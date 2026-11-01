Belen e Cecilia Rodriguez, i litigi sono un ricordo lontano: affiatatissime per la festa di Halloween

Le tensioni degli ultimi mesi sembrano ormai appartenere al passato: Belen e Cecilia Rodriguez sono tornate a mostrarsi più unite che mai

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IPA Belen e Cecilia Rodriguez

Le tensioni degli ultimi mesi sembrano ormai appartenere al passato: Belen e Cecilia Rodriguez sono tornate a mostrarsi più unite che mai, lasciandosi alle spalle quel periodo di incomprensioni che aveva alimentato a lungo il gossip. A confermarlo sono le immagini della festa di Halloween, trascorsa insieme alle rispettive figlie e alla mamma Veronica Cozzani. Tra travestimenti, sorrisi e momenti di complicità, le due sorelle hanno dato un’ulteriore dimostrazione di quanto il loro rapporto sia tornato sereno.

Belen e Cecilia Rodriguez insieme ad Halloween, la serenità ritrovata

Per festeggiare Halloween, Belen e Cecilia Rodriguez hanno scelto di trascorrere una serata in famiglia, partecipando a un party a tema organizzato alla vigilia del 31 ottobre. Con loro anche Luna Marì, la figlia di cinque anni che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese, e Clara Isabel, la primogenita di Cecilia e Ignazio Moser, che ha da poco compiuto un anno. Presente anche nonna Veronica Cozzani, che non ha voluto perdersi l’occasione di stare insieme alle figlie e alle nipotine.

Le due sorelle si sono divertite a sfoggiare travestimenti diversi: Belen ha scelto di diventare per una sera una strega, indossando un miniabito nero con dettagli in pizzo, stivali alti con tacchi a spillo e un vistoso cappello a tesa larga, impreziosito da lunghe frange che le coprivano parzialmente il volto. Cecilia invece ha puntato su una versione inquietante di Alice nel Paese delle Meraviglie, con un vestito azzurro macchiato di finto sangue, trecce scure e lenti a contatto chiarissime.

Cecilia ha poi raccontato che la piccola Clara Isabel, contrariamente alle sue aspettative, non si è affatto spaventata durante la festa: “Clarita si è divertita tantissimo. Pensavo avesse un po’ più paura, invece no”, ha spiegato ai follower.

Ma al di là dei costumi e dei festeggiamenti, a catturare l’attenzione è stata soprattutto la ritrovata complicità tra Belen e Cecilia. Le immagini condivise sui social le mostrano sorridenti e a proprio agio, insieme alle loro bambine. Una normalità familiare che, dopo tutto quello che si è detto sul loro rapporto, assume inevitabilmente un significato particolare.

Belen e Cecilia, dalle incomprensioni alla pace ritrovata

Non è un mistero che il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez abbia attraversato un momento difficile. Nel corso del 2025, le due sorelle si erano allontanate, alimentando indiscrezioni su una presunta rottura. Per mesi erano mancate le consuete fotografie insieme e le interazioni sui social, fino ai primi segnali di riavvicinamento.

Cecilia, ospite nel salotto di Verissimo, aveva ridimensionato le voci, spiegando che tra sorelle possono esserci incomprensioni, soprattutto quando si hanno caratteri molto diversi. Aveva però ribadito che l’affetto reciproco non era mai venuto meno. A contribuire al riavvicinamento è stata anche la nascita di Clara Isabel, nell’ottobre del 2025. Belen ha partecipato recentemente alla festa per il primo compleanno della nipotina, mostrandosi affettuosa con la bambina e sorridente accanto a Cecilia.

Nel frattempo, a riportare la famiglia Rodriguez al centro delle cronache erano state anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva avanzato pesanti insinuazioni sui motivi dell’allontanamento tra le sorelle, coinvolgendo nel suo racconto anche Ignazio Moser. Affermazioni prive di riscontri verificabili, che Belen ha respinto con decisione, arrivando a querelare l’ex compagno.

Le fotografie di Halloween arrivano dopo settimane in cui la showgirl ha dovuto fare i conti anche con queste nuove polemiche. E se le ragioni delle vecchie incomprensioni tra le due sorelle non sono mai state chiarite del tutto, oggi entrambe sembrano intenzionate a guardare avanti.