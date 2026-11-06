A L’Eredità il consiglio per trovare l’amore: “Andate a Mumbai”

IPA Marco Liorni

Una nuova puntata de L’Eredità ricca come sempre di suspence e di momenti di leggerezza. Il quiz del preserale di Rai Uno è ormai un punto di riferimento per il pubblico e Marco Liorni una presenza irrinunciabile prima di cena.

Cosa è successo il 6 novembre

Nella puntata del 6 novembre, torna il campione Fabrizio dopo la vittoria della sera precedente, e a provare a batterlo ci sono Loredana, Luca, Francesca, Riccardo, Stefano e Federico, alla sua ottava partecipazione, che danno vita a una gara avvincente e spesso giocata sul filo del rasoio.

Con Sbagliando di impara, Francesco De Gregori, Gianni Rodari e Totò mettono in difficoltà più di un concorrenti, già tutti con lo spicchio giallo dopo il primo giro. Alla fine è Luca ad andare in sfida e porta con sé Federico. “Posso sapere perché?” chiede Marco Liorni. “Per la camicia!” replica il concorrente. E in effetti ha un outfit notevole, con vistose righe catarifrangenti che si fanno notare. Sarà stata forse questa a portargli fortuna, visto che lui a restare in gioco. Con Uno due tre… quella! è Francesca a sbagliare per prima due volte e prova a sfidare Stefano ma non riesce a batterlo.

Quando arrivano le Professoresse l’atmosfera si scalda. Simpatiche, bellissime e spigliate, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci sono alla terza settimana nella famiglia dell’Eredità ma hanno già conquistato il pubblico. Ad A spasso del tempo è Riccardo ad andare in sfida e punta il dito contro Loredana. Tra loro il botta e risposta è serrato ma qualche piccola esitazione è fatale a quest’ultima, che abbandona il gioco e consegna all’altro la propria fetta di montepremi. Arriva la Scossa e si gioca con Marta: si parla di colpi di fulmine. “Silenzio” scherza Liorni, sottolineando il mutismo che ha colpito il pubblico. Qual è la città in cui è più facile trovare l’amore? La prima in classifica è quella che i concorrenti non devono dire. Vienna, troppo fredda, è l’ultima della top ten mentre Shangai è quarta: “Ci sono 30milioni di persone, se non la trovi lì!”. Chi sbaglia è Fabrizio, quando chiama Mumbai: è lì che bisogna andare se si vuole trovare l’anima gemella. Contro Stefano alla sfida ha la meglio, incrementando così il montepremi. Al Triello giocano quindi Riccardo, Fabrizio e Federico. La fortuna bacia questi ultimi due che sono praticamente irraggiungibili per l’altro concorrente, e vanno ai Cento Secondi. Il meccanismo è inesorabile e decreta la vittoria di Federico.

La Ghigliottina di Federico

Con 150.000 euro totalizzati nel corso della serata, Federico prova a vincere per la seconda volta il montepremi alla Ghigliottina. La fortuna lo bacia a metà, perché dimezza per due volte arrivando a 37.500 euro. Le parole sono: Manuale, Sociale, Freddo, Finale, Energia. Tra queste è chiamato a trovare un termine di collegamento. Secondo il suo ragionamento potrebbe essere Catena, anche se il ragionamento traballa tanto che ammette: “Non sono molto sicuro”. E infatti ha ragione a nutrire dubbi, perché ciò che avrebbe dovuto scrivere è Estrazione. Peccato, perché il percorso era stato brillante. Alla fine la camicia catarifrangente non ha portato così fortuna.