“Pillole di lettura” di metà novembre, il libro giusto al momento giusto

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

123 RF Consigli di lettura di metà novembre 2026

Dopo i consigli di maggio, di giugno, di luglio, di inizio agosto, di metà agosto, di settembre, di ottobre e di novembre, ecco altri quattro libri che ci hanno colpito, emozionato, divertito, fatto piangere, ridere o riflettere. Quattro consigli, quattro pillole di lettura e libertà.

Una pillola di lettura per…chi ama le appassionanti saghe famigliari

Santa Barbara di Nicola Lagioia

Nicola La Goia, autore del libro La città dei Vivi da cui è stato tratto il bel film presentato a Venezia, torna con un nuovo romanzo: Santa Barbara. 640 pagine che volano, grazie ad una scrittura avvincente e una storia appassionante. Nicola parla della sua Puglia attraverso un racconto corale ambientato a Capurso, in provincia di Bari. Attraverso la storia di Nunzia e del figlio Domenico, di Giovanni e di sua figlia Anna, Lagioia racconta di un paese che dagli anni ’30 ai ’70 cerca di affrancarsi, crescere, passare da una concezione arcaica dei rapporti alla modernità. Se da una parte Domenico, cresciuto in povertà e abbandonato dal padre, cerca per sé e per la madre un futuro di ricchezza e riscatto sociale, dall’altra Anna, soffocata da una madre bigotta e anaffettiva, cerca l’amore e la libertà. I loro destini si incroceranno ma non tutto quello che hanno sognato avrà un lieto fine. Nicola fotografa uno spaccato politico e sociale attraverso dei personaggi che racchiudono in sé miseria e grandezza, il bene e il male che fanno parte di quegli anni e della vita in generale. A fare da sfondo alle loro vicende, quella Santa Barbara, simbolo di una religiosità arcaica e superstiziosa, alla quale tutti si rivolgono per ottenere grazia, perdono, vendetta. E il cui cuore pulsante e misterioso tutti sognano e cercano, fino alla fine.

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Offerta Santa Barbara Un'ampia saga familiare ambientata in Puglia che attraversa mezzo secolo di storia italiana, dalla fine degli anni Trenta agli anni Settanta

Una pillola di lettura per…chi cerca i continui colpi di scena

La casa dei respiri di Donato Carrisi

Donato Carrisi torna a distanza di due anni da La casa dei Silenzi con La casa dei respiri, quinto capitolo della “Saga delle Case” dedicata allo psicologo e ipnotista Pietro Gerber. Torna l’ipnotista reso famoso dalla penna dello scrittore pugliese, tornano la Firenze misteriosa ed esoterica, tornano le trame ricche di misteri e colpi di scena incastrati uno dentro l’altro, come in un gioco di scatole cinesi. Questa volta a Gerber viene chiesto di ipnotizzare un adolescente ritrovato ricoperto di sangue e sotto shock per capire dove siano i suoi amici, rimasti intrappolato in una casa misteriosa, che erano andati ad esplorare in qualità di “urbex” (pratica di visitare, documentare e fotografare strutture artificiali abbandonate). Ma come in tutti i libri di Carrisi la realtà è sempre molto diversa da come appare inizialmente, e si rivela, pagina dopo pagina, come in un gioco di specchi che non sempre riflettono quello che uno si aspetta. Carrisi è il mago dei colpi di scena, del ribaltamento continuo della verità. I suoi romanzi, con una scrittura semplice ed essenziale, tengono incollati dall’inizio alla fine, grazie ad una suspance costante e incalzante.

