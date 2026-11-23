Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna al timone de L’Eredità con una nuova appassionante puntata in onda il 23 novembre 2026 sempre su Rai 1. Lo show, dopo la breve parentesi estiva, è tornato ad appassionare il pubblico, portando sullo schermo tantissime novità in occasione del 25esimo anniversario. Accanto al conduttore infatti sono arrivate due nuove Professoresse, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, mentre i telespettatori hanno salutato Linda Pani e Greta Zuccarello.

L’Eredità, Marco Liorni confessa la sua paura

La nuova puntata dell’Eredità si è aperta, come di consueto, con la presentazione dei concorrenti. Marco Liorni ha svelato al pubblico prima di tutto la nuova campionessa Marika. A giocare con lei Giuseppe da Giuliano di Napoli, assistente amministrativo di professione che vorrebbe però diventare insegnante, passando dalla segreteria alle aule.

Giacomo, che sogna di diventare cuoco della Nazionale, ma anche Alberta, pensionata che viene da Milano, e Marco, per la quinta sera all’Eredità e studente di Filologia. Troviamo poi Sofia che studia Biotecnologie, Francesco, veterano dello show, arrivato per la settima sera a L’Eredità.

Fra le novità di questa edizione dell’Eredità c’è un nuovo gioco iniziale, intitolato Sbagliando si impara. Il meccanismo è semplice: Liorni propone ai concorrenti delle frasi che contengono un errore e loro devono individuarlo. Al termine del gioco è andata in scena la prima sfida, quella di Alberta contro Giuseppe. A spuntarla è stata Alberta che ha conquistato il montepremi di Giuseppe. Un, due, tre, quella invece ci ha regalato la sfida fra Marco e Sofia, con quest’ultima che ha dovuto lasciare lo studio

Immancabile il balletto delle due nuove Professoresse, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci che, dopo un inizio un po’ tentennante, sono riuscite a conquistare il pubblico con la loro naturalezza. Puntata dopo puntata le due showgirl hanno acquistato sempre più fiducia, costruendo un ottimo rapporto con Marco Liorni.

Anche in questo appuntamento infatti non sono mancate battute e risate. “Si può rifare? Lo vogliamo vedere ancora”, ha detto Liorni al termine del balletto. Poi la domanda: “Il posto d’Italia che amate di più?”.

“Io adoro Salerno e Napoli, tutta la famiglia di mia madre arriva da lì. Ciao nonna!”, ha detto Marta. “Per me è Livigno, dove passavo la settimana bianca con i miei”, ha invece risposto Ofelia.

Il gioco delle date si è dunque concluso con Marco che ha puntato il dito contro Alberta. A perdere è stato proprio Marco. “Sei capitolato con un’ottima concorrente”, ha commentato il presentatore.

Poi la confessione, inaspettata, sulla paura di Liorni. Il conduttore ha infatti presentato una Scossa dedicata al dentista. “No, ho paura! Tu hai paura di andare?”, ha chiesto a Ofelia Passaponti. “A me non spaventa”, è stata la risposta della Professoressa.

Giacomo diventa campione dell’Eredità, ma sbaglia sul finale

La Scossa si è poi conclusa con un momento di stallo. Tutti i concorrenti hanno infatti dato la risposta giusta e in via eccezionale Marco Liorni ha dovuto inaugurare la Scossa flash. A perdere è stata Darika, mentre Giacomo è riuscito a spuntarla per due secondi.

Alla fine è stato proprio questo concorrente a sbarcare alla Ghigliottina. Seduto al celebre tavolo, Giacomo ha giocato la sua parola per 42.500 euro. Il giovane studente ha scritto la parola “fuoco”, ma la risposta corretta era “doppia”.