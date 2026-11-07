Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Marco Liorni

Il concorrente Marco era appena uscito dal gioco, fermato già nelle prime manche dell’ultima puntata de L’Eredità. Di solito, nel preserale di Rai1, questi momenti scorrono via in pochi secondi: un applauso, una stretta di mano e si torna alle domande. Stavolta Marco aveva in serbo una notizia speciale, e tutto lo studio è rimasto fermo ad ascoltarlo.

L’Eredità, il concorrente Marco sarà papà bis: tra un mese nasce Filippo

Al momento del congedo, Marco Liorni si è fermato a chiacchierare con lui, come capita spesso con chi lascia il gioco. Ed è lì che è arrivata la confidenza: Marco sta per diventare papà per la seconda volta. A casa lo aspetta già la piccola Camilla, diciotto mesi appena, e a breve la famiglia accoglierà un nuovo arrivo. Il nome è già deciso e si chiamerà Filippo.

Il conduttore, con la sua solita delicatezza, ha voluto conoscere anche il nome della futura mamma, Gaia. Poi il dettaglio che ha fatto scattare l’applauso: il bimbo nascerà tra appena un mese. Una tempistica che ha trasformato quel saluto in un piccolo conto alla rovescia condiviso con milioni di telespettatori, e che ha dato a tutta la puntata un gusto di famiglia, come accade ormai da moltissimi anni.

Papà anche lui, Marco Liorni sa cosa significhino le ultime settimane d’attesa, con la borsa per l’ospedale pronta accanto alla porta e le notti che si accorciano aspettando che arrivi chi si aspetta da almeno nove mesi. Il suo augurio a Marco e Gaia è stato di quelli che si rivolgono a un vecchio amico.

Sono questi momenti che spiegano perché L’Eredità resti uno degli appuntamenti più amati della fascia preserale, perché dietro ogni postazione esiste davvero una storia, e il conduttore ha l’abitudine di lasciarle tutto lo spazio che merita. E chissà che un giorno Camilla e Filippo non rivedano insieme la puntata in cui il loro papà ha condiviso la notizia con l’Italia intera.

Ghigliottina de L’Eredità: Riccardo e i 205.000 euro, la parola vincente era “superiore”

Archiviato il momento più tenero, la puntata è tornata alla gara per sopraggiungere alla fase finale con la temutissima Ghigliottina. A sfidarla c’era il campione Riccardo, arrivato al gioco finale con un montepremi da capogiro, 205.000 euro. Il meccanismo lo conoscono tutti: per cinque volte il campione sceglie tra due termini, e ogni passo falso taglia a metà la somma in palio.

Ed è andata proprio così. Tre colpi di lama e il tesoretto è sceso prima a 102.500 euro, poi a 51.250, infine a 25.625 euro. Una cifra ancora importante, con cui Riccardo si è giocato tutto nel minuto finale, cartoncino alla mano.

Quando Liorni ha svelato la parola che teneva insieme i cinque indizi, il verdetto è arrivato: la soluzione era “superiore”. Riccardo non ci era arrivato, e la vincita è sfumata proprio sul più bello.

Per lui, però, la partita continua: da campione in carica tornerà in postazione per difendere il titolo e dare di nuovo la caccia alla parola giusta. Intanto, a casa di Marco e Gaia, il conto alla rovescia per Filippo è già cominciato. Ed è forse il finale più dolce che questa puntata potesse regalare.