bachman-Turner Overdrive.

A un certo punto, però, arriva la sagoma della mamma, che esce dal buio e si mostra di profilo: all’altezza della pancia brilla una quinta figurina, piccolissima, rannicchiata. Più chiaro di così. E il titolo del brano diventa una promessa, visto che in casa Swank-Schneider presto le cose si faranno ancora più movimentate. Il tempismo è curioso: la notizia arriva proprio mentre si avvicina il debutto dell’ultima stagione di Yellowjackets, la serie in cui l’attrice è entrata nel cast nei panni di Melissa adulta.

Hilary Swank, la maternità arrivata dopo i 40 anni

Per Hilary la maternità è arrivata più tardi di quanto avrebbe desiderato. Lo ha ammesso lei stessa: a 37 anni aveva deciso di crioconservare i propri ovuli, ma l’idea di diventare madre così avanti negli anni non era nei suoi programmi. “Avrei voluto avere figli prima”, ha raccontato, spiegando che solo in un momento successivo della sua vita i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Prima, del resto, c’era stato anche un lungo stop dalla carriera per stare accanto al padre, che aveva bisogno di un trapianto di polmoni.

Il pezzo mancante si chiamava Philip Schneider, imprenditore, conosciuto durante un appuntamento al buio organizzato da amici. I due si sono sposati nell’agosto del 2018 in un bosco di sequoie a Carmel, in California, con lei in abito Elie Saab. Nell’ottobre 2022 Swank ha raccontato a Good Morning America di essere incinta: “Sarò mamma, e non di uno, ma di due”, aveva detto a Robin Roberts, parlando di un vero miracolo.

I gemelli sono nati nell’aprile 2023, quando lei aveva 48 anni, e la foto con i due neonati in braccio è stata pubblicata proprio il giorno di Pasqua. “Non è stato facile. Ma ne è valsa davvero la pena”, aveva scritto. Anche i nomi hanno una storia speciale. Aya è un omaggio a una ragazza siriana rifugiata che l’attrice aveva conosciuto in Libano, “così coraggiosa e così piena di luce”. Ohm, invece, richiama il suono considerato universale, quello che unisce le persone.