Belen Rodriguez, mini jumpsuit e tacchi da capogiro per il compleanno in famiglia

Sarà anche stato il compleanno di Jeremias, ma gli occhi erano tutti per lei: è così che Belen Rodriguez ha reinterpretato una delle tendenze più interessanti dell'autunno/inverno

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

È sempre festa in casa Rodriguez, e di sicuro c’è sempre spazio anche per un pizzico di stile. Sì, è successo di nuovo: anche se non era lei la protagonista della giornata, Belen è riuscita ancora una volta a prendersi la scena. Del resto, quando si parla di lei, anche una semplice occasione in famiglia può trasformarsi in un momento ad altissimo tasso di glamour. Merito, naturalmente, della sua innata capacità di trasformare ogni apparizione in un piccolo momento memorabile.

Belen Rodriguez, gambe (infinite) in primo piano per una giornata speciale in famiglia

Chilometri di gambe in primo piano, caschetto spettinato ad arte e tacchi vertiginosi: per il compleanno di Jeremias, Belen Rodriguez ha scelto di puntare su una mise tutt’altro che banale. Niente abiti elaborati o colori troppo sgargianti, ma una tutina intera corta e scura, abbinata a collant velati e ad un paio di scarpe con il tacco decisamente classy, con tanto di maxi fiocco sulla caviglia. Una soluzione di stile che gioca con le lunghezze e i contrasti, senza rinunciare, ovviamente, a quel tocco di sensualità che è senza dubbio tra i suoi marchi di fabbrica.

La scelta della mini jumpsuit è interessante proprio per la notevole versatilità: parliamo di un capo attualmente in gran voga che, a seconda degli accessori, può assumere un tono completamente diverso. Ebbene, la showgirl argentina lo ha reinterpretato per l’occasione a modo suo, in equilibrio perfetto tra grazia e femminilità.

Il risultato? Un outfit seducente, grintoso e decisamente d’effetto, l’ideale per chi non ama passare inosservata. No, neppure nelle occasioni più informali.

Del resto lo sappiamo, da sempre la conduttrice sa intercettare le tendenze più interessanti del periodo, e si dà il caso che jumpsuit e catsuit stiano vivendo al momento una nuova stagione di popolarità, conquistando senza sforzo passerelle e guardaroba delle fashion addicted. Dai modelli più morbidi e dal sapore casual alle versioni aderenti, che seguono le forme come una seconda pelle, questo iconico capo “tutto d’un pezzo” si conferma ancora una delle alternative più interessanti ai soliti abiti.

Il bello? La sua capacità di cambiare completamente faccia, a seconda di come viene interpretato: basta giocare con scarpe, borse e proporzioni per passare da un look disinvolto a uno decisamente più audace.

Il caschetto colpisce ancora

Nel caso della Rodriguez, anche il taglio medio contribuisce a definire l’identità dell’ensemble. Il caschetto, portato con quell’effetto volutamente spettinato che sa di dolce spontaneità, aggiunge movimento e alleggerisce il tutto. Nessuna costruzione eccessivamente rigorosa, dunque: tutto sembra giocare su un accordo abilmente bilanciato tra sensualità e disinvoltura, con quell’aria un po’ sbarazzina che l’icona riesce spesso a interpretare con naturalezza.

E così, mentre in famiglia si festeggiava il secondogenito, tra grasse risate e buon cibo, Belen ha trovato persino il modo di impartirci una piccola lezione di stile. Perché se c’è una cosa che ci ha dimostrato nel tempo è che non serve una grande occasione per sfoggiare un grande look: a volte basta una piccola festa, con tutte le persone più care, e la voglia di sentirsi belle.