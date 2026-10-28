“Pensa di essere l’unica”, Alessandra Tripoli criticata per il pancione replica su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli replica alle critiche sulla scelta di mostrare il pancione su Instagram e risponde a tono a chi la attacca. La ballerina di Ballando con le Stelle sta vivendo un periodo magico della sua vita: è infatti in attesa del suo secondo figlio. Un momento bellissimo che ha scelto di raccontare anche sui social, con numerosi scatti.

Alessandra Tripoli, le critiche per le foto incinta

Amatissima dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli qualche mese fa ha annunciato la sua seconda gravidanza. La ballerina infatti aspetta il suo secondogenito dal marito Luca Urso dopo l’arrivo, 5 anni fa, del piccolo Liam.

Per via della gravidanza Alessandra Tripoli ha scelto di prendersi una pausa dallo show di Milly Carlucci. Nonostante ciò ogni sabato si siede in studio, fra il pubblico di Rai Uno, per seguire la puntata e commentare i concorrenti in gara.

La 39enne ha raccontato più volte di aver desiderato molto questa seconda gravidanza e di essere molto felice per il periodo magico che sta vivendo. Dietro questo punto di arrivo importante ci sarebbe infatti moltissima sofferenza, con due aborti e la scomparsa della madre di Alessandra Tripoli.

“Sono così felice – aveva confidato la ballerina -, il mio angioletto arriva dopo un periodo difficilissimo in cui ho avuto un aborto e sono stata in analisi per la perdita di mia madre”.

Nonostante ciò alcuni haters hanno pensato bene di criticarla. Il motivo? Pubblicherebbe troppe foto con il pancione su Instagram.

La risposta di Alessandra Tripoli

“Ma che gasata! Ma pensa di essere l’unica donna incinta del Creato? Un minimo di rispetto per la propria intimità”, ha scritto un follower, commentando uno dei suoi scatti.

Alessandra Tripoli ha scelto di non restare in silenzio e ha risposto a tono all’utente. “Il mio corpo e la mia gravidanza appartengono solo a me – ha spiegato -. Decido io come esporlo, come celebrarlo e come vivere questo momento. I valori non si misurano da quanta pelle si copre, ma dal rispetto che si ha per la libertà. Trovo triste che nel 2026 ci sia ancora chi vede il corpo di una donna incinta come qualcosa da nascondere o di cui vergognarsi. Mostrare la bellezza della vita che cresce è un atto d’amore e di libertà dovrebbe ridefinire lei i concetti di valori e rispetto”.

Poco dopo nelle Stories di Instagram, la ballerina ha voluto ribadire il suo pensiero. “C’è un’idea antica e dolorosa – ha svelato – secondo cui, nel momento in cui una donna diventa madre, il suo corpo smetta di appartenerle e diventi di proprietà del giudizio pubblico. Se lo copri troppo sbagli, se lo mostri festeggiando la vita che porti dentro manchi di rispetto. La verità è che la libertà di disporre del proprio corpo è il valore più grande che potrò insegnare a mio figlio. Mostrare questo pancione è un atto d’amore, di fierezza e di pura gioia”.