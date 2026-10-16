Giorgia Palmas, il pancione brilla nell’abito di paillettes

IPA Giorgia Palmas

Giorgia Palmas incinta di 5 mesi non ha bisogno di effetti speciali, perché brilla di luce propria. Con l’abito di paillettes che le fascia il pancione però, è più splendente che mai. La futura mamma tris ha partecipato insieme al marito Filippo Magnini a una serata di gala a Milano, e ha scelto un outfit che sottolinea con eleganza le sue forme. Con i fan ha voluto condividere le immagini più belle, in posa da sola e poi insieme all’ex nuotatore che le accarezza la pancia. Bella, radiosa, splendente e terribilmente chic: chi la segue su Instagram non ha potuto fare a meno di riempirla di affetto e di complimenti.

L’abito di paillettes che sottolinea il pancione

Per la serata Giorgia Palmas ha fissato in alto l’asticella dell’eleganza scegliendo un abito lungo di paillettes nere che le accarezza le forme da futura mamma e fa risaltare il pancione. Il vestito si accende dei bagliori di luce, ma ad aggiungere un tocco inaspettato ci pensano anche le frange sottili che lo ricoprono in tutta la sua lunghezza e che svolazzano a ogni movimento della showgirl.

Giorgia ha completato l’outfit con una borsa a mano in pelle grigia abbinata all’orologio e sandali in vernice dalla linea sinuosa e con un tacco altissimo, impegnativo per chiunque ma che lei indossa con grazia assoluta. Anche il make up è sofisticato, più accentuato e scuro sugli occhi e neutro sulle labbra. La scelta di indossare pochissimi gioielli e i capelli semplicemente sciolti a onde sulle spalle è una mossa furba per non rischiare di caricare eccessivamente una mise già di per sé importante.

Fiocco azzurro per Giorgia e Filippo

Ma l’accessorio sicuramente più bello e prezioso di Giorgia Palmas è il sorriso che sfoggia in questa serata speciale. È al settimo cielo e si vede, per questo bimbo in arrivo che riempie lei e Filippo Magnini di gioia e di emozione. La ex velina ha raccontato che era sola a casa quando ha scoperto la dolce attesa e ha videochiamato subito Filippo. Lui, vuoi il collegamento poco chiaro, vuoi che a un bebè in arrivo non ci pensava minimamente, all’inizio ha scambiato il test di gravidanza per uno per lo streptococco. La notizia è arrivata totalmente inaspettata, come hanno spiegato durante l’ospitata a Verissimo in cui è andato in scena il gender reveal, e li ha travolti ma adesso sono pazzi di gioia. “La Vita è davvero sorprendente” hanno scritto dando la notizia ai fan sui social, “Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore”.

Dopo Sofia, che la showgirl ha avuto da Davide Bombardini e che ha compiuto a luglio 18 anni, e Mia nata nel 2020, presto Giorgia e Filippo daranno il benvenuto a un maschietto. Tutti si chiedono come lo chiameranno, ma la coppia ha spiegato di non aver ancora fatto una scelta definitiva anche se due o tre nomi che frullano loro per la testa ci sono già. L’attesa è ancora lunga: il parto è previsto per marzo perciò i futuri genitori hanno tutto il tempo per schiarirsi le idee.