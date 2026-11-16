Giulia Cecchettin: “Se domani non torno”, un film che scuote l’anima

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ANSA Se domani non torno, il film su Giulia Cecchettin

C’è una scena in Se domani non torno in cui Elena Cecchettin parla agli uomini. Ha appena perso sua sorella e potrebbe chiedere di essere lasciata in pace. Invece chiede a chi la ascolta di pensare a quello che succede quando una donna è ancora viva. Alle battute che lasciamo correre, alla gelosia che ci hanno insegnato a trovare lusinghiera, agli amici a cui sarebbe il caso di dire qualcosa. A interpretarla è Tecla Bossi. Nella sua voce c’è la rabbia di una sorella che ha capito quanto in fretta tutti siamo disposti a commuoverci e quanto lentamente siamo disposti a cambiare.

Se domani non torno, il film su Giulia Cecchettin, è uscito nelle sale italiane il 5 novembre 2026, dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città. Il film è diretto da Paola Randi, che ha scritto la sceneggiatura con Lisa Nur Sultan, ed è liberamente tratto da Cara Giulia, il libro di Gino Cecchettin scritto con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli. Sabrina Martina interpreta Giulia, Filippo Timi è il padre Gino, Tecla Bossi è la sorella Elena e Tommaso Allione è il fratello Davide. Linda Caridi interpreta Monica, la madre dei tre ragazzi. Il film è distribuito da Notorious Pictures.

IPA

Al cinema Fiamma di Firenze, durante la proiezione per le scuole, una ragazza si è alzata ed è uscita in lacrime. Due compagne l’hanno accompagnata. Più tardi, quando sullo schermo si sono sentite tintinnare le chiavi, anche in sala qualcuno ha cominciato a cercarle nelle tasche e nelle borse. Mi è rimasta addosso la distanza fra quei due gesti. All’inizio due ragazze si alzano per stare accanto a un’amica. Alla fine, in quella stessa sala, c’è chi trova un modo per farsi sentire.

Di quei giorni di novembre ricordo gli elicotteri sopra casa, il telefono sempre in mano, la paura di guardare nei fossi passando per le strade che percorrevo tutti i giorni. Ricordo anche una formula che girava nei titoli, «fidanzatini in fuga». Dentro quelle tre parole c’era già una storia pronta, con due ragazzi che avevano scelto di andarsene insieme. Quella storia era sbagliata. L’11 novembre 2023 Giulia Cecchettin, ventidue anni, fu uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Il suo corpo fu ritrovato una settimana dopo. Turetta è stato condannato all’ergastolo in via definitiva.

Da quella settimana è nato Era mia figlia. Scrivevo di femminicidi già da anni, ma da allora ho cominciato a chiedermi quanto spazio lasciamo alla vita di una donna quando raccontiamo la sua morte. A volte sappiamo che cosa ha comprato l’uomo che l’ha uccisa e ignoriamo che cosa avrebbe voluto fare lei il lunedì dopo. Per questo è importante la scelta di Paola Randi di lasciare l’assassino senza volto e senza nome. In quello spazio ritroviamo Giulia, interpretata da Sabrina Martina. Sta per laurearsi in ingegneria biomedica e sogna di illustrare libri per bambini. In uno dei suoi disegni c’è una ragazza sdraiata su un tetto, con i capelli sparsi e tutto il cielo davanti. Quanto mi sarebbe piaciuto sapere che cosa avrebbe disegnato dopo.

Presentando il film alla Festa del Cinema di Roma, Gino Cecchettin ha detto che il suo impegno è continuare a narrare «una storia di vita che non parla solo dell’ultimo giorno di Giulia». A rendere concreta quella scelta, ha raccontato, è stato anche un incontro in aereo. Una ragazza lo ha ringraziato e gli ha detto che la storia di sua figlia l’aveva aiutata a restare viva. Ci penso quando mi chiedo a che cosa serva tornare ancora su questa storia. Per quella ragazza è servito a qualcosa di molto preciso. E forse è per questo che mi importa tanto vedere i disegni di Giulia sullo schermo. Prima che il suo nome entrasse nei titoli dei giornali, c’era una ragazza che immaginava il proprio futuro. Aveva tutto il diritto di viverlo.

Randi ci porta dentro una casa dove si è già imparato a vivere con un’assenza, quella di Monica, la mamma dei ragazzi, noi conosciamo già la fine. Loro hanno ancora un telefono da tenere acceso e una figlia, una sorella, da aspettare. A me sembra che il film trovi lì la sua misura, nei gesti di una famiglia per la quale, durante quei giorni, anche sedersi a tavola significa chiedersi quando Giulia tornerà.

Alcuni insegnanti che hanno accompagnato gli studenti a vedere il film hanno riferito che le ragazze hanno trovato parole per situazioni che già intuivano, mentre tra i ragazzi c’era chi continuava a leggere il delitto come il gesto di un uomo isolato. È proprio quella resistenza che mi fa pensare a quanto serva portare il film a scuola. Perché davanti a un delitto è facile dire che quell’uomo è lontanissimo da noi. È più difficile chiedere ad un amico perché pretende di leggere i messaggi della sua ragazza. O dirgli, quando lei lo lascia e lui vuole aspettarla sotto casa, che quel no vale anche se lui si sente ferito. Vorrei che dopo la proiezione ci fosse il tempo di dirsele, queste cose. Di discutere, perfino di contraddirsi. E che ci fosse qualcuno a cui una ragazza od un ragazzo, quando tutti gli altri sono già usciti, possa dire «Prof, posso parlarle un minuto?».

Da madre penso anche ai ragazzi che, a quindici o sedici anni, soffrono per la prima volta perché qualcuno ha smesso di amarli. Vorrei che imparassero che quel dolore si può raccontare a un amico, che lo si può attraversare lasciando libera la persona che se n’è andata. E alle ragazze vorrei dire che si può voler bene a qualcuno e andarsene. Che si può cambiare idea anche dopo aver fatto promesse, anche se lui ci sta male, anche se fino a ieri pensavamo che sarebbe stato per sempre.

Continuo a pensare a quel disegno. Avrei voluto che Giulia avesse il tempo di riempire un altro quaderno, di cambiare mestiere tre volte, di innamorarsi ancora o di starsene per conto suo, se le andava. Avrei voluto per lei le cose più normali del mondo. Anche sentirsi chiedere, rientrando a casa un po’ tardi, se avesse già mangiato.

Per tutte le Giulia del mondo, che non sono più tornate a casa.