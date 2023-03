Daniela Rosati oggi, perché tutti parlano dell’ex moglie di Adriano Galliani

Fonte: IPA Daniela Rosati

Il suo nome è sulla bocca di tutti: la conduttrice tv Daniela Rosati, nonché ex moglie di Adriano Galliani, è stata ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. A far discutere la sua particolare scelta di vita, quella di diventare un’Oblata brigidina, raccontando la sua esperienza.

Chi è Daniela Rosati e perché tutti ne parlano

Classe 1958, Daniela Rosati è una giornalista e conduttrice televisiva. La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata nel 1994 su Rete 4, con il magazine Naturalmente bella, striscia quotidiana di informazione medico-scientifica ideata e condotta da lei stessa.

Dal 1999 è poi passata in Rai, dove ha ideato e condotto il longevo talk show Tutto benessere, in onda il sabato mattina alle 11 fino al 2010. La trasmissione è stata una delle prime a occuparsi di psicosomatica e guarigione spirituale e ha offerto molte informazioni utili sull’universo del benessere.

Nella sua vita però non c’è stata solo la tv: Daniela Rosati ha sempre avuto una grande passione per la musica. In un’intervista ha raccontato: “Sarei voluta diventare una cantante lirica. Ci ho dovuto rinunciare dopo un intervento alle corde vocali”. Nonostante questo nel 1995 ha inciso un album come cantante per RTI Music dal titolo Allo specchio.

La sua vita è profondamente cambiata nel 2005, quando si è convertita dal buddismo, diventando un’Oblata brigidina, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida. Oggi infatti vive in Svezia insieme alla sua congrega di suore, come ha racconta nel salotto di Serena Bortone: “Ho fatto un voto di castità nel 2005, sono 18 anni. All’inizio mi è pesato molto ma con l’aiuto del Signore riusciamo a fare tutto”.

“Non sono una “vera” suora – aveva raccontato qualche tempo fa a Spy – ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola”.

La storia con Adriano Galliani e la violenza subita

Prima di convertirsi, Daniela Rosati è stata sposata due volte: la prima volta con Claudio, un uomo di cui non ha mai voluto svelare l’identità. Dopo il primo matrimonio, durato due anni, l’ex conduttrice tv è stata legata ad Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan. I due sono stati sposati tra il 1993 e il 1999 e non hanno mai avuto figli.

Il passato di Daniela Rosati però nasconde una parentesi buia: quando aveva appena 22 anni è stata vittima di un episodio di violenza, che non è mai riuscita a dimenticare. Qualche tempo fa, ai microfoni di Domenica Live, trasmissione di Barbara D’Urso, aveva raccontato di stata picchiata dall’ex compagno, in preda all’alcol, mentre era in dolce attesa.

“Mi ha spinta per terra, mi ha dato un calcio sulla pancia. Sono svenuta. Quando sono rinvenuta ero in un lago di sangue, avevo perso il bambino”, aveva raccontato. Poi la sua vita è profondamente cambiata, soprattutto con il rapporto con la fede: “Dopo aver toccato una reliquia di Santa Brigida ho percepito una luce che mi entrava nella testa, e dentro quella luce era contenuta la parola castità”.