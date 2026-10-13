Le nostre “pillole di lettura” di ottobre, il libro giusto al momento giusto

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

123RF Consigli di lettura di ottobre

Dopo i consigli di maggio, di giugno, di luglio, di inizio agosto , di metà agosto e di settembre, altri quattro libri che ci hanno colpito, emozionato, divertito, fatto piangere, ridere o riflettere. Quattro consigli, quattro pillole di lettura e… libertà.

Una pillola di lettura per… scoprire il lato più intimo e vero di Mauro Corona

Felice di Mauro Corona (Bompiani)

Mauro Corona non è solo uno scalatore, scultore, personaggio televisivo sopra le righe, che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare, con tutti i usoi eccessi, nel salotto televisivo di Bianca Berlinguer. Mauro è anche un autore bravissimo, che ha scritto libri intensi e avvincenti. È uscito da poco nelle librerie l’ultimo, Felice, dedicato fin dal titolo al fratello minore morto appena diciassettenne, annegato in una piscina in Germania. Felice era già comparso in vari libri, ma qui diventa voce narrante di un libro che ripercorre la storia della famiglia di Mauro. Un libro che è intima confessione, un viaggio nella vita ma soprattutto nell’io più personale e intimo dello scrittore, che grazie alla voce del fratello riesce finalmente a confessare, in una sorta di catarsi e liberazione, vittorie e soprattutto sconfitte, i lati meno pregevoli del suo carattere, le “bastardate” inflitte ad amici e parenti nel corso degli anni, che mai aveva avuto il coraggio di raccontare. Ma che sul viale del tramonto – mai come in queste pagine si avverte un Corona consapevole e malinconico -, sentiva in qualche modo di dover fare e ci è riuscito affidando le parole delle sue malefatte alla voce del fratello, che da un’altra dimensione, con il distacco dovuto, racconta e confessa. In queste pagine c’è anche una sorta di tentativo di pacificazione con se stesso e con quei genitori tanto condannati in passato. E c’è ovviamente la natura, la montagna, amica, medicina, coperta avvolgente, riparo da tutte le violenze umane. “Io e i miei fratelli andavano in montagna non per passione ma per sentirci abbracciati e per sfuggire alla violenza di casa. Per noi la montagna era una garza, una farmacia all’aperto“.

“Orfani di genitori viventi e cresciuti con tre vecchi malinconici. Eppure eravamo felici di quel nulla. Non ci mancava ciò che non avevamo, meno ancora ciò che non conoscevamo. Se non fosse stato per il bastardo di nostro padre e l’assenza della mamma, potrei dire che stavamo in paradiso. Il nostro nido era lassù: il paese, le montagne, tre torrenti che di notte cantavano ninne nanne, le nevicate…”

“Oso dire, con un senso di liberazione che sta diventando leggerezza. Non mi sono mai piaciuto. Sto tentando di migliorarmi, spero di avere un po’ di tempo per riuscirci. Poi aspetterò la fine per diventare finalmente puro e onesto. Come ha detto quel traditore vigliacco di mio fratello Felice”.

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Offerta Felice Attraverso la voce del fratello defunto, Corona fa una profonda auto-analisi impietosa di se stesso e della sua vita

Una pillola di lettura per… chi sa cosa significa avere e amare un cane

Per me unico al mondo di Thomas Wharton (Libreria Pienogiorno)

Tutto è cominciato quando il primo essere umano ha allungato la mano verso un lupo, e quel lupo invece di fuggire è rimasto. Thomas Wharton parte da quell’istante e costruisce un romanzo che attraversa millenni di storia tenendo sempre al centro una certezza incrollabile: quella strana, ostinata fedeltà reciproca tra noi e loro. Lupo non è solo il protagonista di questo libro, Lupo è tutti i cani che abbiamo amato, quelli che ci hanno aspettato dietro una porta, quelli che hanno capito quando stavamo male prima ancora che lo capissimo noi. Wharton, scrittore canadese pluripremiato e voce tra le più originali della sua generazione, riesce in qualcosa di speciale: commuovere senza mai essere banale, divertire senza perdere profondità. Non abbiamo dubbi: chi ha un cane lo leggerà con lui accanto. E ci piangerà su, inevitabilmente.