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Offerta La casa dei respiri Il ritorno del celebre ipnotista Pietro Gerber, alle prese con un nuovo e difficile caso psicologico

Una pillola di lettura per…ritornare ai nostri anni di Liceo

Ultimi banchi di di Antonio Manzini, Niccolò Ammaniti, Veronica Raimo, Paolo Nori, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi, Chiara Valerio, Teresa Ciabatti

“Per anni ragazze e ragazzi che forse non si sarebbero mai incontrati crescono insieme; si vedono ogni mattina, continuano a frequentarsi fuori, scoprono differenze che non sapevano neppure esistessero, imparano a convivere prima ancora di sapere cosa significhi. Ultimi banchi nasce da qui, dal desiderio di rimettere al centro la scuola in un momento in cui sembra diventata sempre meno centrale. E dalla convinzione che per difenderla non serva raccontarla come luogo edificante: la scuola può essere imperfetta, a volte ingiusta, magari storta. Può annoiarci a morte, farci sentire fuori posto. Eppure, continua ad essere uno dei pochi luoghi in cui, per anni, siamo costretti alla straordinaria esperienza degli altri. Per raccontarla, sono stati scomodati otto fuoriclasse, chiedendo loro di tornare a scuola e raccontare quello che era successo mentre avrebbero dovuto imparare. Perché chi scrive è quasi sempre in debito con gli anni della scuola, con le persone incontrate allora, con le cose che gli sono successe quando ancora non sapeva che un giorno avrebbe potuto trasformarle in una storia. Un muscuglio irripetibile di libertà e incoscienza, che appartiene a un’età in cui quasi niente dipende da noi, ma tutto sembra poterci succedere. La scuola non finisce quando suona la campanella, ma continua nei pomeriggi, nelle zingarate, nelle or epassate insieme quando non c’è più nessuno a spiegare cosa si deve o non si deve fare. I compagni diventanto una parte della nostra vita e , spesso, anche della nostra educazione: abbiamo passato migliaia di ore insieme a persone che non avevamo scelto, in una età in cui stavamo diventando qualcuno senza sapere ancora bene chi. E intanto, tra una lezione che abbiamo dimenticato e una campanella che aspettavamo con impazienza, qualcosa lo abbiamo imparato davvero. E non necessariamente quello che era in programma”.

Per una volta, ho affidato alle parole di Martina Donati la descrizione di questo piccolo libro prezioso, che grazie alle inconfondibili penne di Ammaniti, Manzini Ciabatti & Co ci regala momenti di commozione e divertimento, di tenerezza e nostalgia. Facendoci tornare tutti, per un attimo, ai nostri 15 anni.

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Ultimi banchi Un libro che parla di risate sguaiate, amori immaturi e disperati, amici del cuore che avremmo protetto fino alla morte. Di quella strana esperienza collettiva che è la scuola, di anni passati accanto a persone che non abbiamo scelto, imparando senza accorgercene molto più di quello che c'era scritto sui libri

Una pillola di lettura per…gli amanti delle storie famigliari intime e tormentate

Uto e Gesso, di Gabriella Dal Lago

Un racconto intimo e profondo, che parla di rapporti famigliari complicati e di fragilità. Il romanzo d’esordio di Gabriella Dal Lago, che risale al 2022, vale la pena di essere letto, per la sua capacità di affrontare e raccontare con delicatezza il problema della malattia mentale. Rimasti bloccati in auto per una tempesta, dopo essere stati ad una cena in famiglia conflittuale, Gesso si allontana e suo fratello Uto sarà costretto ad una ricerca notturna che si intreccerà, in un gioco di flash back, con i traumi del loro passato. Una ricerca che è anche interiore, una storia di fratellanza che diventa analisi di come ci si prenda cura di chi combatte contro i demoni dei problemi mentali, di chi sta accanto a chi soffre, lacerato tra pazienza, esasperazione e sensi di colpa. E dove il paesaggio, scuro e claustrofobico, diventa specchio dei tormenti interiori dei protagonisti.

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Offerta Uto e Gesso Gabriella Dal Lago in questo romanzo d’esordio scrive la storia di una notte che scivola nel passato e straborda nel futuroraccontando i fantasmi che sconvolgono il quotidiano e le persone che restano a custodirli