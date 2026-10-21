Melania Rea, la vita rubata e la libertà che attende il suo assassino

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IPA Una nuova serie sul caso di Melania Rea presentata alla Festa del Cinema

Ci sono storie nelle quali la realtà riesce a superare persino la fantasia: quella di Melania Rea è una di queste. Una giovane donna di 29 anni, una bambina di appena diciotto mesi, un marito militare e una famiglia che, vista dall’esterno, sembrava avere tutto per essere felice. Poi una scomparsa, un corpo ritrovato in un bosco e una verità capace di sconvolgere un Paese intero.

Era il 18 aprile 2011 quando Melania Rea scomparve durante quella che il marito Salvatore Parolisi raccontò come una gita in famiglia a Colle San Marco, vicino ad Ascoli Piceno. Secondo la sua versione, Melania si era allontanata per andare in bagno, senza fare ritorno. Lui aveva dato l’allarme, presentandosi come un marito disperato.

Due giorni dopo, il 20 aprile, una telefonata anonima segnalò la presenza di un cadavere nel bosco delle Casermette, a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Era Melania. Era stata colpita con 35 coltellate, il corpo presentava anche segni di vilipendio.

Cominciò così una delle indagini più seguite della cronaca italiana. Le ricostruzioni iniziali lasciarono progressivamente spazio a una realtà diversa da quella raccontata dal marito. Emersero contraddizioni, menzogne, relazioni extraconiugali. Parolisi conduceva una doppia vita sentimentale, intrecciata a una relazione con una giovane soldatessa. Secondo la ricostruzione giudiziaria, fu proprio lui a uccidere Melania il 18 aprile, durante un litigio legato alle sue infedeltà.

La donna venne aggredita in un momento di particolare vulnerabilità, mentre aveva i pantaloni abbassati.

Parolisi fu arrestato il 19 luglio 2011. Condannato inizialmente all’ergastolo, vide successivamente rideterminata la pena fino a vent’anni di reclusione, diventati definitivi nel giugno 2016, dopo l’esclusione dell’aggravante della crudeltà.

Oggi la vicenda torna al centro dell’attenzione grazie a Melania Rea, la serie HBO Max diretta da Stefano Mordini e presentata il 19 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma. Quattro episodi, con Maria Esposito nei panni di Melania e Daniele Rienzo in quelli di Parolisi, disponibili dal 6 novembre.

Ma proprio mentre il cinema restituisce voce alla storia di Melania, arriva un’altra notizia: secondo quanto riportato il 20 ottobre, Parolisi dovrebbe terminare di scontare la pena nel luglio 2027, grazie anche al meccanismo della liberazione anticipata, che consente riduzioni di 45 giorni per ogni semestre nei casi previsti dalla legge.

Nel frattempo Vittoria, la figlia della coppia, è cresciuta con i nonni materni. Ha scelto di portare il cognome della madre, Rea, e non ha mantenuto rapporti con il padre.

C’è una cosa che continua a sconvolgermi nella storia di Melania Rea. Ed è pensare a tutto quello che le è stato portato via.

Perché Salvatore Parolisi non ha ucciso soltanto una donna di ventinove anni. Ha ucciso la madre che Melania sarebbe diventata, gli abbracci che avrebbe dato a sua figlia, i compleanni, le fotografie, le prime volte. Ha ucciso la possibilità di scoprire la verità, di scegliere di andarsene, di innamorarsi ancora, di ricominciare.

Ha ucciso persino quella donna che Melania non aveva ancora avuto il tempo di diventare.

E intanto il tempo è passato. Quindici anni. La bambina che allora aveva diciotto mesi è oggi un’adolescente. È cresciuta senza sua madre e ha scelto di portarne il cognome. Un gesto che racconta quanto profonda possa essere un’assenza e quanto forte il bisogno di conservare le proprie radici.

E poi c’è lui. L’uomo condannato per averla uccisa.

Nel luglio 2027, secondo le notizie di questi giorni, potrebbe tornare libero. Avrà scontato la pena prevista dalle regole del nostro ordinamento, comprese le riduzioni maturate. Per lui potrebbe cominciare un’altra vita.

Per Melania, invece, non comincerà più niente.

Ed è qui che torna quel castello emotivo del quale parliamo spesso. Quello che crolla insieme alla vittima e che chi rimane deve cercare di ricostruire, mattone dopo mattone, senza avere mai davvero tutti i pezzi.

Una figlia che cresce senza una madre. Due genitori costretti a sopravvivere alla propria bambina. Una famiglia che deve imparare a convivere con un posto vuoto, ogni giorno.

Non sto dicendo che le leggi non debbano essere applicate o che la pena non debba avere una funzione rieducativa. Sto dicendo che esiste una distanza enorme tra il tempo della giustizia e quello del dolore. Il primo può arrivare a una scadenza. Il secondo no.

Ecco perché credo sia importante raccontare ancora Melania. Perché il rischio, quando raccontiamo un femminicidio, è che a rimanere nella memoria collettiva sia soprattutto il nome dell’assassino.

Invece dobbiamo ricordare chi era lei.

Melania aveva ventinove anni. Era una figlia, una sorella, una madre. Aveva desideri, paure, progetti. Aveva una vita che le apparteneva.

Forse è questo il senso più profondo della serie che oggi racconta la sua storia: restituirle almeno quella parte di esistenza che la violenza ha cercato di cancellare.

Perché un assassino può tornare libero.

Ma la donna che ha ucciso non potrà mai tornare a vivere.