“Sono sicuro che ci sia un paradiso solo per i cani, e che tu adesso lo stia mettendo a soqquadro, vero? Avevi infinitamente più anima di tanta gente che conosco”

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Una pillola di lettura per…godere di un ritratto ironico e commovente del rapporto tra padri e figli

L’idiota di famiglia, di Dario Ferrari (Sellerio)

Dopo essermi innamorata di Dario Ferrari con La Ricreazione è finita, sono corsa ad acquistare il suo ultimo libro, candidato al Premio Strega 2026: L’idiota di famiglia. Un libro profondo e corrosivo al tempo stesso, proprio come il precedente, dove la storia del protagonista, Igor Nieri, un interprete abituato a vivere nell’ombra, frustratro per non essere mai diventato scrittore, si intreccia con quella della sua famiglia, una sorella da sempre fuori dagli schemi e un padre che da uomo severo e accademico (“Herr Professor”, ex docente e teorico post-marxista) con l’arrivo della demenza senile perde i freni inibitori e libera tutto quello che aveva sempre trattenuto per carattere e professione. Anche in questo libro c’è un uomo che fa i conti con il proprio passato, la propria storia famigliare, alla ricerca di risposte. E c’è il rapporto complesso con un padre, ieri austero oggi quasi inerme, dal quale ha cercato approvazione per tutta la vita. In mezzo, un manoscritto scritto proprio dal padre sulla Repubblica di Viareggio del 1920, la cui storia si infila dentro quella di Igor, e nella quale troverà molte delle risposte che cercava. Dario Ferrari scrive incredibilmente bene, riesce a commuovere e far ridere. L’idiota (richiamo al celebre saggio di di Jean-Paul Sartre su Gustave Flaubert, L’idiota della famiglia), riferito a quella apparente inadeguatezza o idiozia infantile che possono celare sempre una forma di genio, potrebbe essere tanto Igor quanto suo padre. La risposta, come quelle cercate dal protagonista, arriva alla fine del racconto.

Esiste forse un motivo valido per mettersi a fare i traduttori, o anche gli scrittori, che non sia il piacere delle parole? Che non sia l’incanto originario della scoperta che con un materiale così irrisorio – una trentina di segni rudimentali – si possa far ridere, piangere, innamorare, eccitare, terrorizzare?



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Offerta L'idiota di famiglia Un romanzo che esplora il difficile rapporto padri-figli, il peso delle aspettative, la decadenza della memoria e la crisi di un'intera generazione

Una pillola di lettura per… chi aspetta ancora l’arcobaleno dopo ogni temporale

Un cuore semplice di Cho Haejin (Salani)

Nana è stata abbandonata da bambina, cresciuta in Francia da genitori adottivi. Nana porta con sé un nodo che non ha mai saputo sciogliere del tutto. Quando una regista coreana le propone di girare un documentario sulla sua vita, Nana accetta, spinta da qualcosa che assomiglia al coraggio ma anche alla paura di sapere. Così Nana parte per Seoul, incinta del figlio del suo ex ragazzo, con il passato da una parte e una nuova vita che cresce dall’altra. Cho Haejin costruisce attorno a lei una storia che ha il ritmo cadenzato della memoria tra fili oscuri che si svelano pagina dopo pagina e donne che generano vita nonostante tutto. Una scrittura che non urla, ma sussurra e che si sente e arriva comunque “forte e chiaro”. Vincitore di due dei principali premi letterari coreani, tradotto e celebrato in tutto il mondo: se non lo avete ancora scoperto, è il momento giusto.

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Un cuore semplice Un libro per chi aspetta l'arcobaleno dopo ogni temporale